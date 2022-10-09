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谷關泡湯、新社賞花 台中好慢活 處處都驚喜

聯合新聞網／ 漾台中
歷屆台中國際花毯節的繽紛花海，往往成為社群打卡的熱點。（資料照片）
歷屆台中國際花毯節的繽紛花海，往往成為社群打卡的熱點。（資料照片）

【撰文｜陳麗茹、圖片提供｜台中市政府觀光旅遊局】

初秋的台中，除了參與熱鬧的爵士音樂節、漫遊草悟周邊外，還可以選擇暫離市區的喧囂，在郊外感受當季自然好風光。到谷關泡湯、新社賞花，四處愜意遊賞，好不歡愉。

古語云：「登高賞秋。」時序進入秋冬之際，自然景觀變換之美甚是動人。走訪台中山城，賞花或體驗著名谷關溫泉，都是親近自然的好選擇。

來山城 感受季節之美

想為枯燥的生活加點浪漫嗎？走訪初秋的新社，一定不能錯過享譽盛名的「台中國際花毯節」。今年將於新社舉行，現場以「台灣普羅旺斯」為發想，打造富南法風情的活動場域。並設有大型立體動態花卉裝置藝術品，必將成為社群打卡熱點。

秋天又有「食慾之秋」之稱，台中新社區盛產香菇、葡萄等農產品，農業局預計將於台中國際花毯節舉辦農夫市集，遊客可選購當地優質特產，大啖秋季美味；此外，台中山城地區同時也是客家文化的重點發展區，客委會也將於活動現場安排以客家文化特色為主題的精采表演，帶領遊客感受山城多元、豐富的人文風情。

秋季到谷關 享原鄉名湯

時序進入秋季，微涼的氣候，享受溫泉浴再適合不過。台中有谷關、大坑、烏日、東勢及后里五大名湯，谷關溫泉更是名列交通部觀光局公告的「台灣十大好湯」之一。喜愛泡湯的你，不妨至此來個好湯之旅，谷關溫泉的泉水為弱鹼性的碳酸氫鈉泉，水質清澈，深受大眾喜愛。

除了泡湯，谷關地區還有豐富的山林生態資源。喜好登高的朋友，可下載「大玩台中」App，挑戰谷關七雄（東卯山、馬崙山、白毛山、八仙山、唐麻丹山、波津加山、屋我尾山）活動任務，累積完登紀錄還可獲得證書、徽章與紀念品；「大玩台中」App提供豐富的旅遊資訊，旅客規劃遊程將更輕鬆，享受山城的魅力，說走就走。

谷關溫泉公園的溫泉魚池相當受歡迎。
谷關溫泉公園的溫泉魚池相當受歡迎。

漫山花海的 新社萬聖節

每年10月，新社著名的景點「薰衣草森林」園區也開滿火焰雞冠花，園區還會舉行萬聖節主題活動，今年推出限定版「南瓜千層蛋糕」以及闔家皆宜的南瓜餅乾手作教室，全家都能在此享受歡樂的佳節時光。

《漾台中》2022年10月號NO.21
《漾台中》2022年10月號NO.21

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