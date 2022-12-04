大玩台中 山海屯都皆精彩

【撰文｜韋森、攝影｜賴一銀、圖片提供｜台中市政府觀光旅遊局、台中市政府經濟發展局、台中市政府水利局、台中市政府文化局、台中市影視發展基金會、向海那漾、芊靡影像、范香香、香蕉達、Sirius Chao】

你是喜歡登山、鐵馬遊的戶外運動派，還是偏好體驗地方人文的藝文愛好者呢？造訪山、海、屯、都，處處皆精采的台中，景觀豐富、玩法多元，一起來感受這座城市的魅力所在吧！

走跳山線 來趟爆汗之旅

台中市自行車道規劃完善，在山線地區來趟自行車之旅，帶著全家老少在綠野田園之間歡樂騎乘，忘卻城市喧囂擾攘；結束後，還可至谷關泡溫泉，放鬆筋骨，澈底享受「爆汗」快感！

騎乘於山線地區的后豐自行車道，可欣賞沿途綿延的田園景緻及9號隧道等景點；與之銜接的「甲后自行車道」與「東豐自行車綠廊」橫跨后里區、豐原區與東勢區等。甲后線主線連結山城與海線；六分路支線通往花博外埔園區和麗寶樂園；忘憂谷支線則以壯闊花海與殷紅夕照聞名，各具特色。

位於外埔區的忘憂谷，周邊田地宛如拼布一般，形成該地獨特的景致。

后豐自行車道在豐原端銜接上「東豐自行車綠廊」，可以順遊石岡水壩、情人木橋、東勢客家文化園區等知名景點；另一條特色自行車道—潭雅神綠園道，沿途設有「紙飛機雕塑」、「沙坑」等親子共遊設施，適合闔家騎乘自行車遊訪，盡享天倫之樂。

由舊東豐鐵路改建的東豐自行車綠廊，車道兩旁路樹成蔭，闔家騎乘舒適又歡樂。

在爆汗單車行後，可至谷關溫泉風景區享受泡湯的樂趣。其中「神木谷假期大飯店」設有檜木湯屋以及可遍覽山林景觀的露天浴池，值得一訪。

市府今年新闢的「888路公車」，站點途經后里馬場、麗寶樂園、泰安車站等知名觀光景點，讓大家遊山城更方便。

自行車之旅的尾聲，來去谷關溫泉風景區，享受冬日裡泡溫泉的療癒感。

風格實踐所 與海一起生活吧

台中的海線地區，獨特的沿岸景觀及豐富的海洋資源，形塑特有的生活風格。知名的梧棲漁港，原為小型漁村。隨著在地產業的發展，逐漸轉型成集生產、銷售、觀光、娛樂為一體的綜合性休閒漁港，遊客在此可品嘗到新鮮海味、乘觀光船出海等，原來海與人的距離可以這麼近。

梧棲漁港現為兼具生產、觀光等複合式機能的休閒漁港。

位於龍井區的麗水漁港具有百年歷史。隨著地方產業轉移，來此捕魚、停靠的漁船漸少。為了進行地方活化，市府將舊海巡檢哨站以藍瓦白牆與3D彩繪改建為希臘風觀景平台；另施行「麗水漁港景觀改善工程」興建跨河橋梁，串連周邊自行車道及區域景點，讓麗水漁港如今成為新人婚紗取景、網美拍照的熱門景點。

位於龍井區的麗水漁港，藍瓦白牆及3D彩繪，為具希臘風的特色景觀。

玩一整天還捨不得離去，不如留宿海邊吧！市府委託民間業者經營露營區「向海那漾」，設置多款豪華露營帳篷，在此觀星是絕佳享受；而位於清水區的「蟬說：夕陽漫漫」露營區緊臨高美濕地，提供豪華露營及夜間濕地導覽等遊程服務，讓遊客能深度體驗該地區自然生態，體驗不一樣的夜遊樂趣。

