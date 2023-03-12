感受台中花都的無限魅力 中央公園遊憩賞櫻趣

【撰文｜鄒明珆、攝影｜莊震烽、劉至彥、圖片提供｜台中市政府建設局】

擁有得天獨厚的自然條件，台中一年四季皆有不同的草木花卉接續綻放，為這座城市妝點繽紛亮麗的色彩。其中，位於西屯區水湳經貿園區的中央公園，不僅是日常運動、野餐的好去處，春日時分來此，還有機會一睹櫻花盛開的景象。

隨著時序入春，正是櫻花綻放的季節，而擁有后里森林公園、東勢林場、新社、武陵農場等諸多賞櫻秘境的台中，也總是吸引不少愛花的旅人至此感受花季的美好。然而，想要尋訪浪漫的櫻花景緻，並不一定要特別跑到郊外，在市區就可以欣賞到唯美的櫻花林。

位於西屯區水湳經貿園區，並以智慧、低碳、創新等3大主軸作為設計理念的中央公園，自2020年底正式啟用以來，就成為市民日常運動、遊憩的紓壓天堂。園區內除了種植超過萬棵的植栽，2021年底更在公私部門的合作下，於公園遊客中心周邊，以及串連東西兩側的學術綠廊範圍內，增植吉野櫻、富士櫻和山櫻花等300株不同品種的櫻花樹，為原本在春季就充滿綠意生機的中央公園，營造出不一樣的浪漫氛圍，並一躍成為最受市民歡迎的市區賞櫻打卡熱點。

除了賞櫻，與身邊的好朋友和家人相約漫步公園、野餐，也是探索這座城市中美麗角落的方式之一。

賞櫻、野餐 中央公園超Chill

台中市政府建設局局長陳大田分享，中央公園的前身為擁有超過一甲子歷史的水湳機場，因此當時計畫將這塊基地重新改造成公園時，來自法國的景觀設計師Catherine Mosbach與瑞士建築師Philippe Rahm，就特別保留一部分過去的機場跑道，讓來到中央公園的民眾可以與過去的歷史記憶，產生新的連結。

沿著公園南端的大鵬路進入位於中科路上的遊客中心，可以發現此遊客中心並非只是一般提供旅遊諮詢的服務站，而是結合實體的737客機機艙，以及國際航廈大廳視覺設計的航空主題館。遊客可以在此透過欣賞水湳機場的舊照片與典藏紀錄片，認識過往歷史故事，並藉由沈浸式的高科技環場投影，體驗搭飛機環遊世界知名景點的感受。

中央公園遊客中心不僅有旅遊諮詢服務功能，也是一座值得探訪的航空主題館。

結束遊客中心的參訪後，再由學術廊帶往西走，便能近距離欣賞到隨著時令綻放的櫻花美景，不管是在此輕鬆地以相機、畫筆捕捉櫻花可愛的樣貌，又或者是和家人、朋友們在粉嫩的櫻花樹下野餐聊天，細細感受春意盎然的美好時光，都是很好的選擇。

擁有大片綠地的中央公園，最適合大家相揪來野餐。

除了賞櫻，與身邊的好朋友和家人相約漫步公園、野餐，也是探索這座城市中美麗角落的方式之一。尤其中央公園的大片草皮及萬棵樹木，是一處超適合野餐的地點。去年12月的「台中市民野餐日」，首次舉辦就吸引超過萬人相揪來野餐，在綠樹成蔭的樹下享用美食。今年，台中市政府建設局也將會在春暖花開的時節持續辦理，期盼大家一同參與，徜徉於中央公園的藍天白雲綠地之間。

受民眾歡迎的市民野餐日，今年也將持續登場！

探索自我感官、網美景點美拍 公園也能這樣玩

如還有時間，也別錯過中央公園內最特別的「12感官體驗區」。局長陳大田說明，12感官體驗區是以奧地利教育哲學家魯道夫．史代納（Rudolf Steiner）的「12感官人智教育哲學理念」，打造視覺、嗅覺、思考、溫度、生活、平衡、聽覺、自我、觸覺、味覺、動態與談論等12個具象化的體驗區，讓民眾可以藉由遊戲或是使用不同的設施，更深刻地感受到自己與環境的互動關係。

像是來到「自我體驗區」，就可以透過往上爬升4層木造瞭望台，體驗有如在立體迷宮的天地間，尋找自我的過程；如果想要在忙碌的生活中，尋找一個安靜舒適的空間冥想、放空，則可以到採用公園原有的有機土、黏土、石礫等元素打造的「思考體驗區」；想要舒展活絡筋骨，則可以選擇到「平衡體驗區」，藉由攀爬3種不同密度的遊戲網，體驗在不同的空間中，如何應用自己的身體維持平衡的方法。

中央公園內的「12感官體驗區」，讓民眾藉由遊戲或是使用不同的設施，更深刻地感受到自己與環境的互動關係。由上而下分別為平衡體驗區、自我體驗區和思考體驗區。

此外，公園內的天空穹頂、滯洪池等，也都是熱門的拍照打卡點，來到此處別忘了拿起手機、相機留下這一刻喔！

當然，中央公園可不是市區內唯一一個兼具欣賞櫻花美景與親子共遊的公園。位於太平區的麗園公園，除了擁有寬廣的腹地面積，還有兒童最喜歡的溜滑梯、沙坑和老少咸宜的健體設施，更有一條300多公尺的浪漫「櫻緣道」，提供民眾漫步其中；而坐落於后里區的后里森林公園和中科崴立櫻花公園等，也都是交通便捷的賞櫻、享受戶外活動的好選擇。

春天是溫暖舒適的季節，也是觀賞春神運用各種色彩斑斕的畫筆，恣意地在名為大地的畫布上，創作一幅又一幅獨特優美作品的美好時節，想要體會季節的美好，快來一趟公園之旅吧！