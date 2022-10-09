搖擺饗宴Chill意濃 台中爵士音樂節重磅回歸
【撰文｜陳麗茹、攝影｜呂國瑋、圖片提供｜台中市政府文化局】
想念在草地席地而坐，隨著爵士樂旋律擺動身體的美好時光嗎？「台中爵士音樂節」將在10月15日至10月23日重回市民廣場，讓我們徜徉在接連9天的爵士饗宴中吧！
台中爵士音樂節舉辦至今為第18年。今年以「Jazz Unlimited 就是不設限」為主題，持續打破框架，將爵士樂的自由精神融入市民生活，以去邊際的概念打造多元場域。活動地點涵蓋市民廣場及歷史建築台中市役所等，讓大家在不同場域中，感受別具新意的爵士樂演出。
爵士LIVE 不設限
2022台中爵士音樂節內容豐富多元，並有多場活動接力開跑。7月文化局舉辦Jazz Young爵士樂團徵選，吸引近百團爵士樂團報名，雀屏中選的23組爵士樂團，10月1日起連續2個週末於台中驛鐵道文化園區、PARK 2草悟廣場、台灣府儒考棚×中島GLAb及台中市役所登台演出。屆時這些場域將化作演出舞台，帶給大家耳目一新的藝文饗宴。
8月登場的「爵士講堂」，由臺北爵士大樂隊音樂總監李承育、爵士鋼琴家趙雲華、知名爵士歌手蔡雯慧等主講，開放民眾免費參加；9月則由市府培訓的青少年爵士樂團，接連在3×3 EXE PREMIER國際三對三籃球競賽及市府捷運站等場合中，與台灣街舞團體—築夢者舞團合作快閃演出；於10月7日至10月8日分別於青年高中、台中樂器節登台演出，揮灑新生代藝術家的音樂能量。
海內外爵士好手 共襄盛舉
今年的台中爵士音樂節主舞台活動將自10月15日至10月23日在市民廣場舉行。邀請台灣金獎爵士樂手：爵士鼓演奏家黃瑞豐、爵士樂手徐崇育等，及來自7個國家、9組海外爵士樂團：阿根廷籍音樂家Musa明馬丁、美籍爵士鋼琴家Bobby West等。還有如臺北爵士大樂隊ft.林依霖、踢霹歐爵士大樂團ft.聶雲等特別演出組合，接連9天進行共20場特色爵士演出，定將為大家帶來一場又一場印象深刻的精采爵士之夜。
在主舞台活動期間，還有共計90組的街頭藝人，每天於下午、晚上2個時段輪番演出，精彩可期。
眾多友好店家 吃喝玩樂都優惠
除了音樂，台中爵士音樂節還串聯共72間友好店家，推出「吃好食」、 「住體驗」、「玩遊趣」、「購禮物」4大主題優惠方案。活動期間只要加入台中爵士音樂節LINE@官方帳號，無論是找住宿、享美食或規劃遊程，都有機會享受獨家好康。如沙威瑪專賣店「HEYBOB 嗨飽專賣」、甜點複合式餐酒餐廳「Miss B Drink & Food」，還推出期間限定的爵士套餐等，讓你的爵士饗宴更豐富。
透過台中爵士音樂節LINE@官方帳號，不僅可快速搜尋友好店家，還有集點卡功能。參與音樂節相關活動，可集點換取限量紀念品；在「音樂無限」選項中，還可於Soptify收聽台中爵士音樂節的「爵士頻道」，及觀看活動直播，突破時間及空間的限制，讓大家享樂不受限。
爵士樂搖籃 讓樂音持續飄揚
台中市政府文化局長陳佳君表示，台中爵士音樂節也是推動地方文化創意產業的重要管道。市府自7月起開始招募友好店家，並規劃樂團與店家的媒合計畫，除了滿足來賓不同面向的觀光需求，也為藝文表演者提供更多演出機會。
配合台中爵士音樂節，每年市府辦理如「台中樂器節」樂器演奏比賽、「青少年爵士樂團」培訓計畫等。不少過去曾參與爵士音樂節演出的青年，如爵士演奏家林映辰、王翊丞等，現今已於爵士樂領域嶄露頭角，林映辰更是第一屆「青少年爵士樂團」的培訓學員，今年亦受邀回歸樂團，向其他學員傳承從業經驗，推動更多爵士音樂人才發展，台中的爵士樂聲也得以持續飄揚。
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