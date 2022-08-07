品味地方新舊薈萃 美饌台中2022米其林新入選餐廳

【撰文｜林芳儀 攝影｜賴一銀】

具國際性美食指標的《米其林指南》，於2020年首次將台中加入評鑑城市，每年於發表會上公布得獎餐廳。入選餐廳從在地小吃到異國料理，應有盡有。市府亦同步推動台中美食遊程地圖，期望藉此帶動觀光。

2022年《米其林指南》宣布，自4月起至發表會前，每月公布部分新入選餐廳，截至7月，台中共有9家餐廳新入選，為在地美食再添光彩！值得大家造訪。快跟著小編的腳步，來趟美食與人文薈萃之旅吧！

小初店 重現鄉味一如初心

滷肉飯、炒手、牛肉麵等小吃，對許多台灣人來說不只熟悉，更是回憶裡無可取代的美味，就像故鄉在台南的老闆James，香甜的滷肉飯、肉塊鮮美紮實的牛肉麵對他而言，都是象徵著「家」的味到。今年開業第4年的「小初店」，店名取自「小吃」的諧音，也蘊含James對自己「勿忘初心」的期許。

「吃吃看！我們的滷肉飯很不一樣！」James親切地介紹，藏不住對自家料理的自信。滷肉經數十個鐘頭熬煮、5個小時手炒，一入口，朝味蕾席捲而來的鹹香經典夠味，滿滿「黏嘴唇」的豬皮膠質，再搭配一顆微焦的半熟蛋，令人驚豔！

老闆James用料理傳達對故鄉與家的深厚情感。

故事佐餐 用心加溫

另一道招牌料理「厚厚厚極品牛肉麵」，每碗都有三大塊精選的牛腱心，搭配大量蔬果熬煮的湯底，讓這碗紅燒牛肉麵有令饕客滿足的重口味，卻不失清甜。James表示：「我們的牛肉湯能整碗喝完，不膩口。」近年食材成本不斷上漲，為了不讓牛肉麵用料打折扣，James忍痛將售價調整為時價，只為了讓客人嘗到始終如一的口味與肉量。享用過牛肉麵後，再來一碗小初店的手作粉粿當飯後甜點，以清爽的口感畫下最完美的句點。

小初店從店名、料理手法到菜單，處處皆是故事，James不僅在向客人介紹時信手拈來，更不吝用下班時間，一字一句將這些故事，寫成文情並茂的文章，張貼在小初店官方臉書與大家分享。貼文最後一句常以「來，一起來吃飯吧！」作結，呼應他對家的深厚情感。他笑稱，算算自己一天幾乎沒多少時間闔眼休息，「備料、開店，還要兼做小編。」因為James的堅持，和家人在背後無條件的支持，小初店才能成為來客「回憶的美味」，持續溫熱大家的味蕾和心房。

PI創意滿載顛覆想像

有人說，一頓正式的法式料理，上菜流程冗長到讓人「吃到睡著」。製作法式料理超過7年的「PI」創辦人林昆霈，力圖開發法式料理更多可能性，讓享用法式料理更加輕鬆有趣。PI多選用台灣當季食材，呼應友善環境的「吃在地、食當季」理念，林昆霈結合「窯燒」方式烹調，為精緻的法式料理增添幾許粗獷的炭火香。聊起自家的料理過程，彷彿藝術家描述作畫方式般，食材的組合、口感的層次堆疊，在在都是他的巧思，「我希望PI的料理，除了美味，還要有趣、讓人有記憶點。」林昆霈說。

說到法式料理，淡菜是頗具代表性的食材，常見如白酒淡菜鍋、炒淡菜等，林昆霈則以窯燒、炭烤處理，搭配香料及蒜香奶油，凸顯食材本身的鮮美。店內並不時推出令人驚喜的創意料理，如夜市小吃「燒番麥」，林昆霈分享，靈感來自與母親逛菜市場時，途經燒番麥攤販受到激發，他將玉米筍炭烤後，搭配辣椒、巴西里等香料和起司玉米醬、祕方醬汁，再撒上人氣零食「多力多滋」磨成的餅乾粉，為這道料理增添神來一筆。

PI運用當季食材及法式料理手法，讓餐點從視覺到味覺，在在令人驚豔。

看似平凡的「時蔬」，則是愛吃蔬菜的林昆霈又一道精心之作。將盤餐配角—蔬菜擢升為主角，炭烤富含風味的花椰菜、充滿水分的櫛瓜與清脆的筊白筍，搭配烘烤後的高麗菜脆片，與略帶煙燻香氣的腐皮，堆疊出層次豐富的口感。

力抗疫情 堅守品質

PI於在2019年開店，不久後即爆發新冠疫情，林昆霈表示，不管是用餐人潮或店內人事都受到影響。在肩負營運壓力的狀況下，林昆霈對提供客戶良好的用餐體驗仍有所堅持，甚至一度精簡店內菜單，在有限的人力下，盡力維持服務品質。因此，對於今年能名列台中米其林新入選餐廳，他甚感欣慰，並期許自己，未來持續提供適合闔家享用、創意滿載的法式料理。

無論是內用料理或外帶餐盒，PI 對品質皆有堅持。