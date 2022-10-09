自世界棒球之都出發 U-12世界盃少棒賽」中華小將勇奪銅牌

【撰文｜陳昱均、圖片提供｜台中市政府教育局、賴朝榮、Home Run Taiwan特約記者林亭】

獲世界棒壘球總會頒布為「世界棒球之都」的台中，今年由勇奪華南金控盃少棒賽冠軍的忠孝國小，取得2022年第6屆「U-12世界盃少棒賽」（下稱U-12）國家代表隊組訓權。當中教練團與6名小球星都是台中出身，擊退韓國、多明尼加等強敵，風光拿下銅牌，體現市府長年推動的「運動城市強棒計畫」，讓台灣少棒於國際體壇再現榮光。

U-12每2年舉行一次，2015年至2027年連續7屆將由台灣主辦。網羅12歲以下的青少年，與來自海外的12個國家代表隊角逐冠軍榮耀，也得以透過比賽與各國選手交流、打開國際視野。

新世代主人翁 留下回憶

中華隊隊長陳恩回想起與美國隊交手的過程，「今年美國隊的出賽選手，身高平均160至170公分，而且投手球速都很快、打擊也很強」，與之在球場上一較高下，陳恩的興奮之情溢於言表。中華隊投手吳聖智也分享，「對上多明尼加隊時，我在大雨中打了3分全壘打，把比數從1：2逆轉成4：2超前。當時全場都籠罩在觀眾興奮的尖叫聲中。」從畫面感十足的陳述足以見得，比賽過程在小球員們的回憶中，留下鮮明的一頁。

出身「世界棒球之都」的陳恩與吳聖智不但是同鄉，2人都有喜愛打棒球的哥哥。吳聖智的哥哥吳志權也曾是忠孝國小棒球隊一員、入選中華代表隊征戰U-12。陳恩與吳聖智受到兄長啟蒙，走上棒球路，吳志權還教會弟弟投出拿手的曲球。

中華隊投手吳聖智分享，對戰多明尼加隊時遇到大雨，印象深刻。

「把國小的孩子，從不具基礎培養成為國手，真的不容易。」擔任今年U-12中華隊總教練賴朝榮坦言，除了小球員們得忍受日曬雨淋、不間斷的練習之外，選手們跨縣市移動至U-12的比賽場地—台南，所費不貲，還要克服夜間比賽的挑戰。忠孝國小校長許玲玲表示，教育局補助部分的組訓經費，再加上企業熱心贊助，讓中華隊出賽，為國爭光。

參與國際性體育賽事，對中華隊選手而言，是難忘的回憶。

推廣棒球文化 跨出世界

台中市有五級棒球（少棒、青少棒、青棒、成棒及職棒）發展完整體制。在推廣基層棒球普及化方面，教育局推行「運動城市強棒計畫」，編列經費聘任教練及培訓經費、完善相關軟硬體建設等，協助學校成立、發展三級棒球隊，將棒球文化深植校園。

台中忠孝國小球隊能打敗其他17個縣市，於華南金控盃少棒賽獲得冠軍、及U-12中華隊組訓權，可謂深耕有成。今年10月，台中也成功爭取到U23世界盃棒球錦標賽、2023世界盃棒球經典賽在洲際棒球場舉行，台中將再度成為國際性運動賽事的場域，吸引全國球迷關注，再帶動一波棒球熱潮。