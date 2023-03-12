輝煌歷史 台中棒球傳奇旋風再現

【撰文｜趙心寧、攝影｜莊震烽、圖片提供｜台中成棒隊】

擁有天氣穩定、南北交通樞紐的先天優勢，加上金龍少棒隊掀起的旋風與職棒球隊深耕經營，讓如今的台中不僅成為國際棒球賽事的最佳地點，也將棒球發展成為全民運動。

「金龍少棒隊絕對是台中棒球史的傳奇！」台中成棒隊總教練鄭達鴻，同時也是一位優秀的職棒退役球員，曾在興農牛、中信兄弟棒球隊擔任捕手與野手，在台東出生長大的他，已然把台中視為第二故鄉。談起台中棒球發展歷程，他想都不想，立刻提起金龍少棒隊掀起的旋風。

台中棒球史上的高光時刻

1969年金龍少棒隊遠赴美國，奪下該年度世界少棒錦標賽的世界冠軍，對當時外交處境漸趨艱難的台灣來說，無疑是替民族尊嚴打了一計強心針，「金龍少棒隊」成為民族英雄的代名詞，那一年，幾乎是全台觀眾都熬夜守著電視看比賽轉播，情緒跟著金龍小將的比賽成績起伏跌宕，取得第一座「全球冠軍」的成績後歸國，金龍小將們獲得15萬人夾道狂熱式歡迎。

台中棒球的另一個耀眼時刻，則是2004年的中華職棒總冠軍賽，主場位於台中、成立9年的興農牛，經歷6場與統一獅的纏鬥戰役之後，終於在第7場決一死戰中，以4勝3敗奪下史上第一座總冠軍，這也是台中人的第一座職棒冠軍寶座，奪冠後，棒球選手在市府前廣場接受表揚，並在民眾簇擁下遊行慶祝。當時，鄭達鴻還是興農牛的代訓選手，職棒賽事掀起的在地球迷熱情呼喊聲，在這位年輕選手心中烙下深刻印象。

台中不僅成為國際棒球賽事的最佳地點，也將棒球發展成為全民運動。

職棒運動在台中培養出一批又一批的棒球迷，也讓許多民眾願意投入這項國民運動。2018年，台中成立屬於自己的城市棒球隊「台中成棒隊」，除了代表台中與其他城市互相切磋，也擔負著教育、推廣棒球運動的職責，到各級學校去指導、陪伴孩子享受棒球帶來的樂趣，鄭達鴻也特別提到，棒球在台灣絕對是「全民運動」，而全台65歲以上長者專屬的「不老棒球聯盟」中，台中在地就有5支隊伍，許多熱愛棒球的老人家，還會專程從台南、南投來到台中練球呢。

台中不僅成為國際棒球賽事的最佳地點，也將棒球發展成為全民運動。

「小老弟們！台灣棒球的未來就靠你們了！」也曾入圍經典賽代表隊的鄭達鴻期待此次透過國際賽事，替台中棒球升級球場硬體、留下球場管理經驗，更增加球員與教練團的國際經驗。

台中成棒隊總教練鄭達鴻期待透過國際賽事，替台中棒球歷史留下更多國際經驗。