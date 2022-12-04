【撰文｜楊茵茵、圖片提供｜台中市政府新聞局、台中市政府經濟發展局、台中市政府建設局、台中市政府農業局】

一年到了尾聲，全城都充滿節慶的熱鬧氛圍。年底台中有哪些精采的活動呢？一起來看看吧！

《2022台中耶誕嘉年華》心動於中

在台中過耶誕，一年比一年精彩！2019年「台中耶誕夢想世界」，展出14米高的迪士尼「TSUM TSUM耶誕樹」及音樂燈光秀，為舊台中火車站前廣場增添溫馨歡愉的節慶氛圍。2020年「台中好YA誕」則於柳川打造精彩絕倫的水舞燈光秀，搭配鐳射光投影，活動展出首週即吸引超過23萬人次前往觀賞。2021年「台中好甜」耶誕活動，以一座10米高的「有你珍好」珍珠奶茶耶誕樹燈飾成為全台話題。

今年的台中耶誕嘉年華，主燈「心花朵朵」將於12月16日在舊台中火車站前廣場盛大點燈，還有接連3週甜蜜蜜的水舞燈光秀2.0「愛如潮水」，隨著音樂起舞的水柱搭配鐳射光投影，絢爛奪目！除此之外，柳川也設有裝著繽紛糖球的「心動扭糖機」、浪漫燈海隧道「愛的序曲」，帶你回味戀愛的感覺。在綠川，則準備了「心動必買」耶誕樹，可愛的心動雪橇搭配大小交疊的心型圈，象徵每位遊客對台中的心動感。

歡度耶誕節，不能錯過的經典活動之一就是耶誕市集，今年市府結合青年創業培力，打造「好樣市集」。活動期間自12月16日至明年1月2日，邀請市民朋友至舊台中火車站前廣場共襄盛舉，手作美食、生活用品等應有盡有。

想感受耶誕節的浪漫氛圍，帶上你的拍照設備，來台中就對了！

｜2022台中耶誕嘉年華｜

2022/12/16(五)–2023/1/2(一) 17:30–22:00

舊台中火車站前廣場、綠川水岸廊道（成功路至民權路）、柳川水岸觀景步道（台灣大道至民生路）

｜好樣市集｜

2022/12/16(五)–2023/1/2(一)，週一至週五17:00–22:00、週六至週日14:00–22:00

舊台中火車站前廣場

2022台中耶誕嘉年華也將點亮台中綠、柳川親水空間。

《2022台中購物節》好康放送

去年創下291億元紀錄、登錄消費金額全台第一的台中購物節，今年中獎名額再增加4萬個，總獎項價值超過3億元。累計登錄消費金額滿500元，就能參加天天抽3,000元、週週抽10萬元、月月抽百萬元等抽獎活動，還有壓軸抽精品好宅、百萬油電車！

下載台中購物節App，累計消費金額、兌獎一指搞定。

2022台中購物節活動期間（10月26日至12月24日），特色商圈、在地市場到藝文表演活動接連舉辦，好吃、好逛又好玩，如南區第三市場百年慶、清水五權夜市的「海線GOGO購」、大里內新市場的「屯區GOGO購」，以及一中商圈的耶誕活動，讓民眾週週玩出不一樣的台中。透過「台中購物節App」，除了可登錄消費金額、參加系列活動外，還能輕鬆搜尋合作店家、掌握最新活動資訊，是活動期間遊台中、賺好康的好幫手。

行動支付 歸戶抽好禮

今年台中購物節App新增數位化兌獎功能，透過App可接收得獎通知，完成身分認證，提高兌獎匯款速度，減少紙本郵寄及人工查對時間。另外，市府持續推動「行動支付零接觸」，下載台中購物節App並註冊會員、綁定「手機條碼」載具，消費時以手機條碼或已歸戶於手機條碼之其他載具（例如：悠遊卡、一卡通、會員卡、icash卡及信用卡等）儲存雲端發票，就有機會抽中家樂福電子禮物卡300元，鼓勵民眾善加使用行動支付，享受「嗶」經濟再抽好禮。

台中購物節App即時對獎。

台中購物節官網設立「富邦專區」，於專區內的店家消費，累計金額5倍送，可獲得更多抽獎機會！不少知名連鎖品牌業者踴躍參與，讓大家從線上買到線下，虛實整合，購物優惠不間斷！

屢創佳績、最接地氣的台中購物節，要帶大家12月玩遍台中，品嘗美食、遊逛全城，消費越多，精品好宅、好車等大獎等你抽。

台中購物節 好禮抽不完。

《台中市民野餐日》公園饗樂

首屆「台中市民野餐日」，將於12月11日在水湳中央公園登場，活動結合音樂表演、團康遊戲、親子運動及閱讀活動，大小朋友都能「動靜皆宜」。

活動依其寬廣的腹地與多樣化遊具設施，規劃可供親子共讀的「兒童好讀區」，設置多種童書，讓民眾可盡情在綠地上共度閱讀時光；另外還有團康哥哥、姐姐帶領小朋友一齊遊戲、放電的「互動遊戲區」，家長可以在一旁的「音樂表演區」享受輕音樂表演，舒緩疲憊的身心靈，享受me time的放鬆感。

台中市民野餐日活動地圖。

為提倡環境永續的理念，市府鼓勵民眾自備餐具，減少製造一次性垃圾。現場也將發放垃圾袋，讓大家玩得開心之餘，也能共同維護環境。

想帶著全家人在公園綠地上一起奔跑、伸展筋骨、享受運動的樂趣嗎？歡迎每位市民朋友呼朋引伴，帶著親友和喜歡的運動器材，在寬廣的活動區內一起丟飛盤、打羽毛球，留下難忘的回憶。

｜台中市民野餐日｜

12/11(日) 09:00–12:00，水湳中央公園（經貿五路與大鵬路區間）

歡迎大家來公園享受悠閒的假日。