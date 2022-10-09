清涼學習更EASY 「班班有冷氣」台中率先達標

【撰文｜黃小琦、攝影｜賴一銀、圖片提供｜台中市政府教育局】

市府自2019年辦理「清涼安心學習計畫」，補助台中市各校電力改善及冷氣裝設；2020年再配合行政院推行「班班有冷氣」政策獲中央補助，共編列36億4,166萬元預算，率六都之先完成公立高中以下319所學校、共2萬870台冷氣裝設，兌現「讓家長放心、讓孩子安心」的施政承諾。

市府於2019年起啟動「清涼安心學習計畫」，並配合行政院2020年「公立高級中等以下學校電力系統改善暨冷氣裝設計畫」政策，於校園進行冷氣裝設及電力改善工程。目前完成全市公立高中以下共319所學校冷氣裝設，及331所學校的電力改善工程。

智能控管 有效運用資源

完成冷氣裝設後，其衍生之電費、維護費成為各界關切的議題。教育局長楊振昇表示，市府將中央補助款及市府編列之經費，以「專款專用」補助學校。今年4月25日，全台22縣市同步連線，正式啟用冷氣設備，讓學生們享受五星級的學習環境。

除了裝設冷氣及改善各校電力設備，市府也協助校方建置校園能源管理系統（EMS），可以遠端監控教室冷氣運轉、耗電狀況等，也能控制開關，更有效地運用能源。

調節室溫 學習環境升級

今年8月開學日，市長盧秀燕親赴校園視察「班班有冷氣」政策推行狀況，並表示自上任後即編列預算，推行「清涼安心學習計畫」，補助學校改善電力、冷氣；次年再配合中央「班班有冷氣」政策，再加上學校及各界共同努力，為學生們提供清涼、優質的學習環境。

市長盧秀燕（左）親赴烏日國小，了解校園能源管理系統（EMS）於校園實際運作情形。

南屯國小家長會長江梓樑表示，回憶自己的就學時期，教室只有吊扇，吹下來也是熱風，每到夏天，熱到難以專心上課，對於市府辦理「清涼安心學習計畫」優化校園學習環境大表肯定。

江會長分享：「家裡的小朋友跟我說，教室還沒裝冷氣前，每到5、6月上完體育課，下堂課可能要一直擦汗到下課。」有了冷氣調節室溫，同學們能更專注學習。他進一步分享，由於南屯國小安裝冷氣進度提前，甚至有他校同學因此轉學來南屯就讀。他大讚市府：「讓同學都能在舒適的環境下學習，真的很棒。」