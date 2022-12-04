點亮遊子返鄉之路 水湳轉運中心動工

【撰文｜林芳儀、圖｜台中市政府交通局】

「打造返鄉遊子的北極星，照亮回家的路。」以「北極之星」為設計主軸而打造的台中水湳轉運中心，整合客運、捷運等公共運輸設施路線，照亮異鄉遊子、旅客們來到台中的道路。

鄰近國道1號、台74線快速道路的水湳轉運中心，整合客運、公車、捷運、計程車及YouBike等大眾運輸工具，未來也將與機場捷運（橘線）共構，形塑台中交通任意門，轉乘更方便！

為提升交通運輸品質，市府規劃4座轉運中心：水湳、豐原、台中及烏日轉運中心，其中豐原轉運中心已正式啟用，水湳及台中轉運中心也相繼動工。位於水湳經貿園區最北端的水湳轉運中心，鄰近國道1號的大雅交流道，將大幅減少搭乘客運的旅客移動、轉乘的時間。宛如一顆北極星，照亮外鄉遊子的歸途，讓大家能更快抵達溫暖的家。

水湳轉運中心鄰近國道1號，加上豐原、台中火車站、烏日等4座轉運中心，能提供鐵路、客運、捷運、公車、汽機車、計程車及自行車等「7接7轉」的交通機能。

呼應水湳經貿園區「智慧管理示範區」的目標，水湳轉運中心建築設計簡約，並設有台中首座全太陽能屋頂，結合獨特的紋路，從空中俯瞰宛如一枚指北針，榮獲「2022年國家卓越建設獎最佳規劃設計類卓越獎」；另設有低碳電動接駁車、智慧停車系統與行控中心，以及低碳電動車充電車位、專用自行車道等，落實水湳經貿園區「智慧、低碳、創新」的開發願景。

作為水湳經貿園區的交通門戶，水湳轉運中心鄰近要道，擁有絕佳的交通區位。未來除了作為國道客運起訖點、與機場捷運（橘線）銜接外，市府也將逐步調整、配置市區公車路線，另有接駁車串接經貿園區各場館及捷運綠線車站，聯外路網相當完善。

西屯區港尾里里長楊忠義分享，過去若要乘坐客運南來北往，西屯區的居民只能轉乘公車或計程車至朝馬轉運站，水湳轉運中心完工後，將大幅節省往返時間。

除了具交通轉運機能，交通局長葉昭甫分享，為提供旅客更舒適的休憩、候車空間，設計的第一步思考的是「如何讓轉運站公園化」。在車道端點設有大量植栽，提升環境綠化比例；入口處及階梯寬敞、明亮，於機場捷運（橘線）銜接走廊設有商店街。未來會設置二期商辦大樓與之銜接，使其兼備商業、休閒機能。在水湳轉運中心完工後，結合水湳經貿園區周邊公共設施，將能匯聚人、物流，提供國際會展、商圈購物、運輸等服務，有望成為台中國際級核心聚落，帶動整體區域發展。