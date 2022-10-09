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台中第三市場迎百歲 用人情為家常增味

聯合新聞網／ 漾台中
在地人帶逛將滿百歲的第三市場。
在地人帶逛將滿百歲的第三市場。

【撰文｜楊喜鈞、攝影｜賴一銀】

經濟發展局長張峯源說：「有故事的市場，就是城市靈魂的核心。」位於台中火車站附近的第三市場，設立於民國11年，歷經超過1世紀的歲月輪轉。這裡聚集許多歷史悠久的老店，是不少在地人回憶裡的美味。

創建將近百年的台中市第三公有零售市場，不到早上8點便湧入採買人潮。市場內設置超過百餘攤，半數以上是經營傳承二、三代以上的店。老闆們的招呼聲此起彼落，是最接地氣的背景音樂。這次我們邀請到笑稱自己「大半人生都待在第三市場」的第三市場自治會長—陳錦汶，及當地居民、南區國光里長陳雅惠，帶我們逛逛第三市場有哪些好吃、好玩的地方。

革新轉型 人情味不變

陳會長靦腆笑著說，太太年輕時就和他在第三市場擺攤賣菜，如今兒子也在「陳錦汶蔬果行」幫忙攤務，夫妻倆在第三市場一待就是60年。「娶了我太太，好像娶了一座菜市場。」

「頭家，foodpanda來跟你買菜喔！生意很好哦！」一進市場，陳會長熟門熟路地和攤商打招呼。陳會長表示，第三市場攤商正在積極轉型，市場內攤販不僅與Uber Eats、foodpanda合作採買與外送生鮮雜貨，部分攤商結帳也可使用行動支付如LinePay、街口支付，多重管道貼近新世代偏好方式，吸引更多年輕人加入「菜籃族」行列。

經營蔬果攤的陳錦汶，配合市府推行「行動支付零接觸」政策，更貼近當今消費趨勢。
經營蔬果攤的陳錦汶，配合市府推行「行動支付零接觸」政策，更貼近當今消費趨勢。

陳里長分享自小因地緣關係，經常跟著媽媽來逛第三市場。自己當了媽媽後仍習慣來此採買。對她而言，這些老店見證了她的成長，童年的味道至今仍難以忘懷。

佳餚賀禮 一站全購足

買蔬果，不少人習慣摸摸看、掂掂看，這是在傳統市場採買的好處之一。一來到「陳錦汶蔬果行」，陳會長拿起自家攤位上的百香果：「搖搖看，裡面感覺沒有明顯液體波動感的，品質比較好、比較甜。」他表示在傳統市場，客人有不懂的，只管問老闆，「大家都很親切的。」陳里長則向大家介紹她的心頭好：「阿濱雞肉攤。」「小時候最喜歡跟媽媽來阿濱，表示今天晚餐桌上會有美味的滷筍乾、燻雞肉。逢年過節，還會有滷製的燒酒雞鍋，若沒有事先預約，可是吃不到的。」如今身為家庭主婦的她，承襲過去媽媽的習慣，和攤商、鄰側婆媽們討論食材烹煮方式與選購撇步。「一有了想法，無論是煎煮炒炸的料理用肉，都能直接請老闆處理好，非常貼心。」

阿濱雞肉攤提供生鮮雞肉與熟食如文昌雞、鴨肉切盤等，對主婦而言很方便。
阿濱雞肉攤提供生鮮雞肉與熟食如文昌雞、鴨肉切盤等，對主婦而言很方便。

陳會長和許多攤商是多年好友，有機會了解進貨來源和品質，「要煮湯，我一定跟丸益商號買貢丸。逢年過節要送禮，就到廣記買肉鬆禮盒。」最後，來到入選台中百大名攤名產的姊弟冷熱飲食，兩位在地人皆稱：「採買後來碗肉羹麵、五色冰，才是迺第三市場的完美句點。」

丸益商號每日販售現做手工魚丸，還有許多獨家開發口味。
丸益商號每日販售現做手工魚丸，還有許多獨家開發口味。

主題活動 一起慶百年

時代快速變遷，市府積極推動傳統市場發展，參加經濟部中部辦公室舉辦「優良市集暨樂活名攤評核計畫」，為許多攤商爭取到「樂活名攤」的星級肯定。經濟發展局科長蔡永福表示，市府擬定逾千萬元經費投入第三市場的公共工程修繕，整修沿街立面外牆、市場內攤位區、布置公共空間，為傳統市場注入新朝氣。

在第三市場飄香近一甲子的廣記肉鬆專賣店，是許多在地人採買伴手禮的首選。.
在第三市場飄香近一甲子的廣記肉鬆專賣店，是許多在地人採買伴手禮的首選。.

今年適逢第三市場滿百歲，蔡科長表示，市府正積極研議「第三市場百年慶」主題系列活動內容，如趣味料理競賽及周邊景點的導覽遊程，將邀請深耕在地多年的文史工作者全程導覽，介紹第三市場的歷史與值得品嘗的美食等。屆時市民朋友將有機會在第三市場，來趟品味百年風華的人文小旅行，活動期間也預計推出各項促銷活動，讓大家滿載而歸。

《漾台中》2022年10月號NO.21
《漾台中》2022年10月號NO.21

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