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軍演第四天 共軍宣布：繼續對台周邊海空域進行實戰化聯合演訓

台中國際會展中心進度過半 助產業與全球接軌

聯合新聞網／ 漾台中
台中國際會展中心在今年7月完成上梁，與貴賓共同見證台中經濟發展再躍升的歷史時刻。
台中國際會展中心在今年7月完成上梁，與貴賓共同見證台中經濟發展再躍升的歷史時刻。

【撰文｜黃小琦　圖片提供｜台中市政府經濟發展局】

台中國際會展中心，在今年7月迎來上梁典禮，受各界高度關注，會展中心預計於2025年啟用，期許為台中與國際市場接軌，發揮經濟效益。

為冠軍產業 添國際化跳板

歷經20年，台中國際會展中心在2019年3月拍板動工第一期工程，今年7月6日迎來上梁典禮，在6月底開放市民朋友參與簽梁活動，市長盧秀燕也帶著情同家人的愛犬，和大家一同見證歷史性的一刻。

盧市長分享，台灣的工具機產業是全球第5大出口國，7成的精密機械、工具機、零組件廠都在中部設廠，包括手工具、光電、五金、航太等已形成堅實的產業聚落，其中甚有不少行業的隱形冠軍，亟需搭配完美的行銷平台，以便吸引國際級的買家來台中參展、完成一站式採購。台中國際會展中心對產業廠商對接國際市場銷售、接單，繼而帶動城市發展會展觀光，將帶來莫大的效益。

國際會議場地規格 帶來更多交流

緊鄰中科、台中工業區、精密園區及中央公園的台中國際會展中心，延續水湳經貿園區中央生態公園的意象，以大樹之門TREE GATE為主要設計概念，是全台臨接綠地公園面積最大的展館。建築包含一、二期展館，目前正在興建中的一期展館分為展覽棟與會議中心棟，提供最多2,360個展覽攤位，並擁有可容納1萬2,600人之集會空間，是中部第一個大型國際會展中心，未來結合與中央合作興建的二期會展中心，將成為全台第一大的會展場館，兼具舉辦國際性會議、論壇及展覽的機能，將為產業帶來更多與國際科技、經貿等交流的機會。

7月上梁 2025年啟用

台中國際會展中心最吸睛的，莫過於優雅的曲面設計屋頂，猶如一張輕巧的魔毯，工法繁複，也榮獲公共工程廉能透明獎、金安心獎及金石獎肯定。整體以太陽能板取代部分屋頂，發電量將近2,000千瓦（KW），結合環保綠能和時尚未來感，也呼應全球的綠電發展趨勢。

台中國際會展中心辦理國際性展覽、會議規劃，將帶來更多產業與海外市場交流的機會。
台中國際會展中心辦理國際性展覽、會議規劃，將帶來更多產業與海外市場交流的機會。

經濟發展局副局長李逸安表示，有賴各界與市府齊力克服多重困難，才能在2019年3月拍板動工第一期工程，目前工程進度已完成一半，預定2024年完工、2025年啟用。會展產業具火車頭效應，可創造4至12倍的參展及觀展消費支出，吸引全球國際會議及展覽來此舉辦，串聯台灣經貿產業與國際舞台的重要平台，助攻台中的國際能見度及核心競爭力！

市長盧秀燕帶著愛犬一同參與簽梁活動。
市長盧秀燕帶著愛犬一同參與簽梁活動。

《漾台中》2022年8月號NO.20
《漾台中》2022年8月號NO.20

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