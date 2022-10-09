綠．時尚生活 草悟系驚喜新體驗

【撰文｜陳麗茹、圖片提供｜勤美集團．草悟系】

還記得「草悟系．七月半」活動中，可愛的外星怪獸「草地狀元」降落台中草悟道，揪你夜遊、逛文創市集嗎？台中草悟道街區品牌「草悟系」將接續帶來更多驚喜，令人十分期待。

草悟廣場於2020年由市府委託勤美集團（下稱勤美）管理營運。勤美自草悟道的地域特色發想，打造全新街區品牌「草悟系」，意為「星系般的街區生活系統」。突破特定場域的界線，合作串聯周邊約100組獨立品牌街區店家，型塑該地區特有的「草悟系生活圈」及全新景觀。

共融共創 串聯友好店家

今年夏季由勤美推出的街區識別品牌「草悟系」具3大品牌核心：「Inspire」讓體驗者從不同角度獲得生活啟發、「Lifestyle」營造草悟系的風格質感，以及「Friendly」友好地方凝聚共識。視覺識別由設計師宋政傑操刀、選選研總監林唯哲參與品牌定位思考，規劃一系列如《草悟SEE》品牌刊物、導入App點數應用等各類活動，以及串聯眾多友好店家如本冊圖書館、薑薑小姐、遊牧餐桌等，賦予草悟道清新、創新與現代化的全新街區生活風格。

觀光旅遊局科長黃裕文表示，「2020年市府將草悟廣場重新委外，透過與勤美集團合作，整合資源，打造兼具休閒與商業功能的進化版公園，成為台中最吸睛的打卡亮點。此外，透過草悟系的品牌導入，逐步串聯科博館至國美館間的草悟街區商家，建立獨有的生活風格及共榮共好的合作模式。市府樂見這地區價值生態鏈永續發展，會持續攜手推動。」

創意無限 引發社群討論

今年8月在社群網路上引發熱烈討論的「草悟系．七月半」；實體活動如LAY DOWN螢火晚會，帶大家造訪入夜後的市民廣場，並於草地上設置充氣沙發，搭配現場音樂演出等；同時推薦10家夜遊質感店家，以草悟系夜生活提供遊客豐富的活動體驗。

勤美通路創新發展部副理劉嘉鈴表示，透過多元的活動型態，「草悟系．七月半」活動吸引不少觀光客，如系列活動「LAY DOWN螢火晚會」，2天就吸引了約10萬人到場，帶動整體商機近3,000萬元。

草悟系於今年8月推出「草悟系．七月半」活動，設置高達 8公尺的可愛怪獸「草地狀元」。

精彩不斷 萬聖派對接棒

今年台中爵士音樂節，PARK 2草悟廣場作為友好店家場域，將成為前導活動「Jazz Young」演出舞台，PARK 2主題單元DJ NIGHT也特別因應爵士音樂節加入Jazz音樂元素。10月萬聖節，草悟系中的指標場域PARK 2草悟廣場、勤美誠品綠園道將以節慶主題布置，店員也會以特殊裝扮現身，讓大家不必出國、在草悟道就能感受濃厚的萬聖節氛圍。11月下旬草悟道則將化作「聖誕村」，並舉辦聖誕特別活動，在草悟道繼續玩到年底，絕無冷場。