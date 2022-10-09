勇奪聽奧金牌 許樂跨向自信人生

【撰文｜陳昱均、圖片提供｜台中市政府教育局、台中市政府運動局、許樂】

台中體壇星光再現！年僅19歲的許樂，雖有聽覺障礙，但她仍持續鍛鍊、突破極限，成為聽障女子100公尺跨欄的世界紀錄保持者。今年在第24屆夏季達福林匹克運動會，奪下1金1銅的佳績，為國爭光。

今年是許樂高中選手生涯的最後一年，她交出了亮麗的成績單。先是4月初在全國身心障礙運動會（下稱身障運）完成8金大滿貫；緊接著在5月於巴西舉行的第24屆夏季達福林匹克運動會（下稱聽奧）奪下1金1銅，並打破聽奧女子100公尺跨欄大會紀錄；又於全國中等學校運動會田徑高女組100公尺跨欄項目奪金，彌補了去年因傷而與金牌無緣的遺憾。

精進技術 突破自我

在今年的身障運，許樂挑戰1,500公尺、800公尺、400公尺長跑等過去幾乎不曾嘗試過的項目，賽前2週她還臀部負傷，但許樂並不氣餒，期許自己：「帶著不完美，創造更完美的結局。」意志堅定，如同她一貫的人生態度。

聽力障礙是她在體壇路上的第一個挑戰。「相較一般選手，對起跑蜂鳴器的反應慢一拍。」教練簡慶宏解釋。許樂人如其名，對此樂觀看待：「在欄架項目上，憑藉著技術，有機會後來居上，讓我獲得更多成就感。」

身為一名運動員，許樂坦言，負傷時心情難免低落，也曾想放棄。她藉自己的經歷鼓勵大家：「每個人都有想放棄的時候。爸媽曾教我，這時要先冷靜，等崩潰的情緒平復後再做決定。後來，我發現自己還是很喜歡田徑，反而更堅定決心，持續在田徑領域努力。」

許樂（中）憑藉自身努力跨越挑戰，在賽場上領先！

運動城市 政策相挺

隨著征戰大小比賽、獲獎無數，許樂迅速累積知名度。然而，簡教練分享，從媒體報導到她個人的社群PO文中，不難發現，許樂態度仍舊謙遜，對體育競賽的成敗保持平常心。對於參與聽奧、身障運則抱持使命感，「希望透過我的表現，鼓勵更多身心障礙者。」

簡教練坦言，許樂持續締造佳績固然值得嘉許，但他更期望透過這些榮譽，讓更多人關注我國體育發展環境。「不少經濟弱勢的孩子，懷抱成為體育選手的夢想，期盼自己也能站上國際體壇、發光發熱。」

市長盧秀燕多次公開表揚許樂，今年代表台中市出賽聽奧，除了克服跨國遠行帶來的時差等身心影響，抵達當地還遇上大雨，能獲獎實屬不易。為協助更多像許樂一樣的績優運動選手，市府不僅提供參賽補助經費，2019年還設立「台中市績優運動選手培訓獎助金發給辦法」，2021年進一步優化獎助金制度，提供獲全國運動會前三名的選手，每月最高2萬元的培訓獎助金。運動局長李昱叡表示，月領獎助金讓選手們能更專注鍛鍊、無後顧之憂，為運動生涯打開更多可能性，並持續為我國體壇爭取榮耀。

教練簡慶宏（左）表示，訓練對許樂（右）的肌肉、關節都會造成負擔，獎助金多用在運動復健上，相當重要。

台中市績優運動選手培訓獎助金發給辦法（全國運）