共好台中 疫後新生活(上)

【撰文｜林雨 攝影｜林韋言、賴一銀 圖片提供｜台中市政府教育局、台中市政府社會局、台中市政府運動局、台中市政府衛生局、台中市政府勞工局、台中市政府西屯區公所、台中市政府經濟發展局、台中市公共運輸及捷運工程處】

新冠肺炎疫情重創經濟活動，振興經濟是接踵而來的課題，市府提出「七大紓困、九大振興」方案，和市民一起攜手，迎接疫後新生活。

齊心抗疫 守護台中平安

台中新冠肺炎疫情在6月初攀上高峰，衝擊市 民生活；第一線防疫醫護、警消及市民朋友齊心防疫，人人都是台中最堅實的防疫英雄。

多箭齊發威 衝高覆蓋率

新冠疫情持續延燒，市府啟動「多箭齊發分流」接種新冠疫苗策略，提昇市民抵抗病毒防護力。第一箭是全國首創65歲以上長輩快打站、第二箭是合約醫療院所預約接種、第三箭是在公園或賣場的外展接種站、第四箭是民眾揪團施打、第五箭是長照機構內接種、第六箭是到宅接種（失能等級7～ 8級及75歲以上長者）、第七箭是校園集中接種、第八箭兒童疫苗快打站。

市長盧秀燕視察兒童快打站，並鼓勵接種的小朋友。

多箭齊發分流接種成效，讓台中市的疫苗覆蓋率高於全國， 堅實的防疫網讓市民相對安全，第一劑覆蓋率達96.42%、第二劑達90.16%、第三劑達74.15%。（數據統計至7月15日）5月底副總統賴清德到台中視察，對此大表肯定，強調對台中防疫深具信心，感謝市府團隊、醫院、診所、民間團體及市民齊心防疫。

兒童疫苗第一劑也在5月緊鑼密鼓開打。市府除了宣布「停課不停學」政策延至學期末，6月中旬也開全國先河，首創26處校園兒童疫苗快打站，加速第二劑兒童疫苗接種，使得兒童疫苗第一劑覆蓋率達80.35%、第二劑覆蓋率達41.42%。（數據統計至7月15日）

獨老打疫苗 靠小黃公車

對於長者和身障朋友，市府推出免費且免預約的「復康巴士」，偏鄉居民還享有免費的「小黃公車」，一車坐滿4人直接開往快打站，長輩持敬老愛心卡搭小黃赴合約院所打疫苗，來回都可抵扣85點，並補助部分負擔50元。針對街友，則媒合診所接種疫苗，衛生局還配合移民署、勞工局在東協廣場為移工接種疫苗， 多管齊下，盡可能讓每個人都能獲得疫苗保護力。

為了方便高齡長者接種疫苗，市府提供「復康巴士」服務，接送至快打站。

築防疫堡壘 發百萬快篩

4月底上路的家用快篩試劑實名制，可說是疫苗之外另一道防疫堡壘，不少市民朋友為了第一時間把關健康，必須大排長龍搶購快篩試劑。為此，市府5月起規劃「溫暖助防疫」免費發放政策，發出超過256萬劑的快篩，逾127萬人受惠。

外送員蕭文凱說，疫情擴大服務量，每天至少要服務逾30位客戶，身處高風險環境，2至3天就需快篩一次，但外送忙碌，實名制控管階段根本沒時間排隊，很感念市府相挺外送員。台中市外送人員職業工會執行長廖鉑霆補充，勞工局還提供工會「台中市政府外送員快篩系統」，方便控管也讓外送員能就近前往7個據點領取。

在疫情社區化過程，疫情攀上高峰。市府與台中榮總及童綜合醫院開設2處大型PCR給藥得來速，5月底中央宣布快篩陽經醫 師診斷視同確診，也同步轉型為「大型快篩陽確診得來速」，協助市民確認診斷、看診、給藥，自5月20日至6月6日止累計服務2萬2,266人。

台中市政府與台中榮總合作開設「中央公園PCR給藥得來速」大型篩檢站。

賴姓市民說，男友疑似接觸確診者，快篩兩條線，要進一步由醫護確認。排隊做PCR時發現人潮很多，所幸關卡都標示得很 清楚，也感受到醫療量能負荷很大，看著醫護人員忍著悶熱全副武裝防疫，內心很感動。

