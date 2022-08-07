夏日正夯 豪華露營享野趣

【文｜洪昕岑 攝影∣林韋言、賴一銀 圖片提供∣向海那漾Nayang Beach、ALIVE Glamping Base 森渼原】

擁抱大自然、豪華享受一次滿足！台中有許多結合生態體驗與優質住宿的場域，除了豪華露營地外，還有露營車可以選擇，週末Glamping，帶著行李就出發！

與海相伴的浪漫｜向海那漾Nayang Beach

炎炎夏日，海邊戲水成為許多人的休閒首選。位於台中沿海的大安濱海樂園，周邊具自然濕地的豐富生態圈，是絕佳的觀光旅遊景點。市府挹注資源建置全台首座合法濱海露營區，並增設觀海平台，翻修周遭停車場、景觀圍籬、園內游泳池防水鋪面等老舊設備，再OT委外營運，共同打造優質的濱海遊憩環境。

「向海那漾」位於大安濱海樂園內，海邊一座座發電用的白色風車，成為露營區獨特的景致。露營區配置35帳豪華露營帳篷，含2至4人房型，還有可遠眺海景的「納海木屋帳」，皆具獨立衛浴及空調等設備，非常舒適。

向海那漾備有2人、3人和4人豪華帳。帳篷帆布採用抗紫外線、抗噪材質，讓你一覺到天明。

綠樹成蔭的「風車大道」，可看見巨型風力發電設施，為此地特有的景緻。

設施豐富好吃又好玩

露營區內還有大草皮遊戲區，可進行丟飛盤、射箭或泡泡足球等活動；親子遊戲區則設有「海賊塔」遊具，小朋友可攀岩、玩滾輪滑梯，體驗刺激感；還有夏日限定開放的戶外戲水池，讓大小朋友都能輕鬆享受玩水的樂趣。

肚子餓了嗎？露營區提供1泊3食（早餐、下午茶、晚餐）服務。在O'view戶外餐廳的自助吧享用美食，搭配徐徐海風、蔚藍海景，讓每位遊客都能享受極致體驗。

出了露營區，步行即可抵達大安濱海樂園。園區周邊生態環境豐富，還有紅樹林生態園區、水蓑衣生態教育園區、高美濕地等知名景點，遊客可預約生態體驗、環境教育等課程，來趟寓教於樂的深度生態之旅。

向海那漾Nayang Beach

地址：台中市大安區北汕路86巷1號

電話：04-2686-851

散步就能到鄰近的大安濱海樂園，享受海風拂面、漫步沙灘的悠閒。

縱身原野和郊山｜森渼原ALIVE Glamping Base

位於台中外埔區的「森渼原」，地處中華民國農會休閒綜合農牧場內。坐擁15公頃的大草原與多條林蔭步道，海拔179公尺的高地地形，背倚山林，亦可遠眺海岸景觀，景觀豐富優美。

位於中華民國農會休閒綜合農牧場內的森渼原，白色系的豪華帳篷座落在大片營地上，景緻優雅，宛若世外桃源。

奢華美帳 稀有露營車

森渼原提供自搭帳、豪華帳篷與露營車等多種選擇。其中，豪華帳篷還分多款類型，在「柔柔原」區的錐形精靈帳，宛如北歐童話小屋；緊鄰相思步道的「樂樂原」則是中神殿帳，簡約率性的外型，多了門廊設計，隱密性更高；「燦燦原」區的大神殿帳，內部空間寬敞舒適。

位於燦燦原區的大神殿帳，帳篷內部空間寬廣舒適。

另外，園區內還有國內少見的美系露營車，銀彈造型的外觀精巧，內部配置臥室、客廳、廚房、衛浴、收納等空間，一應俱全；車外則為遊客設置了露營品牌家具、座椅等，舒適、美觀兼具，奢華又好拍！無論團體活動或家族聚會皆宜，讓每位遊客都能賓至如歸。

露營車內部配置臥室、客廳、廚房及衛浴設備，一應俱全。

園區占地寬廣，提供多種遊具和體驗活動，且不定期舉辦森林瑜珈、各式手作DIY、捲心酥滾草體驗、電動越野車等活動，以及假日限定的泡泡足球，可事先洽詢櫃台預約、租借。餐點部分，森渼原提供園區露營住戶1泊3食（早餐、下午茶、晚餐）；來賓也可至位於接待中心1樓的A．G．B餐廳，享用使用當季食材的無菜單料理，品味「野．奢」的特色饗宴。

森渼原提供多元戶外體驗活動。

「以大地為床、以星空為幕」，森渼原提供絕佳天然景觀，以及Glamping的豪華露營體驗，簡單親近大自然，享受被碧海、藍天、綠地包圍的閒適假期。

森渼原ALIVE Glamping Base

地址：台中市外埔區二崁路700號

電話：04-2680-5581（每週三公休）

※為確保露營行程安全，敬請選擇經交通部觀光局核定之合法露營地。並隨時留意天候變化，確保自身安全。

每輛露營車外皆提供露營椅、蛋捲桌等戶外露營家具，不僅便於各項活動，優雅的造型也超好拍。