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大手拉小手 作伙來運動

聯合新聞網／ 漾台中
帶著孩子一起運動，不僅有益身體健康，更能促進親子關係。
帶著孩子一起運動，不僅有益身體健康，更能促進親子關係。

【撰文｜邱璟綾、攝影｜林宜賢、圖片提供｜大里國民暨兒童運動中心】

台中的兒童暨國民運動中心不只是大人強身健體的地方，同時也是兒童運動的最佳場所，透過為兒童量身打造的運動課程，讓親子一起動起來，在這座「酷城市」盡情享受「酷運動」！

後疫情時代，使許多人愈來愈重視身心健康的運動生活，為了營造適合大小朋友攜手運動的環境，目前已啟用6座運動中心，並透過兒童體育學院等規劃，為小小市民量身打造屬於他們的運動課程，透過完善的環境與課程，使運動風氣在城市裡蓬勃發展。而全家動起來的畫面，已成為台中最有活力的風景！

全齡友善運動風氣 親子同遊新選擇

台中市近年來陸續啟用6座運動中心與1座運動公園，包括朝馬、北區、南屯國民運動中心、港區運動公園；以及針對兒童運動需求規劃的長春、大里、潭子國民暨兒童運動中心；此外，已動工的北屯、清水、太平與豐原4座運動中心也將陸續完工，屆時透過全齡化的運動環境，使大小朋友都能在這座「酷城市」裡，享受專屬的「酷運動」。

不同於大多數運動中心都是為成人設計，缺乏適合兒童的運動空間與設施，台中國民暨兒童運動中心以孩童為主角，因應各年齡層孩子的身體發展，為他們打造專屬的體育設施，例如在成人使用的標準泳池旁，另有兒童專屬的游泳水道與戲水池；綜合球場除了有成人籃框，同時也有兒童籃球框等設施，便於親子同歡。

此外，到運動中心上教練課同樣不再是大人的專利，例如潭子國民暨兒童運動中心就推出全國首創的「兒童體育學院」，依照陸上、水上與球類三大主題，規劃為期20週的學院制課程，透過專屬教練協助孩子們制定學習計畫，搭配遊戲化的教學內容，為孩子帶來無與倫比的美好童年。

長春國民暨兒童運動中心的寒暑假動態營隊，讓孩子有機會嘗試球類運動。
長春國民暨兒童運動中心的寒暑假動態營隊，讓孩子有機會嘗試球類運動。

動靜皆宜體驗課 啟發多元興趣

坐落於大里運動公園內的大里國民暨兒童運動中心，串聯運動公園的戶外球場、大里區公所及纖維工藝博物館與國光花市等景點，以地景連結「運動」、「生活」、「藝術」三大面向，讓孩子在多元的生活體驗中，養成運動習慣。

大里國民暨兒童運動中心定位為全方位的社區型運動中心，除了有市民最期待的游泳池，還有運動中心裡最大的SPA池。挑高9公尺的綜合球場，不僅通風且採光明亮，還可舉辦籃球、羽球及排球場等賽事，館內還設有台中近期力推的新興運動──「壁球室」，使運動中心的球類項目更多元化。

大里國民暨兒童運動中心是全方位的社區型運動中心。
大里國民暨兒童運動中心是全方位的社區型運動中心。

而每逢寒暑假，營運團隊也會規劃各種單項運動營隊，為孩子培養運動專長，例如「阿里籃球營」，邀請台中太陽職棒籃球隊員高孟偉擔任教練，並搭配隊輔照顧小學員生活需求；此外，考量家長上班需求亦有全日營可供選擇，帶著孩子每天體驗不同的運動項目，在寒暑假留下一段精彩燦爛的回憶。

據館方統計，大里國民暨兒童運動中心自2021年10月啟用以來，已有逾2萬人次兒童到館參與各式活動，面對即將到來的兒童節，館方再針對國小學童規劃一系列球類及游泳的免費體驗課程，鼓勵孩子們勇於嘗試各種運動，並從中培養自己的「酷運動」。

以兒童為主的運動中心，規劃有許多動態運動和靜態課程
以兒童為主的運動中心，規劃有許多動態運動和靜態課程

兒童專用設施 培養運動小市民

由長春游泳池改建的長春國民暨兒童運動中心，是台灣第一座兒童版的運動中心，除了擁有室內、室外泳池、兒童專用遊憩區，場館內同時還規劃兒童球類設施與戶外溜冰場，培養肌耐力、肢體協調力、敏捷力與平衡感等多元發展，讓孩子在成長過程中，建立規律運動習慣。

游泳體驗課程，鼓勵孩子們找到熱愛的運動。
游泳體驗課程，鼓勵孩子們找到熱愛的運動。

長春國民暨兒童運動中心定位為社區型運動場館，運動場域多以非競賽規模設計，為居民帶來更多親切感。而明亮且新穎的運動場域，逐漸成為親子互動的另一種選擇。每逢寒暑假期間，長春國民暨兒童運動中心除了多元化運動課程外，還會彈性運用館內空間開設親子手作課程，讓運動中心的每個轉角，都洋溢著孩子們開心的歡笑聲。

兒童與親子體適能課程，讓全家大小一起動起來。
兒童與親子體適能課程，讓全家大小一起動起來。

隨著運動場館陸續動工與完工，未來在台中各區將有11座運動中心，滿足不同年齡層市民的運動需求，而這股全民運動、全齡友善的風潮，使台中不只是宜居城市，更成為讓人熱血沸騰的「酷運動、酷城市」！

《漾台中》2023年2月號NO.23
《漾台中》2023年2月號NO.23

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