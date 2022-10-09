說購就Go 台中購物節商機上看2百億

【撰文｜Vance Chen、攝影｜賴一銀、繪圖｜米承鶴、圖片提供｜台中市政府經發局、台中市政府客家委員會、MITSUI OUTLET PARK台中港】

去年台中購物節在疫情衝擊百業之下，市府配合中央發放振興5倍券，以「台中購物節App」整合線上及線下資源，創下超過291億元的登錄消費金額。今年「天天抽」將自10月起跑，接續9大主題系列活動輪番上陣，邀大家一路「購」過年。

為貼近現代消費者使用行動支付工具的趨勢，市府自2019年推出「台中購物節App」，下載次數至2021年累積逾109萬次。下載後，使用者於購物節活動期間消費滿500元，可手動輸入、掃描或綁定雲端發票，至購物節合作店家消費，登錄發票金額即以3倍計算。今年購物節市府推出天天抽、週週抽、月月抽、壓軸抽等豐厚獎項，邀請全民共襄盛舉。

2019年至2021年台中購物節App累積下載次數。(資料來源：台中市政府)

雲端兌領 便民零距離

去年市府於疫情期間推動零接觸「行動支付倍增計畫」，與知名行動支付業者LINE Pay、街口支付等合作；另指派專人協助超過2,000間店家建置行動服務裝置，帶動逾5億元的店家銷售額。購物節期間，搭配台中購物節App，不但方便大家抽大獎、享優惠零距離，也讓業者「化危機為商機」跟上數位消費趨勢。

台中購物節App配合「行動支付倍增計畫」，疫情期間得以落實零接觸消費。

今年台中購物節App，進一步推出「中獎兌領申請」功能，透過App即可上傳兌獎資料，大幅減少中獎者影印紙本寄送的等待時間。

透過新版台中購物節App即可完成獲獎者身分認證程序。

早鳥搶好康 台中購物non-stop

搶攻暑假商機，台中購物節前導活動已於夏季熱鬧展開。先是7月邀集全台42位VTuber推廣「台中伴手禮 元宇宙伴隨你」，搭配網路票選掀起討論度；8月推出「2022台中好甜」廣邀甜點業者提出具台中在地特色的甜點，由民眾票選，並舉辦展售會，入選店家可獲獎狀，及2022台中好甜推薦店家標章。藉此串聯在地甜點業者，凸顯台中「甜品之都」形象共創更大的宣傳效益。

結合VTuber推廣「台中伴手禮 元宇宙伴隨你」創意十足。透過新版台中購物節App即可完成獲獎者身分認證程序。

自10月10日至10月25日，市府搶先推出「購物節暖身活動」。消費登錄滿500元即可獲得1張抽獎券，天天抽2,000元獎金、及每份市價超過500元的精美獎品、週週抽70吋液晶電視2台、壓軸抽百萬油電車1台，讓大家在台中購物節正式開場前，及早享受天天購物抽好康的樂趣。

吃喝玩樂抽好禮 豐厚獎項等你拿

台中購物節正式活動於10月26日開跑。今年推出「天天抽3千」、「週週抽10萬」、「月月抽百萬」，及「壓軸抽千萬好宅」等豐厚大獎，讓大家能天天享購物、天天抽大獎！

除了多樣獎項，今年的台中購物節，每週將於台中各區推出9大主題精采活動。如東勢客家文化園區舉行巷弄美食嘉年華、天津商圈舉行天津時尚市集、台中中區舉行鐵道市集、太平長億夜市舉行「幸福長億心市集」等；以及豐原商圈舉行購物節首抽、烏日明道花園城舉行活動、美術園道商圈攤集區舉行異國美食草地音樂會。另有第三市場、清水海線GOGO 購、大里屯區GOGO 購活動，年底還可參加一中商圈耶誕活動。購物節來台中不但玩遍全城、還能處處享好康。

2022台中購物節 好康抽獎活動。(資料來源：台中市政府)

產業專屬抽 觀光購物一起購

今年台中購物節的新亮點之一「產業專屬抽」，分別有「收據專屬抽」、「旅宿專屬抽」、「美食（餐飲）專屬抽」等。登錄發票金額每破百億即辦理「突破標竿加碼抽」。針對觀光旅遊的部分，市府推出踩線團行程，及網紅直播、電視及網路節目等，藉由多元媒體管道，將線上、線下人潮導入台中各地方觀光商圈，帶動更多商機。

市府結合旅宿業、餐飲業與收據的部分，規劃「產業專屬抽」，期藉此帶動觀光，並加強外縣市遊客來台中住宿、旅遊的意願。讓購物節產生的消費效益，更能針對各產業得以發揮揮，並與市府辦理振興方案相輔相成，發揮更大的效益。

去年購物節，亦為百貨公司帶來可觀的人流。

購物節效益加成 振興更有力

為協助受到疫情衝擊的產業及從業人員，市府今年辦理「e79 紓困振興方案」，除了提供業者補助款及清消物資紓困外，預計將於購物節期間舉辦各種藝文表演或活動促銷方案。例如客家事務委員會預計於今年12月舉行「宜居臺中・客來紓樂」活動，規劃如「新社－台灣的普羅旺斯」花卉妝點計畫，及客家社團、客家文化團體展演等。

市府與地方商圈攜手，發揮地方特色舉辦各種活動。

熱愛運動的朋友們，運動局也針對運動中心及相關業者推動振興方案。市民朋友於購物節期間，至朝馬國民運動中心、北區國民運動中心等特約商家消費，登錄發票可以獲得點數3倍送外，還有機會享獨家優惠。在台中購物節期間，多元活動、優惠方案，讓振興方案的效益加成，也為相關業者注入一劑強心針。

市府提供振興方案及豐厚獎項，兼顧需求、供給面，使台中購物節屢創佳績。