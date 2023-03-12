從大眾運輸到個人駕駛 交通有愛 通行無礙

【撰文｜凃心怡、攝影｜黃建彬、照片提供｜台中市政府交通局】

為了提升整體交通環境，台中市政府交通局近年來廣設公車候車亭服務燈，並配合鼓勵計程車與專業代駕業者參與代駕駕駛人推薦標章的取得，甚至更進一步多處設置科技執法系統，提升市民生活和交通的安全與便捷。

交通之於一座城市而言，彷彿是人體中的血脈，由幹線與支線相互交錯，運載著人來與人往，便捷或安全與否更是攸關市民生活的大事。

為了提升交通安全與便利性，台中市政府近幾年來用盡心思，期許能為民眾帶來更便捷、舒適且安全的出門之旅與回程之路。

公車候車亭服務燈 為安全點燈

公車是城市最普及的大眾運輸工具之一，然而為了搭車，民眾往往得站在馬路邊，相當危險。為減少攔車危險並考量偏鄉地區夜間幽暗環境，台中的民間業者曾於2014年捐贈市府30組「服務燈」，算是台中市第一代的候車亭服務燈。

臺中市公共運輸及捷運工程處智慧機電工程科科長謝聖行笑言，彼時的公車候車亭服務燈只有一個按鈕加上一顆很像愛心形狀的燈泡，因此又被稱為「愛心燈」，民眾在候車時只要按下按鈕，候車亭上方愛心燈就會被點亮，公車司機看到了，就會自動停下來載客。

第一代的愛心燈在部分路段點亮了市民的交通安全，台中市政府也自2021年起，提撥經費在市區主要公車路廊建置136座第二代的愛心燈，且進一步補強第一代愛心燈的不足。謝科長解釋，由於第一代愛心燈在按下按鈕後，僅會亮起5分鐘，再者部分候車亭有多條路線公車行經，愛心燈並無法顯示民眾要搭乘的是哪條路線公車。

「於是2.0版的愛心燈，我們就設置了大服務燈與小服務燈。」謝科長表示，大服務燈位於候車亭上方，透過與公車動態系統的連結，最多會顯示較早到站的兩個路線；而小服務燈則以站別公車路線多寡，分設按鈕式或數字鍵盤輸入，讓乘客選擇想要搭乘的公車路線，「被預約過的路線都會儲存起來，在候車亭內的小服務燈會以輪播方式顯示，表示乘客按了路線號碼後是有被接收到的，讓他們安心。」

台中的公車候車亭服務燈按下後即會顯示於候車亭的上方。

雖已是2.0版，但公車候車亭服務燈優化的腳步並未停歇，目前不僅結合「台中公車」APP，於候車亭站點30公尺範圍內，得以先行透過載具以APP點燈，甚至還新增公車即將到站閃爍提醒，2022年度更加裝語音功能，提醒乘客公車即將到站。

由於市民的反饋熱烈，2023年2月底為止，台中市針對行經本市大型醫療院所公車路線候車亭又再增設100座候車亭服務燈，今（2023）年規劃選定銀髮族及身障者居住較密集地區，再陸續增設100座以上服務燈，讓候車亭服務燈更加普及，讓民眾搭乘公車更加安全便利。

代駕駕駛人推薦標章 讓酒後不再造成遺憾

公車之外，有鑑於酒駕後所釀出的遺憾層出不窮，台中市政府除了鼓勵民眾於酒後請代駕開車載送返家，為了進一步提升代駕駕駛與車隊的品質，更推行代駕駕駛人推薦標章。

運輸管理科股長張高文表示，申請單位必須以車隊為主，業者不僅得擬定訓練計畫，包含各式各樣不同車型訓練、遇到道路事故的緊急處理等，且駕駛人必須有1年以上職業駕駛經歷、具備6個月內無刑事紀錄之良民證以及1年內無重大違規以及肇事等紀錄。層層的條件，並非是苛求，而是為了提供民眾更安心的選擇。

張高文細數台中12家計程車車隊，目前已有8家有提供代駕服務，且正在積極籌備訓練計畫，另外也有1家專業代駕公司已送交標章申請，「今年1月至今，已有2家業者通過標章審查，總計已經發出21張標章，陸續還有業者提出送審。」

已經全面上路的酒後代駕推薦標章，可讓民眾更安心的選擇代駕服務。

科技執法 讓人車都能安心上路

除了交通設備的貼心服務，在交通違規方面，台中市警察局交通警察大隊積極著手用科技輔佐以降低肇事率。自2019年起，台中即建置第一座科技執法系統，爾後在中央的支持之下，至今陸續建置21座不同類別的科技執法系統。

「科技執法比起現場攔查，有很多優點。」交通大隊執法組巡官曾國樑表示，此舉不僅讓部分警力可以支援其他事件處理，且科技執法設備能24小時不間斷的偵測，「科技執法是透過AI人工智慧來偵測、鎖定車輛的車型軌跡，並自動擷取違規行為，因此正確率幾乎高達100%。」

運用高科技設備進行執法支援，讓警力的佈局更有彈性。

曾國樑進一步解釋，目前所設置的21座科技執法系統，分別針對該路口易肇事的違規行為進行不同的取締，包含闖紅燈、不依標線與號誌指示行駛、違規轉彎或變換車道、跨越槽化線、大型車違規行駛內側車道以及車輛不停讓行人等。

對於車輛不停讓行人的取締，曾國樑語句中皆是遺憾，「台中市特別重視這個部分，因為曾發生類似的事件，導致一個家庭的破碎，因此光是截至今年2月底，科技執法總計就開出了163張罰單。」

曾國樑理解，執法猶如雙面刃，民眾對於違規取締的感受，其剝奪感或許會多於安全保障的認可，「但科技執法主要目的絕非是為了取締，而是期待能透高科技的設置，讓民眾可以更守法，以維持交通順暢與人命安全。」

無論是廣設公車候車亭服務燈，或是推出代駕駕駛人推薦標章申請以及科技執法系統的設置，其目的皆是以「愛」為出發，期待能利用科技與高規格的標準，讓民眾交通無「礙」。