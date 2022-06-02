想感受夏季的生機蓬勃 相揪來趟採果之旅有吃又有玩

【撰文｜洪昕岑、攝影｜賴一銀、圖片提供｜台中市太平區農會、台中市政府農業局、台中市政府觀光旅遊局、軟埤坑休閒農業區、一知秋廣告、台中市公老坪產業發展協會】

想感受夏季的生機蓬勃，不妨相揪來趟採果之旅，不僅有吃又有玩，也達到親近大自然、寓教於樂的目的。台中有許多觀光果園，除了採果，還提供染布、美食DIY、在地導覽等行程，多種玩法，任君選擇！

軟脆皆有 真桃氣 -桃之鄉觀光果園-

為了讓大眾有機會品嘗最新鮮的桃子，「桃之鄉觀光果園」捨棄市場販售，將果園改為採果體驗與宅配形式，並大幅度調整園內環境與栽種方式，利用網室栽種控制果樹高度在2公尺以下，讓採桃更安全、更老少咸宜，且網室可顯著減少蟲鳥侵害，降低5成以上用藥，防護網還能在民眾採果時成為超大蚊帳，不受蚊蟲叮咬。園內種植紅玉桃、福利美甜桃與福壽脆桃等品種，產季為4月底至6月初。

桃之鄉觀光果園園主陳守賢說，承接父親果園時原本種植葡萄，約20年前才改種桃子，每年都有老顧客固定回訪摘採，最久持續15年，至今園主仍為其保留最喜愛的2棵福壽脆桃樹。果園內保留完整綠地，而果樹是最棒遮蔭，適合市民朋友們攜家帶眷前往體驗，可利用市區公車275路、91路至「股份園路口」，入園不採人頭付費，而是以採摘重量計價；也可自備野餐墊與小食，將桃子外皮絨毛仔細清洗後，席地來場果園野餐。

園區棚架上妝點了手繪桃子綴飾，可愛又好拍。

假期不妨和家人、朋友一同享受採桃樂。

「食農教育」最佳學習場域就是親身勞動體驗，不僅讓孩子知道在這個季節裡有著什麼物產，並透過雙手摘採，將體驗深植腦海。

桃之鄉觀光果園

地址：台中市新社區東湖街二段21號

電話：0933-413-081（陳先生）

芬馥多汁 太荔害 –頭汴坑休閒農業區–

位於台中市近郊低海拔山區的太平區「頭汴坑休閒農業區」，擁有天然景觀與多元農產，夏季6～7月荔枝盛產時節，山林間寧靜卻生機蓬勃，無處不點綴著青紅交錯的果實，甜香溢散、綠蔭涼颯，園區不定期開放採果，想體驗的市民朋友建議先電洽。

頭汴坑休閒農業區舉辦各類採果活動，如荔枝巴士小旅行、荔枝季節套餐等。（資料照片）

農區地幅廣闊，市道136號貫穿其中，涵蓋景點有百年大樟樹、古農莊、太平買菸場、蝙蝠洞、百蝠吊橋、仙女瀑布與酒桶山風景區等，早上安排採果體驗後，下午可到草嶺登山步道連接楓仔林登山步道走走，全線以木棧道及卵石鋪整，吊橋則設計成階梯型態，距離短且沿途林蔭盎然。途經3座休憩涼亭，頂端還有可將山谷風貌盡收眼底的景觀台，是無痛健行的好選擇。

太平頭汴坑山區有豐富的自然景觀可供遊訪，如綠樹成蔭的蝙蝠洞延伸步道。

頭汴坑休閒農業區也是知名的枇杷產地，枇杷彩繪牆是當地一大特色景點。

鄰近可順遊護國清涼寺與蝙蝠洞延伸步道，黃昏時抵達酒桶山欣賞夕陽美景，晚餐可在附近隱藏山林間的景觀餐廳或辦桌料理餐廳飽食一頓，補足整日流失的體力，若有多天假期也可安排附近住宿，享受更完整的山林旅行。

