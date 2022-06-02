新文化生活圈 綠美圖重塑藝文與人的連結

【撰文｜洪昕岑、圖片提供｜台中市政府建設局、台中市政府文化局、劉培森建築師事務所】

全國首創美術館與圖書館共構的「台中綠美圖」，由日本建築師妹島和世、西澤立衛組成的SANAA事務所，以及台灣劉培森建築師事務所跨國合作打造，共創藝文新地標。

綠美圖工程獲日本知名建築雜誌《GA PLOT》報導，標題以「建於熱帶地區的公園式構造」，形容綠美圖與環境共融的設計概念。

負責設計「台中綠美圖」的SANAA事務所建築師妹島和世、西澤立衛，擅長以曲線詮釋建築與空間，並利用高穿透性設計拉開悠然景深，將動態移動的視線漸進式變化。綠美圖的共構建築，將以「穿透」為核心，完美結合人、地景及建築三位一體，體現人文的真諦。

在綠美圖的上梁典禮中，建築師妹島和世（左）、西澤立衛（右）透過影片道賀。

以人為主體 邂逅知識新綠洲

台中市素以「文化、經濟、國際城」作為城市發展的軸心理念，積極推動藝術、文化與閱讀。建築師劉培森指出，隨著台中的人口數不斷成長，人與人之間的關係將日益密切。綠美圖的主要建築設計構想是秉持「以人為本」的理念，讓知識、藝術碰撞的火花與人在此相遇。如何透過空間、設備、介面建立彼此之間的互動，是一大挑戰。

建設局長陳大田表示，台中的氣候乾爽宜人，團隊利用建築量體部分的懸浮空間，創造出地面層與公園連接的自由度，引進自然風與光線，讓位於場域內活動的市民朋友更貼近大自然。劉培森也表示：「在準備競圖的設計發想期間，設計團隊觀察到台中陽光充足、居民喜愛戶外活動的特色，因此打造出半戶外空間，直接將公園裡的自然景觀，引進提供市民多元活動場域的地面層與公共穿堂。」

呼應中央公園「智慧、低碳、創新」的特點，SANAA使用玻璃帷幕及綠建築認證的遮陽建築材料——金屬擴張網，最大程度貫徹「穿透性」與「透明感」的建築概念，打造出白色薄紗般的外觀，如同座落於城市的大型裝置藝術品，更能融入周邊環境，使這座藝術與文化的載體，潛移默化地進入市民的生活中。

複合式建築 交流場域再進化

綠美圖外觀的豐富視覺，建立在複層的帷幕系統上。SANAA運用玻璃帷幕的反射、穿透特質，體現「輕盈」感。因為人群會穿上各種顏色的衣服，配合四季景觀與室內外活動映射於建築量體，透過人們點綴，才是建築想呈現出來、最完整的美。

妹島和世表示：「建築物的完成不是竣工的那天，而是提供市民使用後的狀態，才是完整的建築。」不僅如此，綠美圖利用外牆投影及藝術品，使藝術展示不再侷限於室內，而是藉由外牆曲線表現出動態的立面，因此將有更優質的場域以展現國際性的藝術作品，使台中市民有機會親近世界級的展出。

從綠美圖內部來看，另一種趣味性將由此開展。SANAA透過不同樓層高度的量體連結，從棟間的中庭可看見鄰棟的活動；另透過穿透的外牆，視線也能與戶外景觀相接，建築外殼不再成為視線及思考的阻隔，反而創造視覺的流動性於室內外的環境間。

此外，各棟間可相互穿透的視線，讓隱蔽的角落消失，創造讀者使用及館員管理的安全便利環境，不僅讓讀者閱讀之餘可觀賞四周的各種活動，館員亦可輕易地察覺何處需要諮詢服務或協助，而綠美圖將是全台單一樓層服務面積最大的圖書館。

因應水湳經貿園區近年蓬勃發展，各大企業、重點建設不斷進駐，綠美圖以「複合功能式建築」打造，服務各年齡層族群。如何串連各場域又保有其機能獨立性？劉培森說：「單棟建築物大多為機能垂直堆疊的空間架構，若應用在兩種機能相異的複合體中，就會缺乏水平串連的力量。因此我們藉由8棟量體的交錯，並搭建2座天橋，建立水平連結。」

綠美圖連結城市與人文，讓每位市民都能在各個空間找到享受藝文和公園綠意的方式。

智慧型建築 人與空間新關係

SANAA說明：「設計上，除了滿足美術館與圖書館各自的使用需求，以及獨立管理的功能之外，還創造許多不被定義為美術館或圖書館的融合空間（fusion space）。全場域採行共融設計的標準，即使是單一場域，亦具備滿足各年齡層、各族群需求的機能；『分齡分棟』的服務，也能兼顧場域的『串連性』及動線的『流暢感』。」

陳大田分享，綠美圖在架構上有3大挑戰。第一是地下室的無梁板系統設計；第二是美術館27公尺高的大廳兼大型裝置藝術用展間，以及7處主要展間，皆以彈性運用為設計主要目的，故有不同樓高與光線的考量；由於館藏的珍貴性，全館採用隔震系統則為第3大挑戰。再加上建設期間遭逢疫情來襲，影響國際航班及建材、人員調度，增加工程執行與技術上的困難。建設局透過遠端視訊會議，並要求承包商與監造單位派駐專人進行鋼構品質及進度查驗，才得以確保建造技術與施工精準度。

市長盧秀燕（右五）率市府團隊與建築工程團隊等相關代表，在綠美圖主梁上簽名落款。

以人為本、與自然共存的建築設計，方能突破硬體的侷限，為不同族群提供多樣化服務、提升居住環境的生活機能，繼而匯聚人流、開創新的生活圈。綠美圖鄰近中國醫藥大學水湳校區、逢甲大學、台中洲際棒球場，未來市府也將成立青年創業基地，無論休閒遊憩、創業夢想與品味生活，每個人都能在此找到最舒適的位置，形塑心靈與思考上的無障礙空間。綠美圖的雙館共構，將成就1加1大於2的效果，建立建築物、城市與人的新關係，讓圖書與藝術為台中的人文底蘊奠定堅實的基礎。