科博館站到了 可愛恐龍和你一起候車

【撰文｜洪昕岑 圖片提供｜國立自然科學博物館】

恐龍們也要趕上班？最近台灣大道上多了超美彩繪候車亭，其中「科博館站」雙向的2座站體，是近期由國立自然科學博物館參與認養，將館內最受歡迎明星們請出來與市民朋友見面。

城市的公車是交通服務基礎，台灣大道公車專用道全線共39座站體，為提供舒適候車環境，2021年10月至2022年2月進行全線站體整修工程，後續強化公車候車亭及專用道站體的功能，媒合科博館共創城市新地標，透過認養計畫優化都市景觀，讓使用者在搭乘大眾運輸時耳目一新，也盼再提升市民的使用率。

科博館明星 恐龍來了

市長盧秀燕表示，為了有效活化公車候車亭及專用道站體，近年開放優質機關、企業認養，目前已媒合9座公車候車亭及2座台灣大道公車專用道站體由地方團體進行認養。交通局亦表示，未來將會透過公車相關活動宣導場合（例如新闢路線、新建候車亭活動等）、新聞稿及臉書等方式推廣候車亭認養作業。

科博館分享，透過藝術家的巧手妝點，以候車亭為媒介，結合科學與美學，同時也帶入特展、劇場及服務資訊，讓這2座站體像是科博館的延伸，展現不一樣的藝文氣息。站體由吉日設計工作室設計師鄒駿昇創作，因位於車水馬龍的台灣大道上，路口有交通號誌與諸多廣告訊息，設計時便刻意降低彩度融入地景，背景調和紅磚與灰泥色，耐看又耐髒。鄒駿昇表示，希望路過此站的市民朋友能在日復一日的通勤路上多點友善與喜悅感。

站體外部繪製的恐龍依先後次序，使用植物背景與火山煙塵點綴，代表地球生存的希望與危機，對比周遭現代化車流，提醒人類在環境上的反思。而站體內部，往台中車站方向是「城市中的植物園」，抬頭仰望可看到科博館植物園四季綻放的繽紛花果，還有珊瑚礁植物圍繞的礁岩區；往海線方向的穹頂主題是「浩瀚星空」，晚間以燈光、霓虹點綴，彷彿沉浸無垠宇宙，在美化市容之外，也傳遞正向教育。

城市再活化 市民說讚

自候車亭彩繪曝光，科博收到廣大迴響，市民直呼「只有科博館能超越科博館」；網友還表示想與恐龍候車亭拍攝「錯位照片」。大家若來到科博館，不妨和這些可愛的恐龍們，來張趣味合影吧！

鄒駿昇表示，彩繪站體面臨多方考驗，受限站體曲線與空間有限，恐龍非依實際比例，視角設定在行人高度，所以越靠近弧面的恐龍輪廓經變形處理，建議清晨或日落時分前往，欣賞最美的樣貌。

彩繪後的「科博館站」候車亭，讓許多人慕名而來，無論增加科博館參訪或大眾運輸的利用，都是一種城市活化，也增加了市民對城市的認同感，期待有更多彩繪站體美化各個角落。