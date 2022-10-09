搖擺饗宴Chill意濃 台中爵士音樂節重磅回歸

【撰文｜陳麗茹、攝影｜呂國瑋、圖片提供｜台中市政府文化局】

想念在草地席地而坐，隨著爵士樂旋律擺動身體的美好時光嗎？「台中爵士音樂節」將在10月15日至10月23日重回市民廣場，讓我們徜徉在接連9天的爵士饗宴中吧！

台中爵士音樂節舉辦至今為第18年。今年以「Jazz Unlimited 就是不設限」為主題，持續打破框架，將爵士樂的自由精神融入市民生活，以去邊際的概念打造多元場域。活動地點涵蓋市民廣場及歷史建築台中市役所等，讓大家在不同場域中，感受別具新意的爵士樂演出。

台中爵士音樂節今年為第十八屆， 體現藝文無國界的精神。

爵士LIVE 不設限

2022台中爵士音樂節內容豐富多元，並有多場活動接力開跑。7月文化局舉辦Jazz Young爵士樂團徵選，吸引近百團爵士樂團報名，雀屏中選的23組爵士樂團，10月1日起連續2個週末於台中驛鐵道文化園區、PARK 2草悟廣場、台灣府儒考棚×中島GLAb及台中市役所登台演出。屆時這些場域將化作演出舞台，帶給大家耳目一新的藝文饗宴。

8月登場的「爵士講堂」，由臺北爵士大樂隊音樂總監李承育、爵士鋼琴家趙雲華、知名爵士歌手蔡雯慧等主講，開放民眾免費參加；9月則由市府培訓的青少年爵士樂團，接連在3×3 EXE PREMIER國際三對三籃球競賽及市府捷運站等場合中，與台灣街舞團體—築夢者舞團合作快閃演出；於10月7日至10月8日分別於青年高中、台中樂器節登台演出，揮灑新生代藝術家的音樂能量。

2022年「青少年爵士樂團培訓活動」，邀請知名爵士演奏家李承育等擔綱授課業師。

海內外爵士好手 共襄盛舉

今年的台中爵士音樂節主舞台活動將自10月15日至10月23日在市民廣場舉行。邀請台灣金獎爵士樂手：爵士鼓演奏家黃瑞豐、爵士樂手徐崇育等，及來自7個國家、9組海外爵士樂團：阿根廷籍音樂家Musa明馬丁、美籍爵士鋼琴家Bobby West等。還有如臺北爵士大樂隊ft.林依霖、踢霹歐爵士大樂團ft.聶雲等特別演出組合，接連9天進行共20場特色爵士演出，定將為大家帶來一場又一場印象深刻的精采爵士之夜。

在主舞台活動期間，還有共計90組的街頭藝人，每天於下午、晚上2個時段輪番演出，精彩可期。

由台灣薩克斯風手謝明諺與日本即興鋼琴家Suga Dario、吉他手細井徳太郎、鼓手秋元修組合而成的音樂團體「a new little one」攜手演出。

以Vocal Jazz為主的臺北人聲爵士樂團，邀集爵士歌手、阿卡貝拉歌手共同演出。

眾多友好店家 吃喝玩樂都優惠

除了音樂，台中爵士音樂節還串聯共72間友好店家，推出「吃好食」、 「住體驗」、「玩遊趣」、「購禮物」4大主題優惠方案。活動期間只要加入台中爵士音樂節LINE@官方帳號，無論是找住宿、享美食或規劃遊程，都有機會享受獨家好康。如沙威瑪專賣店「HEYBOB 嗨飽專賣」、甜點複合式餐酒餐廳「Miss B Drink & Food」，還推出期間限定的爵士套餐等，讓你的爵士饗宴更豐富。

透過台中爵士音樂節LINE@官方帳號，不僅可快速搜尋友好店家，還有集點卡功能。參與音樂節相關活動，可集點換取限量紀念品；在「音樂無限」選項中，還可於Soptify收聽台中爵士音樂節的「爵士頻道」，及觀看活動直播，突破時間及空間的限制，讓大家享樂不受限。

爵士樂搖籃 讓樂音持續飄揚

台中市政府文化局長陳佳君表示，台中爵士音樂節也是推動地方文化創意產業的重要管道。市府自7月起開始招募友好店家，並規劃樂團與店家的媒合計畫，除了滿足來賓不同面向的觀光需求，也為藝文表演者提供更多演出機會。

配合台中爵士音樂節，每年市府辦理如「台中樂器節」樂器演奏比賽、「青少年爵士樂團」培訓計畫等。不少過去曾參與爵士音樂節演出的青年，如爵士演奏家林映辰、王翊丞等，現今已於爵士樂領域嶄露頭角，林映辰更是第一屆「青少年爵士樂團」的培訓學員，今年亦受邀回歸樂團，向其他學員傳承從業經驗，推動更多爵士音樂人才發展，台中的爵士樂聲也得以持續飄揚。

臺北爵士大樂隊將與新生代女歌手林依霖一同於今年台中爵士音樂節中登台演出。