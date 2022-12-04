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便捷交通 暢遊台中真easy

聯合新聞網／ 漾台中
台中YouBike站點建置逾1,000站，短程移動更便利。
台中YouBike站點建置逾1,000站，短程移動更便利。

【撰文｜韋森、攝影｜賴一銀、圖片提供｜台中市政府交通局】

台中的山、海、屯、都各地皆有其特色，自然、人文景觀多樣化。親自走訪、打開五感，就能感受到這座城市的生命力。

旅遊最重要的要素之一就是「交通」，台中的交通路網持續優化，想以經濟、實惠的方式玩遍台中一點都不難，城市中擁有超過1,000站的YouBike，數量居全國之冠，除此之外，市府於今年6月導入「微笑單車2.0電輔車（YouBike 2.0E）」，是六都中第一個導入電輔車的城市，提供大家更多元的交通選擇，以不急、不緩的行進速度，體驗台中的魅力。

免開車 大眾運輸輕鬆遊

搭乘公車，遊遍台中好輕鬆。繼「台灣好行–台中時尚城中城線」，今年市府再推出「153路谷關線」、「309路高美線」及「151路阿罩霧線」3條觀光公車路線，行經石岡水壩、高美濕地、亞洲大學等知名景點。今年新闢串聯豐原區、后里區的「888路」公車路線，停靠觀光景點及交通轉運節點。遊客可自豐原轉運中心或泰安車站上車，移動至觀光景點。

「888路」公車途經后豐鐵馬道、后里馬場、麗寶樂園等觀光景點，及目前無市區公車路線行經的后里游泳池、動物之家后里園區，兼具服務在地居民及推廣觀光的功能。

今年新增的888公車路線，行經麗寶樂園等知名景點。
今年新增的888公車路線，行經麗寶樂園等知名景點。

11月台中第一條假日限定的捷運登山公車路線「66路副線」正式上路，遊客可自台鐵松竹站及捷運松竹、舊社站等搭乘至大坑風景區1、2、3、9、10等登山步道，提供登山遊客更多元的大眾運輸工具選擇。台中市民搭乘公車再享「雙十公車優惠」（含敬老卡），超過10公里只收10元，省下不少交通上的花費。

「雙十公車優惠」提供大家通勤、就醫或旅遊，更經濟實惠的交通選擇。
「雙十公車優惠」提供大家通勤、就醫或旅遊，更經濟實惠的交通選擇。

點手機 暢遊台中好方便

推薦了這麼多種台中的玩法，那我們要如何走到哪、玩到哪，即時獲取各種活動新訊呢？觀光旅遊局推出的「大玩台中」，從天氣到美食、住宿以及登山步道等周邊景點相關資訊應有盡有，彈指就能規劃遊程；交通局推出的「台中交通網」，提供自駕的朋友即時路況、停車資訊等。若是騎乘YouBike，也可藉此查詢站點。

《漾台中》2022年12月號NO.22
《漾台中》2022年12月號NO.22

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