舊城區注入新活水 漫步大台中感受新脈動

【撰文｜洪昕岑 攝影｜賴一銀 圖片提供｜台中市政府觀光旅遊局、台中市政府交通局、臺灣文化創意產業學會】

今年台中舊城區很熱鬧。6月大台中轉運中心動工，預計年底開幕的日本三井投資的「LaLaport購物中心」也於6月上梁、再加上「李方艾美酒店」預計第三季試營運，源源不斷的活水注入，將為舊城區帶來充滿活力的氛圍與嶄新的面貌。

讀萬卷書不如行萬里路。跟著台中在地導覽團體「TC Time Walk台中時空漫步」（下稱TC）團隊總顧問徐銘遠（Chester），來趟舊城區的Walking Tour吧！TC引入歐美盛行的在地導覽模式，帶領遊客遊走城市，景觀的變化是最棒的導覽手冊。

環境整治 再現河岸風華

從台中的舊城區出發， Chester說明，台中火車站是全台唯一具「三代同堂」特色的火車站，市府不僅積極推動都市計畫，也將第一代火車站遺構及第二代站體等歷史文資妥善規劃，現保存規劃為「台中驛鐵道文化園區」供市民朋友們參觀，還可作為多種活動場域。

為促進地域經濟發展，台中鐵路高架於2018年通車後，大幅改善過去被鐵路行經路線切割的區段發展。市府進一步推行「台中綠空鐵道軸線計畫」，活化火車站周邊土地、舊倉庫等歷史建物及橋下空間等，充分縫合鐵道與都市空間，提升當地居民的生活與遊客觀光品質。

接著，Chester帶領我們走向舊城區美麗的綠、柳川。市府持續優化河川水質及自然生態，並配置防洪設施，打造全新的休憩空間，帶動周邊商業發展。至今綠、柳川旁設置了許多裝置藝術，成為戶外藝術空間，吸引許多遊客駐足欣賞。

在地導覽 逛城區真好行

「台中是個新舊並存、兼容並蓄的城市。想帶領遊客深度體驗台中的城市氛圍和美麗，Walking Tour是個好選擇。」Chester分享，宛如台中版小東南亞的東協廣場，在TC導覽員帶領下，遊客實際進入東協廣場的店鋪，了解其販售的各國食材並選購，再邀請其他組的成員試吃，「猜猜這是產自哪個國家的食物？」藉此拉近異國文化與遊客間的距離。實際步行其中，遊客也能感受異國多元文化的美好。

物換星移，觀光的形式也變得多元化。致力朝國際化都市發展的台中，除了推動經濟發展，也致力保存城市的歷史紋理，發揚在地人文和地景。深耕台中多年的TC，亦跟著台中的演進而不斷革新。團隊成員Miguel分享，未來若有大廠願意合作VR裝置，還能提供更強大的沉浸式導覽。「順應科技趨勢發展，突破地域限制，不僅可服務海外旅客，還能進行較遠的海外景點導覽，先透過線上體驗方式領略當地風土，還能進行海外景點導覽。」

目前TC除了提供雙語導覽，不同專業背景的導覽員，能帶出多元化的主題行程，建築師能介紹詳細的古蹟建築風格、土生土長台中人能推薦私房美食區；以及提供各種多元化體驗行程：如單車導覽、夜探險廢墟行程、友善聽障的手語導覽，及具趣味性的「城市尋寶」等。TC不僅致力推廣在地文化，基於與城市共好的理念，他們與社團法人台中市自閉症教育協進會合作導覽培訓，引領更多不同族群投身導覽工作，也能透過不同的視角傳承台中歷史，形成推廣城市文化的正向循環。

挹注資源 兼容新舊文化

在這趟時光漫步中，我們看見舊城區的兼容並蓄，保有歷史光影，亦有源源不絕的活水注入。市府挹注資源，補助台中火車站周邊老舊街屋保留建物風貌、翻修室內，吸引許多老店家響應，以及如TC這樣的在地導覽團體持續經營。未來如LaLaport購物中心、李方艾美酒店等進駐，預計於2025年完工的大台中轉運中心，將能接駁鐵路、客運、捷運、公車、汽機車、計程車、自行車等，聯外交通更為順暢，為舊城區帶來更多發展能量。

在地導航 走逛台中

TC Time Walk自2016年創立，以海外盛行的Walking Tour導覽模式為基礎，藉由培訓在地導航員，及提供多元、客製化的在地導覽服務，帶領更多遊客看見不一樣的台中。