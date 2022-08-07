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台中美樂地新亮點 11公尺超高溜滑梯

聯合新聞網／ 漾台中
太平區的馬卡龍公園，設有11公尺超高溜滑梯，成為亮點之一。
太平區的馬卡龍公園，設有11公尺超高溜滑梯，成為亮點之一。

【撰文｜黃小琦　圖片提供｜台中市政府建設局】

公園承載著都會的軌跡和記憶。在市府推動「美樂地計畫」下，位於台中市太平區、即將開幕的「馬卡龍公園」將設置超高戶外溜滑梯。

公園遊具再進化 超高溜滑梯

市長盧秀燕推出「台中美樂地計畫」，至今完成130座公園的整闢及優化。建設局長陳大田分享，這一系列公園中，「門面擔當」首推近期完工的太平區馬卡龍公園（公5公園）。前身是垃圾掩埋場，現已成為粉色系的溫馨遊樂場域。「市府積極與專家學者、地方人士等多次討論、調整使其更臻完善。」陳大田表示，最大的亮點，莫過於塔型遊戲場中的超高溜滑梯，高達11公尺；另有2座分別為8公尺、2.5公尺的滑梯，塔外還設有包括滑竿、曲線攀爬等挑戰性遊樂設施，並貼心搭配智慧化管理，透過紅綠燈號的閃示提醒，降低滑梯內衝撞的可能性。

寵物友善空間 超貼心

陳大田進一步表示，除了遊樂設施，景觀優美的散步、運動空間，是優良公園的標配。馬卡龍公園規劃了土丘森林、中央草坪等區域，遍植變葉植物—楓香、烏桕等，隨四季輪轉，可欣賞到多種景緻；還為毛小孩的家長，留置了1,500平方公尺的寵物活動區，並分設大小型犬的專屬空間及飲水槽、清洗區等，大幅提升了寵物友善空間的品質。

開心放心 更好玩

陳大田笑稱：「台中市公園的遊戲場，是全國最多的！」他進一步推薦，南屯的黎新公園、豐原的中正公園、北屯的民俗公園等，都是各區極具代表性的優良公園！除了打造友善空間外，也力求與時俱進的娛樂性。如南屯黎新公園設有全台唯一3層式爬架、2組7階音樂管，促成五感體驗；豐原老字號的中正公園，以蝴蝶生態為意象，打造繭型溜滑梯與鳥巢式、尿布型鞦韆。周邊搭配糕餅意象的座椅，建構共融安全的教育環境；北屯823紀念公園近來新闢迷彩風的攀爬網，還設置了身障兒童也能玩的座椅式鞦韆；北屯民俗公園則設立大擺盪鞦韆，可多人共玩。整個遊戲區位於遮蔭良好的樹蔭下，讓孩子開心玩，家長舒適照護，輕鬆共享天倫之樂。

豐原區的中正公園，以園區內的蝴蝶生態妝點景觀，亦富教育意義。
豐原區的中正公園，以園區內的蝴蝶生態妝點景觀，亦富教育意義。

南屯區黎新公園特色遊戲場廣受好評。
南屯區黎新公園特色遊戲場廣受好評。

在都市叢林間，公園不僅是居民有遊憩需求時，距住處僅咫尺之遙的公共空間，也是增進家人情誼交流、敦親睦鄰的好所在。市府將持續打造更多「美樂地」，讓市民朋友享受獨具地區風格、安全、友善各族群的共融公園。

《漾台中》2022年8月號NO.20
《漾台中》2022年8月號NO.20

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