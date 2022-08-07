台中安心午餐券加碼至65元 假日一樣吃飽吃好

【撰文｜黃小琦 圖片提供｜台中市政府教育局】

台中安心午餐券面額提高！市府積極挹注校園營養午餐的預算，以能吃到便當主食的規格，讓每位學童在例假日及寒暑假期間，都可以吃得飽、吃得好。

安心午餐券 面額增加了

為了讓弱勢家庭的學童、在例假日以及寒暑假期間都能享用午餐，推行安心午餐券政策。市府表示，注意到因通貨膨脹，今年2月消費者物價指數（CPI）較去年同期上漲2.36％，其中，食物類的漲幅就有5.29％，將連動導致使用餐券學生的餐食縮水，決定率六都之先，把原本餐券50元的額度，提高到65元，自今年4月1日起實行。

經教育局統計，110學年度的第二學期，共有2萬1,651位學生申請安心餐券。學生持新版65元面額的安心午餐券，可在市內5大超商超市，近1,300家門市兌領餐食。讓就讀台中市立學校的弱勢學童在寒暑假、例假日學校沒有供餐的日子裡，都能吃飽、吃好。

市長盧秀燕進一步分享，新制面額是65元，經市府預先與各超商洽議過，用台中市的安心午餐券，可以兌換到74至75元不等的等值產品。在定案前，她一一比對、斟酌過超商商品與售價，確保學生至少能買到1款主食餐點。這是一種指標，也蘊含市府對學童的關愛。

堅定照顧 不定時稽查督管

市府與超商、超市等通路業者攜手合作，包括統一超商、全家便利商店、萊爾富便利商店、OK超商及楓康超市，只要貼有「安心午餐券守護商店」辨識貼紙的店家，都可供弱勢學生兌換餐食。超商也提供豐富多元的套餐組合，教育局及承辦學校也會轉知校內學生相關訊息。

教育局長楊振昇表示，教育局不定時派員至超商超市門市稽查安心午餐券兌領情形，對未依規範使用者，即時予以輔導改善，確保政府及學校的照顧措施皆確實執行。

今年4月1日起，市府加碼安心午餐券，面額增加至65元。按各換餐單位方案，實際可兌換金額可達75元左右。

營養午餐挹注預算 六都第一

楊振昇進一步分享，2022年台中市地方教育發展基金編列學生午餐相關預算經費逾10億元，其中「營養午餐5元加碼補助」2.6億元、「國中小學午餐水果6元補助費」0.53億元、「貧困學生午餐補助」4.49億元、「推動學校午餐採用國產可溯源食材計畫」2.86億元，用充足的預算支應學生午餐，每週至少有1天吃到水果。

因應防疫學生無法上實體課程的同時，顧及部分的家庭恐有日間無法陪顧，以及午餐供應問題，即時推行因應政策，讓有需要的家長可將學生送到學校。經統計，今年暫停實體課程期間（5/23～6/30），每日平均有1萬6,471位學生，經常性使用該項調變措施，體現市府全力守護每位學童，在成長路上都能得到妥善的照料。