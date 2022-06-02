公墓轉型綠地 創造土地多元價值
【撰文｜洪昕岑、攝影｜賴一銀、繪圖｜米承鶴、圖片提供｜台中市政府建設局、台中市政府民政局、台中市生命禮儀管理處】
隨著綠色環保殯葬的接受度提高，原有公墓地該如何轉型運用，成為都市景觀重塑的焦點。台中市政府建設局與民政局攜手推動「公墓轉型綠美化」，查估目前市轄公墓地的使用情形，藉由推行環保自然葬法與公告遷葬，陸續將遷葬完成的公墓轉型為貼近居民生活需求的公園綠地。預定將於今年底完成15處公墓遷葬，其中5處已完成綠美化、華麗變身為市民朋友運動休憩的好去處。
土地活化 綠地應時而生
公園綠地是生活中不可缺少的場域，市府重視土地活化再利用，為居民的綠地空間而努力，其中，公墓的轉型綠美化可大幅節省購置與開發公園用地的財政支出，結合在地居民的機能需求與使用感受，分別投入景觀、地景、風土與植栽建置等，讓原本為鄰避設施的公墓依循周遭的生活背景，轉型為宜居的生活環境。
建設局長陳大田表示，公墓轉型建造的公園不同於社區間的鄰里公園，其設施密度較低，整體以綠地為主要視覺，提供居民舒心的環境，再依照不同需求建置共融遊具、體健設施或活動中心。目前已完工5座公園，分別為神岡新興公園、烏日東園稻田森林公園、豐原翁子公園與豐3、豐4公園，依地區特性設計不同主題和特色，以回應當地居民對土地和建設的熱切期盼。
綠色殯葬 簡化人生終程
近年來樹葬、海葬等環保自然葬，逐漸受到大眾認同與接受，因而促成公墓轉型的推行。透過民意參與及設計，將土地改造成滿足不同需求的新樣貌，經過物換星移，仍舊為在地居民提供多元想像。
環保自然葬訴求遺骨的存放方式，為使環境永續發展，達到「節葬」與「潔葬」的共同目標，市府建設綠色殯葬設施，包括東勢區第1公墓新建納骨塔、北屯區第28公墓新建納骨塔、清水區樹葬區、太平區第1花園公墓新建第3座納骨塔等。除建設新興殯葬場域外，民政局也將台中市公立納骨塔櫃位全面導入圖示化線上查詢，且推廣線上祭拜，提供電子輓額、電子訃聞等各項E化服務，簡化治喪事宜以提升服務品質；而原有火化爐與相關設備也持續淘汰更新，加上紙錢集中代運焚燒，促進台中市邁向永續低碳的綠色城市。
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