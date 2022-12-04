從早嗨到晚 上山下海跨年趣

【撰文｜陳昱均、圖片提供｜台中市政府新聞局、台中市政府觀光旅遊局、交通部觀光局參山國家風景區管理處、台中市大里區公所、台中市和平區公所、麗寶樂園渡假區、MITSUI OUTLET PARK 台中港】

迎接2023年，最嗨跨年在台中，白天夜晚都精彩，不論是喜愛熱鬧的跨年晚會，或想安靜度過跨年夜都歡迎！在今年最後時刻參加跨年盛會，欣賞藝人們的精彩表演，和大家一起倒數；也可以享受兩人世界，來個夜景約會。

《勁歌熱舞狂歡 嗨到新年》

期待大型跨年活動的朋友，千萬別錯過今年在台中水湳中央公園舉行的「2023閃耀台中跨年夜」，活動預定於12月31日晚間7點開始，以6小時不間斷的精彩演出，陪大家一路嗨到2023年！

貼心叮嚀｜年末大型活動眾多，提醒大家遇到人潮眾多時，請記得遵守現場工作人員指示，勿推擠、驚慌，並注意保暖。記得戴口罩、勤洗手，做好防疫措施。若遇摔倒時，首要需保護頭部、頸椎及胸腔。人潮移動時，謹記3自保動作「抱頭弓身」、「抱頭蹲低躲牆角」、「多人弧形前進」，避免被推倒。

跨年還可以到大里參加「大里杙音樂節暨跨年晚會」，享受樂音繚繞。

「大里杙音樂節暨跨年晚會」邀請樂團與歌手現場演出。（圖為資料照片）

《無敵夜景相伴 絕美浪漫》

跨年不想人擠人，尋覓一處制高點，安靜欣賞城市夜景也是不錯選擇！登上大肚台地的「望高寮夜景公園」，遠望大肚溪、彰化平原與台中港，萬家燈火、市區夜景盡收眼底，是不少情侶浪漫約會首選，還可順遊大肚藍色公路。

台中夜間賞景的絕佳地點，還有屬於環山建築的「鰲峰山觀景平台」；坐落於清水鰲峰山的制高點，能遠眺台灣海峽，且有台中港、高美濕地的絕佳180度全景。天氣好的時候， 還有機會看到MITSUI OUTLET PARK台中港的摩天輪呢！

望高寮夜景公園有著地形優勢，是浪漫約會的好去處。

《山林原風派對 遠離塵囂》

喜愛登高、置身山野環境的朋友，可前往谷關與梨山的跨年晚會活動。今年谷關跨年活動設有原風市集，可選購當地特色農產品及原住民特色料理。

谷關與梨山的跨年晚會結合原民節慶元素，別具特色。（圖為資料照片）

隔天一早，可前往海拔約2,000公尺的福壽山天池，迎接2023年第一道曙光，登高望遠為新年迎來新氣象。

而在梨山賓館廣場前，還有全台「最高」元旦升旗典禮，現場將發放限量原風紀念圍巾，隨著梨山國民中小學的升旗手緩緩升起國旗、沉醉於國歌領唱的嘹亮歌聲中，感受有別以往的跨年體驗。

來梨山可參加全台海拔最高的元旦升旗典禮。（圖為資料照片）

《霓燈閃耀海線 迎接曙光》

今年MITSUI OUTLET PARK 台中港與迪士尼攜手合作，即日起至2023年2月28日，展出「相遇公主 奇幻繪本」迪士尼公主主題燈飾，搭配精選的迪士尼公主系列音樂。麗寶樂園的「麗寶耶誕新年城」，則以「光之璀璨」為主題，打造出18公尺高的主燈「米娜瓦之樹」，搭配燈光造景及華麗鑽石拱門，成為拍照打卡的夢幻景點。在12月31日也將舉行跨年演唱會，以璀璨煙火陪伴大家步入新的一年。

「麗寶耶誕新年城」將以光影環境藝術裝置，點綴整座渡假區。（圖為資料照片）

元旦當天，搭上麗寶樂園渡假區「天空之夢」摩天輪的新年首趟運行，在高升的摩天輪上，眺望2023年第一道曙光，帶著滿滿感動迎接新的一年。隔夜住宿也不用擔心，鄰近就有麗寶福容大飯店、台中港酒店、震大金鬱金香酒店等旅店，消費還有機會參加台中購物節「旅宿專屬抽」，試試跨年好手氣！

MITSUI OUTLET PARK台中港展出「相遇公主 奇幻繪本」。

-INFO-

1.2023閃耀台中跨年夜｜2022/12/31，19:00-01:00，台中水湳中央公園(凱旋路與凱旋七路口)

2.大里杙音樂節暨跨年晚會｜2022/12/31，19:00-00:00，台中市大里區康橋河畔(台中市大里區環河路與爽文路口)

3.望高寮夜景公園｜台中市南屯區中台路601號

4.鰲峰山觀景平台｜台中市清水區鰲海路70號

5.谷關泰雅原風歲末跨年晚會｜2022/12/31，19:30-00:20，谷關台電下谷關會館前會場(台中市和平區東關路一段100號)

6.梨山歲末跨年活動｜2022/12/31，19:30-00:20，梨山賓館前廣場(台中市和平區中正路91號)

7.麗寶耶誕新年城｜即日起至2022/12/31(光之璀璨)；2023/1/1至2/28(奇幻光旅)，台中市后里區福容路8號

8.相遇公主 奇幻繪本｜即日起至2023/2/28，台中市梧棲區台灣大道十段168號(MITSUI OUTLET PARK 台中港室外廣場南一口至南四口)

9.麗寶福容大飯店｜台中市后里區福容路88號，04-2556-0768

10.震大金鬱金香酒店｜台中市梧棲區築港路築港巷66號，04-2657-7001

11.台中港酒店｜台中市梧棲區大智路二段388號，04-2656-8888