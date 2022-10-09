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邁向未來 台中市政路延伸工程第一期動工

聯合新聞網／ 漾台中
市政路延伸工程第一期工程於今年9月動工（此為示意圖）。
市政路延伸工程第一期工程於今年9月動工（此為示意圖）。

【撰文｜黃小琦、繪圖｜林媛婷、圖片提供｜台中市政府建設局】

市民引頸期盼許久、台中市政府集結各界力量推動的「市政路延伸工程」，接連取得第一期用地並完成招標，今年9月迎來第一期工程動工；第二期的安和至環中路段工程，預定年底取得用地動工。

台中市西屯區市政路貫穿七期重劃區及市政中心，為重要幹道之一。鄰近的另外一條重要幹道—台灣大道，除了作為龍井區、沙鹿區、清水區及大甲區等海線地區聯外道路，也串聯台中工業區、大雅中部科學園區。隨著人口與經濟發展，交通量也大幅增加，每逢上下班及假日即湧現大量車潮，往南至五權西路、向上路等路口路況常常壅塞。

各界同心 合作推動工程

為分擔車潮並增加台中國際機場、中部科學園區等通往市區的運輸效率，市府辦理「市政路延伸工程」，串聯七期重劃區及產業發展核心—台中工業區，總長約1,950公尺，採分段辦理。第一標工程（工業區一路至安和路段）已於9月28日開工，預計2024年完工。

建設局長陳大田分享，「市政路延伸工程」的規模龐大，需投入大量人力與物力，因而採取分段開闢的方式進行，預估總經費42.61億元。為了撙節經費，曾一度研議縮減原60公尺路寬至42公尺，然而市府因考量長遠都市發展規劃，如河川整治等，2019年遂改回60公尺。2020年市府再次提案申請，經營建署核定並將其納入「107-111年度生活圈道路交通系統建設計畫」，核定經費為27.27億元。

徵收用地亦為「市政路延伸工程」進度的關鍵作業。市府委由專業不動產估價師查估後，以更符合市場行情的費用，多次與地主溝通，於2020年完成第一期工程用地取得，並於今年5月經行政院公共工程委員會核定設計，8月完成發包決標，於9月開工。

積極協商 第二期將啟動

市政路延伸工程的起始點，從環中路西側起至工業區一路為止；第二期則自安和路至環中路為止。陳局長說明，第二期跨過環中路、台74線，緊鄰地價高的第七期重劃區，使市府與地主協商的難度增高。經持續溝通，現已逾85％的地主、自救會等，同意以協議價購或容積移轉交付土地，預估2023年完成用地取得，2025年完工。

陳局長認為，道路如城市的血管，四通八達，交通才能「氣血暢通」。台中工業區44％車流往市區方向，目前由台灣大道、朝馬路及五權路負擔。市政路延伸工程完工後，除了可一解台中工業區聯外道路過少的問題，由市區還可直通台中國際機場、中部科學園區，也能緩解台灣大道、朝馬路的壅塞車流，對於帶動台中市的發展，勢必將帶來莫大助益。陳局長進一步表示，未來可望再由工業區一路向中部科學園區延伸，形成大肚山科技走廊的聯外道路之一。

市政路延伸工程。(資料來源：台中市政府建設局)
市政路延伸工程。(資料來源：台中市政府建設局)

如虎添翼 助益工業重鎮

台中市為國內機械製造業重鎮，並持續發展精密智慧機械產業，吸引不少海外廠商進駐，包含位於南屯區大肚台地的精密機械科技創新園區。精密機械科技創新園區廠商協進會理事長張瑞芝分享，隨著工廠進駐，地區人流不斷增多，聯外道路顯得更為重要，「這一帶有工業區、精密機械園區及大專院校，每逢上下班、課時，道路真的塞到不行。」

張理事長表示，地方人士盼望市政路延伸工程完工已久，在市府與各界共同排除萬難下，今年9月終於開工，勢必將為台中的製造產業再添助力！

《漾台中》2022年10月號NO.21
《漾台中》2022年10月號NO.21

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