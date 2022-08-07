共好台中 疫後新生活(下)

【撰文｜林雨 攝影｜林韋言、賴一銀 圖片提供｜台中市政府教育局、台中市政府社會局、台中市政府運動局、台中市政府衛生局、台中市政府勞工局、台中市政府西屯區公所、台中市政府經濟發展局、台中市公共運輸及捷運工程處】

新冠肺炎疫情重創經濟活動，振興經濟是接踵而來的課題，市府提出「七大紓困、九大振興」方案，和市民一起攜手，迎接疫後新生活。

紓困一起走 振興經濟 百工百業同行

為與市民朋友共度新冠疫情的難關，市府於今年5月推出「紓困振興e79計畫」。包含第一階段「七大紓困」的45項措施，降低疫情對產業造成的衝擊；第二階段「九大振興」的20項方案，則促進消費，望能振興百業、帶動經濟發展。

「e79」音似「一起走」，代表市府與市民攜手共度疫情難關的決心。其中「7」即代表「七大紓困」計畫，「9」則是「九大振興」。在紓困振興e79計畫中，市府各單位推出多項方案，期望給予市民經濟及生活上的協助。

台中市政府紓困振興e79計畫—紓困方案

紓困方案看過來

第1項是「租金減壓」，含全市42處公有零售市場等租金79折、農民團體集貨場和市集等市有地租金減收等，幫助業者舒緩經營壓力。

第2項「減稅延繳」，包含房屋稅、使用牌照稅、娛樂稅、印花稅等延期或分期繳納，或主動協助減免。受惠者含受疫情影響停業、營業面積縮減或餐飲業禁止內用致部分餐區停用者，是六都唯一按照停用面積計算，稅率由3%降為2%。

市府辦理農夫市集之市有土地租金減收措施，協助緩解疫情對在地農業的衝擊。

第3項是「家戶補貼」，包括青創貸款利息補貼延長1年，並強化社會安全網，發放緊急物資包，針對弱勢家庭發放紓困慰問金、加速急難紓困救助等。

第4項為「產業補貼」，例如托嬰中心工作人員或嬰幼兒確診暫停服務進行環境清消，每次最高補助3,000元，1年最多4次。針對觀光旅館業、旅館業、民宿及觀光遊樂業，除補助防疫物資整備，針對營業額衰退3成以上者也有一次性的補助，休閒農場辦理環境清消及整備工作，每家補助1萬元。

第5項「交通補貼」，疫情中營運特別辛苦的客運業者和計程車，交通局規劃「防疫專車經費補貼」，甲類大客車補助1萬元、乙類大客車補助8,000元，防疫計程車載送居家檢疫者1天補助3,500元，載送確診者1天補助4,000元。

第6項「勞工紓困」，包含安心即時上工、非自願失業勞工生活補助及子女就業補助、安心就業計畫、安穩僱用計畫、充電再出發。第7項則是「施工展延」，包括建造執照或雜項執照展期1年，室內裝修業案件也自動展延3個月工期。

勞工局提供安心即時上工、非自願失業勞工生活補助等，幫助大家度過難關。

振興政策好安心

「九大振興」政策則規劃20項方案，包含食、行、遊、購的議題。預估投入6.8億元，帶來368億元產值。第1項是「觀光旅遊安心玩」，振興旅行業，只要在台中參訪景點、用餐、體驗手作課程，合乎條件者每團每人補助1,000元，每團最高可補助3萬元。

第2項「市場商圈安心逛」，規劃包含市場、夜市振興、捷運沿線軌道經濟行銷、糕餅和特色伴手禮行銷，透過下午茶甜品及創意冰品競賽創造商機。第3項「農漁產品安心買」，擬邀集名廚及餐廳，用在地農產品打造料理包，進行線上推廣行銷。

台中有許多具人氣的夜市，市府欲辦理行銷活動，並鼓勵攤商共襄盛舉，帶動買氣。（資料照片）

第4項「原流好物安心選」，包含推廣原住民文創小物、建構農產托售的線上導購平台，疫情緩解後增加市集推廣展售活動。第5項「藝文影視安心賞」，包含協助演藝團體多元演出帶來正能量及電影票房活絡計畫等。

第6項「大眾運輸安心搭」，包含台中捷運票價79折、公車業者營運補助，民眾持悠遊卡等電子票證搭乘台中捷運，每月累計搭乘次數達門檻值可享回饋金。第7項「餐飲美食安心吃」，經發局一次性補助，約2萬餘家餐飲業者清消成本每家5,000元等。

市府推行振興方案「大眾運輸安心搭」，提供多項優惠。

經濟復甦向前行

第8項「運動賽事安心看」，包含補助辦理國際級、國內一級賽事活動，於台中籌辦頂級賽事活動，促進運動經濟及產業發展。第9項「振興百業安心購」，包含台中購物節系列活動、零接觸行動支付推廣計畫及消費回饋，兼顧防疫與振興經濟。

疫後經濟復甦漫長艱辛，市府盤點資源，打造七大振興、九大紓困政策，並隨疫情滾動調整。防疫路上與民攜手前行，疫後新生活則是每位市民朋友共同要面對的課題，百業攜手，共創美好。

經發局預計辦理疫後振興方案，其中包含商圈及糕餅等地方特產的優惠活動。