利用週末帶著孩子遠離都市塵囂，無論產地現採品嘗荔枝的甜美滋味，或在大自然裡玩耍奔跑，這些陪伴都會在孩子的成長中種下幸福甜蜜的回憶。

除了採荔枝，還可至附近的太平農會超市選購荔枝燕窩、荔枝醋等特色荔枝產品。

頭汴坑休閒農業區

地址：台中市太平區中山路二段（興隆社區坪頂公園對面的荔枝園）

電話：0933-187-668

走遊之間 圖荔口腹 –豐原公老坪社區–

豐原公老坪社區自然生態景觀豐富，每到6、7月荔枝盛產季節，美味的荔枝吸引許多觀光客前來採果、品嘗。社區中的豐源觀光果園，曾遭颱風侵襲，反而引發果園主人靈感，以「幹接法」等特殊栽植法，培育出特別鮮美的黑葉荔枝；另家雲仙谷觀光果園則以品種多樣聞名，不僅有黑葉、糯米、玉荷包等常見荔枝品種，還有桂花味的桂味荔枝、鵝蛋大的鵝蛋荔枝等特殊品種，皆為公老坪社區的特產之一。

每年到了7月荔枝產季，開放採果名額常常供不應求。2004年公老坪社區成立產業發產協會，整合社區資源，舉辦如社區導覽解說、樹下餐會與果味野餐等多元行程，讓遊客的採果體驗更豐富。

公老坪社區內的豐源觀光果園盛產黑葉荔枝，視產量開放採果體驗活動。

公老坪社區規劃如荔枝餐會的體驗活動，並提供荔枝入菜的餐盒。

公老坪社區熱門景點還能串連成一日走讀路線，參訪前可事先於公老坪產業發產協會官網預約。途經公老龍泉、太子樓、柑橘洞洞屋、糖廍等，歷史建築穿插彷彿重現早期農村景致。居民在發展地方觀光時，也致力保留農村輪廓與歷史記憶。近年積極復育螢火蟲及爬蟲類棲地，努力做到維護生態多樣性與農村永續發展。

公老坪觀景台以遼闊視野聞名，夜晚可觀賞到絕美夜景，是約會聖地。

公老坪社區將採果結合野餐日等活動，為採果增添更多趣味。（資料照片）

台中市公老坪產業發展協會

地址 台中市豐原區水源路坪頂巷15號

電話 04-2526-1928、0919-071-792

甜脆入菜 好迷梨 –軟埤坑休閒農業區–

軟埤坑休閒農業區以在地客家信仰天公廟「玉清宮」為核心向外延伸，規劃了天梯健康步道、果園、假日果市、民宿與餐廳，吃喝玩樂一應俱全。農區四季農產多元，皆順應自然栽種，以減少使用農藥，6至9月出產高接梨，提供採果的品種為甜脆多汁、細緻無渣的新興梨，期間還會舉辦食農廚房，利用當季食材或現採梨子入菜，自信示範「產地到餐桌」的安心保證。

新鮮、飽滿的新興梨，彷彿小太陽般令人愛不釋手。

6至9月來採梨，讓夏日休閒活動更多「摘」採多「汁」。（資料照片）

來此還可享受手作植物染活動、客家美食、水果冰淇淋與精油膏DIY等，讓一家大小有吃又有玩。

軟埤坑邀集東勢婦女媽媽們指導客家染布DIY，人人都能歡喜收獲一條獨一無二的染布。（資料照片）

軟埤坑休閒農業區提供客家米粽DIY課程。

農區積極維護自然生態，近年復育螢火蟲與護魚有成，期待結合客家風土與生態旅遊，讓大眾從走進山林那刻起，就被清新空氣、美麗稜線與豐饒物產療癒身心。

17_軟埤坑休閒農業區周遭圳溪環繞，自然景觀豐富。.

軟埤坑休閒農業區

地址：台中市東勢區慶福里慶福街75號

電話：04-2585-3488