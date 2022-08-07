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藍天白雲立體綻現 台中空品優於全國平均

聯合新聞網／ 漾台中
市府積極推動各項空品政策，讓市民朋友安心呼吸好空氣。
市府積極推動各項空品政策，讓市民朋友安心呼吸好空氣。

【撰文｜黃小琦　圖片提供｜台中市政府新聞局】

「空品改善是對市民最大的承諾！」市長盧秀燕分享，今年是連續第3年獲得行政院環保署空氣污染防制績效考評「特優」，數據顯示台中市今年上半年PM2.5平均濃度降至每立方米14.1微克，低於國家標準15微克。市府將持續努力，讓每位市民朋友都能大口呼吸新鮮空氣！

PM2.5平均值 優於全國標準

市長盧秀燕說：「當西海岸一片霧霾，沒有一個城市能置身事外時，作為中火所在地，我們要比別人更在乎、更努力。」台中市「藍天白雲行動計畫」要求台中最大固定污染源「台中電廠」落實減煤。環保局長陳宏益說，以大眾最關心的指標污染物PM2.5來說，從調查的年均值圖表，可清楚看到一個美麗的緩降坡！台中市今年1至6月分的PM2.5平均濃度14.1微克，比去年同期再降低5.9微克，甚至比全國測站平均值14.7微克還低，創下同波段的歷史新低，也是自2006年以來首次低於國家標準的15微克。

陳宏益分享，管制空污是市府的重點政策。藉由積極督管改善固定源、移動源和逸散源、嚴格執行公私場所稽巡查。全國首創的AI自動判煙系統能有效辨識及管制移動污染源，才能於中央的空品考評拿下連3年特優的評等。

在固定源的部分，積極執行公私場所稽、巡查作業，要求立即改善許可證核定內容不一致的操作行為。移動源的部分，不但導入消防車怠速廢氣收集系統，也有自動判煙系統，透過影像辨識道路上冒煙的機車。在交通工具的部分，市府除了推動公務車全面電動化，也訂定電動汽機車充電站設置及老舊機車汰換電動機車相關補助計畫。「iBike倍增計畫」自2020年底啟動，6月下旬「YouBike 2.0」建置已突破1,100站，達1,107站，亦多方鼓勵民眾搭乘。至於逸散源的部分，則創建「智慧網路攝影監控農廢露燃」系統，透過網路攝影及微型感測器，杜絕非法燃燒。

改善超預期 獲中央評定優等生

陳宏益再用其他指標，比如以「空品不良天數」來觀察，截至今年6月分，不良日（AQI>100）是6天，比去年同期的17天，減少了11天。陳宏益說，一年當中空品最差的月分向來在3月，「上半年若過關，下半年就會好！」「我們有信心今年底台中PM2.5平均值會符合國家標準15微克。」

陳宏益說，過好現在，也要展望未來！台中市推動永續低碳政策三部曲，簽署氣候緊急宣言、公布「2021台中市自願檢視報告」以及「2050台中市淨零碳排路徑」，確定淨零碳排目標及執行方針，擘劃整個城市未來近30年的低碳永續執行方案。

在落實減碳政策上亦屢屢締造佳績，如2021年機車定檢率及老舊機車納管率，及電動公車數量等數項成果囊括六都第一甚至全國第一！空氣品質顯著改善，數據會說話！更獲得中央認證！是全民與市府共同努力的成果，讓每位市民朋友都能放心呼吸好空氣。

《漾台中》2022年8月號NO.20
《漾台中》2022年8月號NO.20

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