衛生局表示，台中市除800家醫療院所提供視訊診療，也有逾250家醫療院所，配合快篩陽經診斷即確診政策，醫師提供確診評估、看診、給藥等一條龍服務，或進一步轉介PCR篩檢，也會協助進行確診通報。

親子得來速 省時又安心

當本土確診數持續上升，不少兒童染疫，市府先是推出「兒童就醫得來速」，6月份為提升篩檢服務量能，共13家大型醫院升級為「親子快篩陽確診得來速」，規劃獨立親子動線，縮短候診者等候時間，18歲以下兒少快篩陽，可與陪同家屬透過獨立動線進行PCR採檢、問診、領藥。

吳姓市民說，自己一家4口，她和老公及兩子女在兩天內陸續確診，台中又沒有親友可協助，這次防疫感受最貼心的就是「親子快篩陽確診得來速」，幫她節省數小時排隊往返看診時間，尤其孩子年紀小，能早點看到醫生，令人安心。

醫起來守護 機構大普篩

針對高風險的170家住宿式長照機構、一般及精神護理之家、團體家屋、老福機構、身障機構以及兒少機構，除了輔導管控防 疫，市府推出「醫起守護」方案，由本市醫院提供行動式醫療，前 往機構為住民、工作人員全面快篩，第一輪篩檢1萬1,517人，陽性病例633人；第二輪篩檢1萬81人，陽性病例389人，皆及時給藥治療。

此外，染疫期間生活變調，市府規劃居家照護，從生活觀懷、醫療照護方面陪伴確診民眾抗疫，透過關懷中心提供心理諮詢、垃圾清運、長照服務、學生關懷、寵物照顧協助等安心服務，初期並連結15家照護醫院提供健康關懷、視訊診療、送藥到府與後送就醫，滿足確診者需求。後續由346家基層診所加入照護行列，擔任確診者的健康守門員。截至7月15日止已提供40萬3,095人居家健康照護服務。

市府在全市29區設置「居家安心照護關懷中心」，主動關懷居家隔離的市民朋友。

跨科別照護 長新冠莫慌

部分確診者復原後恐出現症狀延長的「長新冠」後遺症，如喘、胸痛、疲倦、關節痛等症狀，健保署啟動「COVID-19染疫康復者整合醫療計畫」，台中市有榮總、中國醫藥大學附設醫院、中山醫學大學附設醫院等15家醫院加入。

衛生局長曾梓展說，若市民在解隔離半年內有「長新冠」症狀，可攜帶健保卡、解隔離文件就醫，繳交一次掛號費及一次部分負擔費用，就可享有跨科別的醫療照顧服務，醫院也會協助轉介社會資源和轉銜長照服務，幫助患者生活早日步上正軌。

社會局指出，有市民確診後，收到朋友轉寄的政府防疫補償消息，但其實確診者不能申請。防疫補償每人每天1,000元，申請對象是居家隔離（檢疫）者或7類生活無法自理居家隔離（檢疫）者的照顧者，自隔離（檢疫）結束之日起算2年內皆可至隔離（檢疫） 結束地的區公所申辦，也可線上申請或郵寄辦理。

集眾人之力 溫暖關懷包

民政局統計，從疫情爆發迄6月，共送出21萬個「居家安心照護關懷包」，關懷包內有居家隔離、檢疫指引，另有牛奶、泡麵等食品及口罩、溫度計等防疫物資，也可借用血氧機，市府評估關懷包讓確診者感受到溫暖與便利，也決定追加上億元預算持續發放。

市府提供「居家安心照護關懷包」，裡頭餅乾、體溫計、快篩試劑等物資一應俱全，提供市民朋友，在居家隔離期間溫暖的關懷。

中國醫藥大學附設醫院麻醉部專科護理師陳于婷回憶，染疫隔離期間每天接到關懷電話，收到關懷包時更是驚喜。包裝完整、內容物整齊擺放，收到包裹的媽媽還誤以為是網拍包裹。她身為醫護人員，深知每天萬人確診當下，前線非常忙亂，關懷包背後是很多人的付出，收到那一刻「內心充滿感激」。

新冠肺炎持續肆虐全球，衝擊你我的生活。這場防疫之戰無人能置身事外，市府攜手各界共同抗疫，共同成就台中平安。