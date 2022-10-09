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賀！台中6校舍工程全獲2022國家卓越建設獎

聯合新聞網／ 漾台中
因應北屯區人口增加，廍子國小執行第二期校舍工程，讓每位學生都能「在地入學、在地就學」。
因應北屯區人口增加，廍子國小執行第二期校舍工程，讓每位學生都能「在地入學、在地就學」。

【撰文｜黃小琦、圖片提供｜台中市政府教育局】

台中市政府教育局自2022年起，每年提報校舍工程參加「國家卓越建設獎」，連續2年累積獲得4座金質獎等獎項肯定。今年再提報廍子國小、大雅國小公共化幼兒園、梧棲中正國小幼兒園、梧南國小及樹德國小角逐同一獎項，6所學校分別獲得4座金質獎、1座特別獎、1座優質獎，創下台中市歷來校舍整建工程獲獎最佳紀錄。

校園是學生上課活動的場域，校舍安全、穩固為首要之務，但學校不僅是學生讀書的場域，也是生活及教育的一部分。為此，建設局在校舍整建工程規劃上，將周邊地景、綠化環境等要素帶入設計中，打造出一棟棟令人耳目一新的美麗校舍。

教育局長楊振昇說明，進一步說明，如獲「特別獎」的梧棲區中正國小幼兒園園舍工程，校舍以圓形設計，一改過去建築物冰冷的形象，顯得更加柔和，光線、空氣自屋頂引入，讓師生置身建築物內，仍能感受到季節變換的自然之美。

獲「金質獎」的廍子國小第2期校舍工程，則延續第1期種子萌芽的構想，以清新的白、綠配色點綴其間，意象為校園增添創新、活力的氛圍。在在體現市府以建築串接自然環境與師生之間的連結，建立台中校園新美學。梧南國小第2期校舍工程的設計概念，亦延續第一期工程海洋教育主題，主色調使用白色，使其宛若燈塔般的，亦有作為學海明燈的含意。

安全美感兼具 打造優質校園

楊局長表示，市府相當重視教育工程，盡力打造安全且有美感的學習環境。教育局自2020年，首次以豐原區南陽國小仁愛及信義樓工程、廍子國小第一期校舍工程、東海國小二期校舍工程提報「國家卓越建設獎」，獲最佳規劃設計類「金質獎」、「優質獎」；2021年再以「清水國小」及「西苑高中」校園工程獲最佳規劃設計類「金質獎」，備受肯定。

除了新建校舍，市府亦斥資經費逾20億元，針對老舊校舍進行耐震、補強及拆建的工程。截至今年8月，教育局盤點需拆除改建的老舊校舍共計14棟。2棟已完工、9棟施工中、3棟準備開工；另經專業鑑定屬耐震力不足的校舍，統計至8月分為止有70棟完成補強、16棟施工中，3棟招標中，力求為師生打造安全、美感兼具的學習環境。

霧峰區光正國小原北棟校舍經鑑定屬耐震能力不足，經市府辦理拆除重建，新校舍已於去年啟用。
霧峰區光正國小原北棟校舍經鑑定屬耐震能力不足，經市府辦理拆除重建，新校舍已於去年啟用。

《漾台中》2022年10月號NO.21
《漾台中》2022年10月號NO.21

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