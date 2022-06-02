從產地到餐桌 節慶食米 端午吃好粽

【撰文｜洪昕岑、攝影｜賴一銀、圖片提供｜台中市外埔區農會】

每年的端午節，無論身在何處，吃顆肉粽彷彿就能喚醒記憶中家鄉的味道。一口米食，串連起異地與家鄉的情感連結。

根據行政院農業委員會於2021年公布的「糧食供需年報」顯示，近10年來，國人的每年食米量已下降至44.12公斤，平均每日吃下的白米僅120.86公克，等於1天吃不到2碗白米飯。

在地好米 形塑米食共好結構

近年來農委會不僅推廣國產米認證，也協助農民調整種植結構與休耕地，轉作雜糧作物，以提升國人選用安心且多元的國產主食農產品。台中市外埔區農會推廣部主任洪璿哲表示，台中地區主要稻米生產以沿海區域為主，農會每年舉辦地方稻米競賽，鼓勵農民藉由競賽活動而產出品質更優良的稻米，且協助獲獎稻米的品牌露出或取得認證標章；而在地米食業者也可以因減少食物里程降低成本以及品質優良等考量，廣為選用在地的食材，以此優質稻米與推廣米食文化相輔相成，達到農民、業者與消費者共好的目標。

農業局委託外埔區農會，於水流東休閒農業區設置彩繪稻田，拉近大眾與產地間的距離。

從產地到餐桌 好好吃飯

為使市民朋友有更多優質好米選購，外埔區農會2007年起辦理有機產銷班，推廣種植有機稻米，出產如越光米、香米及高雄147號等品種，多次參加全國有機米競賽獲獎，品質備受肯定，也維護了在地生態環境。對消費者端，外埔區農會則舉辦多樣體驗活動，如食農教育、有機米割稻體驗活動等，讓消費者體驗「從產地至餐桌」的真義，體會米食與在地人文的連結。

外埔區農會除了開辦產銷班、推廣種植有機水稻外，亦深入校園辦理食農體驗活動。

由庶民米食 看見人文價值

除了政府單位的努力，市面上也有不少業者致力於推廣在地米食，提供美味的米料理。隱藏在向上市場的小街窄巷中的阿琴龜粿，位於土地公廟旁，是1間米食專賣店。每到端午節前夕開始提供的肉粽，是期間限定美食。

下午2點，店家樓上的工作室早已準備好以盆計的大量食材，方寸的空間裡架滿不同高度的層架，有理有序地擺放各類乾料與鍋碗瓢盆，老闆娘鄭靜吟和姑姑則穿戴整潔地準備包粽子。這天到訪時，入口旁摞了成綑的粽葉，幾根竹竿撐起今日工事，鄭靜吟俐落地將炒香拌入浸泡後的長糯米，一旁擺上燉至鹹香的瘦豬肉、滷花生、蘿蔔乾、香菇和蛋黃，食材不是透過市場內優質店家的互惠購買，就是網羅台灣知名產地而來，匠心精華盡收在這顆粽子裡。

炒香的蝦米、瘦肉、滷花生等食材，皆經悉心調理。

阿琴龜粿專賣店創業於1986年，當時鄭靜吟與先生任職的車床事業受到CNC與石油危機的衝擊，轉作小吃，並選擇傳承自三姨曾張錦春的米食料理。而食材是美味的關鍵，長糯米選用中部地區濁水溪特選「老鼠牙」米，因外型細、短、尖、小似老鼠的牙齒而得名；香菇則指定台中新社香菇，增添鮮香韻味；嚴選北港產花生，外型豐腴、口感綿密。鄭靜吟說：「我選用上好的米，最好的食材，做出自己也喜歡吃的東西，重點是每個來吃的人也都很喜歡，他們稱讚我，我就更高興地做出好吃的東西。」就是這種自信，鄭靜吟的熱情讓粽子的美味歷久不衰。

阿琴龜粿專賣店的粽子是南部粽口味，最後工法就是下鍋水煮，各種食材的美味，都在水蒸氣直撲鍋蓋的歡騰中，挾著葉香滾滾噴發，軟黏的糯米裹著飽滿的餡料，吸附完整精華，即使無蘸醬料依然有蘿蔔乾與燉肉帶來的適量鹹香，這個味道，吃過就能明白，鄭靜吟的小女兒遠赴外國求學時，最懷念這「媽媽的滋味」。

阿琴龜粿專賣店的粽子是南部粽口味，軟黏糯米裹著飽滿的餡料，吸附完整食材精華。

美味的 正向循環

「藉美食而相聚，因風味而共情」，在端午節品嘗肉粽，享受節慶美食的同時，也支持在地米食產業。而像阿琴龜粿專賣店一樣的米食商家，則可選用台灣好米，取得農糧署推行100％使用台灣米的「台灣米標章」店家認證，讓市民朋友能更精確辨識、安心消費。

除了粽子，阿琴龜粿還提供紅龜粿、草仔粿、麻糬及年輕人喜愛的純米湯圓等。

阿琴2.0 米食專賣店 傳承更升級

鄭靜吟提到：「開業至今36年來，跟我買的還是老顧客居多，老顧客介紹新顧客，然後他們吃過再回鍋就也變成老顧客了。不過，近幾年疫情影響，買粽子的人變成一串一串地買回家，減少外食嘛，一次買一串回家，在冷凍庫，可以放3個月，慢慢享用。」

鄭靜吟對食材的堅持與熱情，就是顧客紛至沓來的答案，這份熱情，接下來將由鄭靜吟的小女兒用另一種形式延續下去。她遠赴日本求學，習得和菓子的技藝與文化精神，未來將陸續推出採用在地食材的日系甜點，也改良媽媽原有的米食料理以符合現代人的飲食習慣，傳承美味更升級。

阿琴龜粿專賣店老闆娘鄭靜吟用熱情做出美味的米食料理。