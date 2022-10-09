快訊

網紅爆料害Lulu無端中槍 小S發聲澄清了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

外師人數六都第一 台中「區區有外師」達標

聯合新聞網／ 漾台中
2019-2022年 台中市外籍教師人數。(資料來源：台中市政府教育局)
2019-2022年 台中市外籍教師人數。(資料來源：台中市政府教育局)

【撰文｜黃小琦、繪圖｜林媛婷、圖片提供｜台中市大里區大元國民小學、台中市立長億高級中學】

為提升台中市的國際競爭力，市府積極推動雙語政策。2019年起辦理「外師三倍增」政策至今，外籍教師人數自起初的25人，現已增至185人，為六都第一，且全市29區達「區區有外師」、「城鄉無差距」的目標；教育局更創立「二軌三階教師研習營」，提升專業中籍教師的教學能力，多管齊下，打造完善的雙語學習環境。

教育局長楊振昇表示，師資是推動雙語教育的關鍵，教育局積極協助學校打造全英語學習環境，將每月第3週的週三訂為台中市「英語日」，鼓勵校方設計課程、營造情境，幫助同學自然而然地開口說英語。

導讀故事 促進英語表達

配合「英語日」，各校規劃如英語繪本導讀、話劇表演和闖關遊戲等。大里區大元國小校長游玉芬分享，學校在英語日會安排1位專業中籍教師、1位外籍教師，為低年級同學導讀繪本。「年紀小的孩子們很喜歡聽故事，藉此習慣英語單字、片句的表達方式，進而模仿、學習。」在大元國小、內新國小任教的美籍外師Emma則分享，會和其他老師一同錄製英語節目，在早自習時間播放，營造沉浸式英語環境。

游校長也分享，學校與外籍老師合作無間，過去校方曾在萬聖節設計闖關遊戲，她和Emma化身南瓜關主，同學若能依指示回答正確單字，便可得到糖果。還曾在農曆過年時發起「用英語說吉祥話」的挑戰遊戲，請同學試著和家長用英語說吉祥話，錄製音檔後上傳雲端就能獲得獎勵，藉此也讓家長參與孩子的學習過程，並了解其學習狀況。

大里區大元國小與外籍教師Emma （後排左二），一起舉辦萬聖節雙語挑戰活動。
大里區大元國小與外籍教師Emma （後排左二），一起舉辦萬聖節雙語挑戰活動。

為平衡城鄉教學資源，教育局主辦「英語希望傳愛專車」，邀請外師移動至各區各校，與更多同學互動；市府也協助49所偏鄉學校建置行動載具，於2021年執行「飛越山海屯雙語Online試辦計畫」，連結中教大、亞大等外籍生，及霧峰桐林國小、新社福民國小等學生進行寒暑假雙語線上課程，與海外學生以英語交流。

聯盟策略 交流教學資源

今年暑假因疫情影響，教育局首次推動「外師暑假Online」，以外師線上教學取代實體活動。課程內容如摺紙、歌曲教唱、公路旅行與科學實驗等，共開設34個班別，班班爆滿，體現同學對雙語學習的熱誠，以及教育局和各校長期推動英語學習生活化成效彰顯。

「教育局偕同各校推動雙語教學，務求讓每位同學享受優質的雙語學習環境、和外籍教師互動。」太平區長億高中校長沈樹林表示，自2019年長億高中正式成立雙語實驗班後，教育局邀請長億高中做為召集代表，集結太平區的各國中、小學校，試辦「太平區雙語教育」實驗，讓各校相互交流雙語教學資源。

直至2021年，長億高中向教育局提出成立「太平區跨校國際及雙語教育推動策略聯盟（TPBIE）」申請通過，於今年暑假舉行太平區國中小雙語探索營隊。由長億雙語實驗班的學生與偏鄉志工服務隊的同學共同規劃，TPBIE學校含中華國小、新光國中等15校、72位師生參加。

「今年的活動加入探險元素，對小朋友而言刺激有趣，還能和實驗班的哥哥、姐姐們互動，報名營隊的同學和家長迴響都很熱烈，對於參與活動的TPBIE聯盟學校也是很好的教學參考。」楊局長也表示，透過聯盟策略，各校得以交流雙語教學資源，區域性提升雙語教學品質，讓更多台中市的學童受惠。

市府規劃「太平區跨校國際及雙語教育推動策略聯盟」並辦理暑期營隊等活動，提升地區雙語教學品質。
市府規劃「太平區跨校國際及雙語教育推動策略聯盟」並辦理暑期營隊等活動，提升地區雙語教學品質。

《漾台中》2022年10月號NO.21
《漾台中》2022年10月號NO.21

延伸閱讀

國小師失控踹門撞到學生頭 記申誡她不服仍敗訴

錄取率2％！教師甄試傳爭議 高雄市教師工會質疑「護航」

家長快查帳戶 台南2至6歲幼兒防疫津貼1000元今天入帳

南市發放1千元幼兒防疫補貼 9月29日起可就近領取

相關新聞

由產地到世界 米其林星級美食薈萃在台中

新社產香菇、南屯產麻薏、梨山產水蜜桃…以這些孕育自台中的食材，製作成一道道連年獲米其林星級肯定的美饌佳餚。主廚們發揮巧思，透過料理，向來自全世界的遊客Say Hi，「歡迎來到台中」。

谷關泡湯、新社賞花 台中好慢活 處處都驚喜

初秋的台中，除了參與熱鬧的爵士音樂節、漫遊草悟周邊外，還可以選擇暫離市區的喧囂，在郊外感受當季自然好風光。到谷關泡湯、新社賞花，四處愜意遊賞，好不歡愉。

綠．時尚生活 草悟系驚喜新體驗

還記得「草悟系．七月半」活動中，可愛的外星怪獸「草地狀元」降落台中草悟道，揪你夜遊、逛文創市集嗎？台中草悟道街區品牌「草悟系」將接續帶來更多驚喜，令人十分期待。

台中第三市場迎百歲 用人情為家常增味

經濟發展局長張峯源說：「有故事的市場，就是城市靈魂的核心。」位於台中火車站附近的第三市場，設立於民國11年，歷經超過1世紀的歲月輪轉。這裡聚集許多歷史悠久的老店，是不少在地人回憶裡的美味。

自世界棒球之都出發 U-12世界盃少棒賽」中華小將勇奪銅牌

獲世界棒壘球總會頒布為「世界棒球之都」的台中，今年由勇奪華南金控盃少棒賽冠軍的忠孝國小，取得2022年第6屆「U-12世界盃少棒賽」（下稱U-12）國家代表隊組訓權。當中教練團與6名小球星都是台中出身，擊退韓國、多明尼加等強敵，風光拿下銅牌，體現市府長年推動的「運動城市強棒計畫」，讓台灣少棒於國際體壇再現榮光。

勇奪聽奧金牌 許樂跨向自信人生

台中體壇星光再現！年僅19歲的許樂，雖有聽覺障礙，但她仍持續鍛鍊、突破極限，成為聽障女子100公尺跨欄的世界紀錄保持者。今年在第24屆夏季達福林匹克運動會，奪下1金1銅的佳績，為國爭光。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。