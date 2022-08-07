台鐵海線通車百年 來場歷史人文時光之旅

【撰文｜林芳儀 攝影｜林韋言、賴一銀 圖片提供｜台中市文化資產處】

你能想像百年前台中海線的模樣嗎？今年10月，台鐵海線通車即將滿百年，歷經了漫長的時空，當年因民生經濟考量而興建車站，如今又有什麼樣的面貌？請跟著我們的腳步一同來探索吧！

因應經濟發展及運輸需求增加，遂促成海線鐵道的興建，並於1922年10月全線通車，不僅有效地緩解了當時縱貫鐵路(山線)的客貨運壓力，連帶促進車站周邊地區的經濟繁榮。

現今的海線鐵路台中段，最北自日南站起始，行經大甲、清水、大肚等站到最南邊的追分站共8站，其中日南站及追分站保存有日式建築站體的樣貌，運輸需求逐漸降低後，轉變為具觀光及歷史人文的景點，為車站帶來有別以往的樣貌。

日南車站 鐵道迷私房景點

台中市文化資產處（下稱文資處）分享，與其他日治時期車站相比，日南站及追分站，可說是其他車站的母站或站型基礎，建築具共同特徵：車站座落方位與鐵道垂直、環繞整座站房的「Y」字型柱、「破風」樣式屋頂（屋頂上設置三角形破風版）、木架屋簷、雨淋板外牆，兼具採光與裝飾性質的圓形「牛眼窗」等，在在體現了日治時期深受西方建築風格影響的特點。

日南車站為海線鐵路的站點中，由北進入台中市的第一個車站，目前多為搭往大甲的短程乘客使用。台灣多數以跨站天橋連接站房與月台，日南車站則是以人行地下道相連，獨具特色。

如今日南車站列為市定古蹟、車站建築保存狀態良好，吸引了許多鐵道迷及遊客特意造訪，其建築特色，值得人們細細品味。

若想來趟單車輕旅遊，走出日南車站便有iBike站點，相當方便。由日南車站往左轉中山路，不遠處便是「九張犁庄休閒步道」起點，步道全長約1,900公尺，這條由田園小徑形成的環狀步道，不論步行或騎自行車遊覽皆宜。

沿著步道前進，田埂樹種、溝渠水圳等鄉村景觀盡收眼底，此處農田大多種植稻米及大甲名產—芋頭等作物。步道旁的立牌，除了導覽當地風情與文化外，還搭配一系列的體操動作，相當特別。再往前走，則可見傳統農村聚落的生活樣貌。閒暇之時，穿梭農田步道間，即興來場「生態小教室」寓教於樂，也別有一番趣味。

散步或騎自行車漫遊九張犁庄休閒步道，享受貼近大自然的悠閒。

追分車站 重回山海分歧點

大家應該對台鐵知名的周邊小物—「追分—成功」車票不陌生。追分車站位於台中市大肚區，文資處分享，「追分」是日文漢字，讀作「OIWAKE」，意指路的分歧處。

許多考生會購買「追分成功」車票，祈求考試順利。

車站主體為日治時代常見的檜木建築、洋式屋架的構造；外牆以日式建築牆壁傳統構法真壁式工法施作，類似我國傳統編竹夾泥牆，以竹子為骨架，搭配泥土、稻穀、米糠等材料，再以石灰粉刷而成。

追分車站為木造車站，洋式屋架的構造形式被保留至今。

追分車站為海線車站中，面積最大的標準型車站，站體結構、外貌均保存完整。在屋頂、梁柱、旅客座椅處，皆可見到深色檜木，為這座古老的歷史車站，增添一股穩重、典雅的氛圍，成追線也是串聯山線、海線的重要聯絡路線。

追分車站為海線鐵路的終點站，是僅存的日式木構車站之一。

自追分車站騎自行車約5.2公里，可順路旅遊參觀磺溪書院。其興建於清光緒14年（1888年），為現今大肚區最古老的建築，也是市定古蹟。從整體建築風格到精美的磚雕，皆可見當時對建築藝術的美學體現。

鐵路不僅具運輸效益，對台中的文化、觀光都具高度價值。不妨找個假期造訪百年海線車站，吹吹海風、騎著單車，來趟兼具深度與安全性的人文輕旅遊吧！

磺溪書院的建築精美，是台中市的市定古蹟。