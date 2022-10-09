照顧孩子健康成長 4大政策打造優質營養午餐

【撰文｜黃小琦、攝影｜賴一銀、繪圖｜林媛婷】

台中市政府教育局推出「營養午餐5元加碼補助」、「國中小午餐水果費10元補助」、「學校午餐使用國產可溯源食材獎勵金」、「貧困學生午餐補助」4大政策，從食安到照護弱勢學童面面兼顧，守護學生快樂成長。

讓孩子吃得飽、吃得好！今年市府編列11億2,700萬元的學生營養午餐補助預算，為六都第一，補助市立高中以下學生每餐5元，用於每週至少提供學生1道有機蔬果、每週至少1次午餐採用在地食材；另提供國中、小學生每週10元的水果補助費，提升營養午餐的品質。

市府把關食材 資訊透明

吃得飽，也要吃得安心。市府積極規範台中市各級學校採購安全食材，自2017 年起率先響應中央政策，推動學童午餐「優先選用在地生產之可溯源食材」（三章一Q）政策，2021年起要求各校應「全面採用國產可溯源食材」；同時，鼓勵午餐供應商增加每週有機蔬菜、有機米及產銷履歷蔬菜供應次數，額外提供獎勵金。

另外，合作廠商提供的豬肉、再製品，若未使用國產產品或抽驗出瘦肉精（含萊克多巴胺），即終止與供應商的契約。市府也要求各校，當天中午前將當日午餐資料上傳至教育部校園食材登錄平台，並指派專人督導、確認食材皆具國產標章及標示肉品產地國，嚴禁有疑慮的食材進入校門；亦可自教育部校園食材登錄平台了解食材供應商等資訊。截至今年6月，台中市313所學校三章一Q使用率達96.48％，較108年51.48％大幅成長45個百分點，成效顯著。

109～110學年度六都食材三張一Q使用率。(資料來源：台中市政府教育局)

台中市南屯國小營養師林佳蓉分享，市府推動多項學校午餐補助政策，讓更多學童享用以優質食材烹調的營養午餐，學校規劃營養午餐上也能兼顧食材品質、營養及變化性。「舉例來說，水果的單價偏高，若沒有補助預算，營養午餐也許只能供應3、4顆葡萄或4顆小番茄…有了補助，學童可以吃到完整的1顆蘋果。」

她進一步說明，不少家長反映，孩子想知道「明天午餐吃什麼？」校方告知家長可至資訊公開透明的教育部校園食材登錄平台查看，除能知道午餐菜色，還能明確知道使用哪些國產食材、當季食材，讓家長對食材來源更放心。

補助安心餐券 送暖弱勢

南屯國小學生家長陳媽媽，獨自撫養家中2位孩子，分別為3年級、5年級，正處於發育期，她表示雖然家境清苦，仍希望孩子們吃得飽。市府今年率六都之先，自今年4月1日起，提高安心午餐券的兌換面額至65元。學校沒有供餐的例假日、寒暑假，孩子們到離家最近的便利超商就可兌換麵、飯類主食，對難以負擔孩子餐食的家長而言，幫助很大。

教育局表示，市府今年編列4.94億元預算，全額補助弱勢學童營養午餐費，以及寒暑假、例假日安心午餐券。今年全市已逾2萬名學童受惠，幫助台中每一位經濟弱勢家庭的孩子都能吃飽、吃好，快樂成長。