位於清水區的「蟬說：夕陽漫漫」緊臨高美濕地，濱海露營十分浪漫。

屯區散策 尋古探今的文青小旅行

想感受一下藝文氛圍，不妨選擇走訪台中屯區。位於霧峰的「霧峰林家宮保第園區」現為國定古蹟，是閩南建築官宅的代表，其中的「大花廳」則是台灣唯一的福州式戲台建築。此處過往為林家招待客人，共同觀賞戲劇的場域。由精雕細琢的裝飾可感受到這座木造戲台不凡的氣勢。往日風華彷彿近在眼前，令人讚嘆。

來到亞洲大學，可以見識到巴洛克式校園建築的氣派雄偉，一旁還有全台第一座大學美術館「亞洲大學現代美術館」，由日本建築師安藤忠雄設計，建築物本體以清水混凝土與帷幕牆，構築出錯落堆疊的多個正三角形，極具現代感。視線所及之處，皆是美的體現。

亞洲大學校園內的「現代美術館」為國際建築師安藤忠雄所設計。

繼續前行至光復新村，造訪台灣歷史發展留下的遺跡。光復新村現為以眷村文化為主題的青創基地。因為風格獨具，常作為電影取景之地。假日也在此舉辦各式市集、活動，讓大家感受台灣眷村文化，在現代生活中發揮其嶄新的價值。

眷村轉型的文創園區之一「光復新村」，如今成為充滿特色的場域。

早期的大里區是載運物資的水源地，因船隻需以樁固定，而有「大里杙」之名。造訪日治時期作為大里杙保正集會場所的「大里杙文化館」，展示出當地相關史料文物記載大里杙發展脈絡，藉此深度認識大里。「Dali Art藝術廣場」舉辦藝術家特展、文創論壇等系列活動，與比鄰的大里東湖公園皆遍布吸睛的裝置藝術，讓遊客置身藝文氛圍濃厚的開放場域中，盡情遊賞、拍照留念。

與Dali Art藝術廣場比鄰的大里東湖公園，遍布創意裝置藝術。

時尚都區 個性商圈越逛越精彩

喜愛時尚的朋友，不妨在台中都區來趟商圈之旅，親身感受街區特有的人文氛圍。如洋溢異國風情的精明一街商圈、藝文能量的美術園道商圈、東海藝術街商圈等。

說到服飾，囊括近300家服飾門市的「天津路服飾商圈」（下稱天津商圈）可說相當具代表性。天津服飾商圈管委會主委吳永芳形容：「穿在天津、吃在北平」，一站滿足大家追流行、嘗美食的渴望！天津商圈販售的商品種類齊全，從男女裝到童裝，平價到日韓進口服飾等一應俱全，相較於市面專櫃等，不妨擇日來此「挖寶」，說不定會有意外的收穫。

吳永芳表示，天津商圈期望持續為商圈帶來新意，讓大家每每造訪都有「驚豔」的感受。如每年舉行的「天津路曬衣節」，今年以園遊會的形式，廣邀美食胖卡車及海外舞蹈團表演；更導入電商平台，讓消費者在網站、實體店面都能享受活動優惠。

天津商圈每年舉辦的「天津路曬衣節」發揮在地特色，相當具有代表性。

今年天津商圈也與台中捷運、亞洲大學時尚設計學系合作舉辦時尚服飾概念聯合展及「津艷集捷市集」，並首創捷運快閃走秀，將舞台搬到捷運文心中清站及捷運車廂內，大玩跨界創意，表現時尚的多元可能，帶動捷運一站一產業特色。

天津商圈旁還有一條當地人俗稱的「北平小吃街」，從傳統的湯包、眷村麵食、海鮮熱炒到日本、南洋風味料理等，美食種類多得令人目不暇給。時序接近新年，吳永芳分享，天津商圈也預計將於明年1/7-1/20，舉行「天津路年貨大街」活動，購物滿300元就能參加抽獎，獎品有機車、iPhone，還有獎金40萬元等，讓大家添新衣、旺手氣，開開心心過好年。

天津商圈與台中捷運合作舉辦「津艷集捷」活動，將走秀舞台延伸至捷運車站。