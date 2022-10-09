外師人數六都第一 台中「區區有外師」達標

【撰文｜黃小琦、繪圖｜林媛婷、圖片提供｜台中市大里區大元國民小學、台中市立長億高級中學】

為提升台中市的國際競爭力，市府積極推動雙語政策。2019年起辦理「外師三倍增」政策至今，外籍教師人數自起初的25人，現已增至185人，為六都第一，且全市29區達「區區有外師」、「城鄉無差距」的目標；教育局更創立「二軌三階教師研習營」，提升專業中籍教師的教學能力，多管齊下，打造完善的雙語學習環境。

教育局長楊振昇表示，師資是推動雙語教育的關鍵，教育局積極協助學校打造全英語學習環境，將每月第3週的週三訂為台中市「英語日」，鼓勵校方設計課程、營造情境，幫助同學自然而然地開口說英語。

導讀故事 促進英語表達

配合「英語日」，各校規劃如英語繪本導讀、話劇表演和闖關遊戲等。大里區大元國小校長游玉芬分享，學校在英語日會安排1位專業中籍教師、1位外籍教師，為低年級同學導讀繪本。「年紀小的孩子們很喜歡聽故事，藉此習慣英語單字、片句的表達方式，進而模仿、學習。」在大元國小、內新國小任教的美籍外師Emma則分享，會和其他老師一同錄製英語節目，在早自習時間播放，營造沉浸式英語環境。

游校長也分享，學校與外籍老師合作無間，過去校方曾在萬聖節設計闖關遊戲，她和Emma化身南瓜關主，同學若能依指示回答正確單字，便可得到糖果。還曾在農曆過年時發起「用英語說吉祥話」的挑戰遊戲，請同學試著和家長用英語說吉祥話，錄製音檔後上傳雲端就能獲得獎勵，藉此也讓家長參與孩子的學習過程，並了解其學習狀況。

大里區大元國小與外籍教師Emma （後排左二），一起舉辦萬聖節雙語挑戰活動。

為平衡城鄉教學資源，教育局主辦「英語希望傳愛專車」，邀請外師移動至各區各校，與更多同學互動；市府也協助49所偏鄉學校建置行動載具，於2021年執行「飛越山海屯雙語Online試辦計畫」，連結中教大、亞大等外籍生，及霧峰桐林國小、新社福民國小等學生進行寒暑假雙語線上課程，與海外學生以英語交流。

聯盟策略 交流教學資源

今年暑假因疫情影響，教育局首次推動「外師暑假Online」，以外師線上教學取代實體活動。課程內容如摺紙、歌曲教唱、公路旅行與科學實驗等，共開設34個班別，班班爆滿，體現同學對雙語學習的熱誠，以及教育局和各校長期推動英語學習生活化成效彰顯。

「教育局偕同各校推動雙語教學，務求讓每位同學享受優質的雙語學習環境、和外籍教師互動。」太平區長億高中校長沈樹林表示，自2019年長億高中正式成立雙語實驗班後，教育局邀請長億高中做為召集代表，集結太平區的各國中、小學校，試辦「太平區雙語教育」實驗，讓各校相互交流雙語教學資源。

直至2021年，長億高中向教育局提出成立「太平區跨校國際及雙語教育推動策略聯盟（TPBIE）」申請通過，於今年暑假舉行太平區國中小雙語探索營隊。由長億雙語實驗班的學生與偏鄉志工服務隊的同學共同規劃，TPBIE學校含中華國小、新光國中等15校、72位師生參加。

「今年的活動加入探險元素，對小朋友而言刺激有趣，還能和實驗班的哥哥、姐姐們互動，報名營隊的同學和家長迴響都很熱烈，對於參與活動的TPBIE聯盟學校也是很好的教學參考。」楊局長也表示，透過聯盟策略，各校得以交流雙語教學資源，區域性提升雙語教學品質，讓更多台中市的學童受惠。

市府規劃「太平區跨校國際及雙語教育推動策略聯盟」並辦理暑期營隊等活動，提升地區雙語教學品質。