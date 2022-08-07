完全解密 科博館帶你想入啡啡

【撰文｜洪昕岑 攝影｜賴一銀 圖片提供｜國立自然科學博物館】

現今不少人有日飲咖啡的習慣，衍生出的咖啡文化深深影響著人們的日常。今年暑假，國立自然科學博物館（下稱科博館）要帶大家「From Seed to Cup」，由多種視角認識咖啡及其魅力，一同「想入啡啡」。

除了用喝的，品味咖啡的方式還能如此多元！今年7月至2023年4月30日，由科博館主辦的《想入啡啡：細說咖啡特展》，以6大主題循序漸進地呈現豐富多樣的咖啡文化。

多面切入 品味咖啡

從「歷史起源」主題區開始說故事，現場展出近200件咖啡機具收藏品。介紹咖啡如何由最早的起源地非洲傳播至全世界，以及咖啡自口糧、生豆萃取液、乃至現今烘焙後飲用的演進過程；「咖啡風尚」區介紹由咖啡衍生的流行文化，如咖啡館帶動的社交風潮，對咖啡象徵的意義與人們的生活、文化，皆有所影響；而「莊園人家」與「賞味美學」主題展區，則從植物學、農業的角度，講述一杯好咖啡由種植咖啡開始，後續的烘焙、研磨等環節，也都是成就風味的關鍵。

完整呈現 製程設備

科博館也特別邀請到世界級經典咖啡機具蒐藏家—林祚儀博士，分享近200件咖啡機具藏品。林祚儀表示，國內外過去的咖啡主題展中，鮮少展出咖啡完整製程的相關設備，民眾在《想入啡啡：細說咖啡特展》可以看到有史以來最完整的呈現，是一大亮點。

現場展出近200件咖啡機具收藏品。

在自動化機械設備產業工作的林祚儀分享，咖啡機具從結構到外觀，在在反映當代的消費趨勢及人們的品飲習慣，「如觀察義大利咖啡機的演進，從1906年運用高溫蒸氣的蒸氣咖啡機，到1948年利用彈簧壓力的拉桿機，最後到1961年使用馬達汞動力的半自動化咖啡機，看得出歐洲人對咖啡的需求已經與生活密不可分。」這次也將展出如義大利品牌La San Marco以豔星Gina Lollobrigida為靈感設計的紀念款咖啡機，俗稱「露露機」，其款式稀有，是林祚儀費盡心思才取得的逸品，他更請工匠加以修復，使其以原初的精巧模樣和大家見面。

科博館展示組策展人劉憶諄博士進一步分享，這次的展品橫跨多個年代，民眾可以觀察咖啡機具在不同時代背景下的變化，為觀展帶來另一種探究的趣味。

現場展出拉霸式咖啡機（左），與珍稀的「露露機」（右）。

連結在地 永續發展

在「台灣咖啡」主題區，則將鏡頭轉向台灣，展出台灣最早種植咖啡的相關文件，介紹台灣咖啡產業自19世紀末至今的演進史；並透過唱片樂曲，在展場內營造早期咖啡館氛圍，帶您一同感受咖啡文化與流行音樂、藝文創作等產業間的火花。最後，在「共創未來」主題區，則在咖啡產業與環境永續、動物保育、醫療保健等領域的互動中做總結與反思，展區內並設計咖啡廳場景供參展民眾休憩沉澱，藉此展望咖啡與人們共創更美好的未來。

《想入啡啡：細說咖啡特展》由歷史、設備及製程技術等多種角度介紹咖啡，「品咖啡」竟宛如觀賞鑽石般，越是透徹，越能感受到每個面向熠熠生輝，價值非凡。

想入啡啡：細說咖啡特展

日期：2022/7/13–2023/4/30

場地：國立自然科學博物館 第四特展室