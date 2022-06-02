夏日的涼爽出遊 台中潭雅神綠園道

【撰文｜陳小芳、攝影｜賴一銀、圖片提供｜台中市政府觀光旅遊局】

潭雅神綠園道是由軍方舊鐵道改建而成的自行車專用道，夾道成排大樹構築了一條涼爽的綠色隧道，著名的S彎道和波浪道是近期最夯的IG打卡景點。沿途路面坡度平坦，綠蔭成林，6月時節迎來阿勃勒的黃金雨，夏天觀看蓮花田，冬天可欣賞海芋，騎累了或走累了可以在長椅凳上小歇片刻，感受充滿綠意的午後悠閒時光。

自行車道沿途設置許多遊憩設施，包括紙飛機地景雕塑、22公尺山丘磨石子溜滑梯、沙坑及夏日戲水區等親子共遊設施，和平場站附近則設計了軍用車廂主題意象遊憩廣場，最引人注目的是利用原本的軍用吉普車車體上色，迷彩車廂童趣風十足，讓人感受滿滿的懷舊樂趣。

潭雅神綠園道路線圖。

為提昇車友和遊客的用路安全，今年3月，市府在潭雅神綠園道4.9K至5.2K增設兩座人行景觀橋—碧綠一橋及二橋，橋身飾以蒂芬尼綠配色，柔和浪漫又搶眼，夜間打燈更散發獨特時尚氣息與美感；並改善 11.1K 觀飛機木棧道平台，每到週末假日成為不少車友騎聚的好去處。

觀旅局今年增設兩座人行景觀橋，提升市民朋友用路品質。

趁陽光正好，微風不燥，途中不妨稍作停歇，享受悠閒的咖啡時光。潭雅神綠園道沿線休閒餐廳林立，伶境咖啡位置就在潭雅神綠園道5.7K處，前庭院落布滿了女主人親手栽種的盆景，咖啡館裡隨處可見可愛的多肉小植物，這是老闆洪佳伶退休後一圓期待已久的夢想花園。

自行車道途中的伶境咖啡，店內食器、擺設充滿老闆的巧思。

在伶境咖啡享用現煮的阿里山、屏東大武山咖啡配上手工點心；或沏一壺鐵觀音高山茶佐茶食，騎單車慢慢來，才能體會浮生偷閒的好滋味。

潭雅神綠園道全長十三．一公里，沿途綠樹成蔭，適合闔家大小同遊。

潭雅神綠園道

地址 台中市潭子區中山路三段1-2號旁潭心鐵馬空橋（起始點）

伶境咖啡

地址 台中市神岡區神林路70巷33號（潭雅神綠園道5.7K處）

電話 0932-606-398

營業時間 10：00 - 17：00