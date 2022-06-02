瞬間即為永恆 風格婚紗照正夯

【撰文｜林雨、攝影｜賴一銀、圖片提供｜台中市政府民政局、潭子區戶政事務所、豐原區戶政事務所、綿谷結婚式、研妍堂國際有限公司、中兔攝影】

拍攝風格婚紗照不必遠行，在地景點也很好拍！在台中，不妨走訪歷史名勝，一德洋樓（林懋陽故居）、聚奎居，在整修後活化經營，特色建築吸引新人取景；而戶政事務所打造洋風結婚牆，讓新人剛登記，下一秒就有滿滿幸福感！

新婚燕爾的田小姐在潭子戶政事務所登記結婚。她和先生愛情長跑6年，原本對結婚不特別嚮往，但在親友祝福下，決定許下一生的承諾。兩人在潭子戶政事務所的手繪童話風的結婚牆拍照留念，登記結婚一樣充滿浪漫儀式感。

戶政事務所 結婚牆創造幸福

走進潭子戶政事務所，結婚牆除布置當地農特產椪柑，呈現田園鄉村清新自然風格，還有整片粉紅櫻花林，宛如置身日本。潭子戶政行政課課長梁建文表示，這座結婚牆去年初啟用，新人反應都很好，覺得美輪美奐。

潭子區戶政事務所與潭水亭管理委員會合作，贈送限量「緊產子」的金鏟子，祝福新人早生貴子。

老公家住豐原的靖婷，因疫情決定暫緩婚禮，改於豐原戶政事務所登記結婚。豐原戶政事務所的結婚牆，由國內知名3D彩繪藝術家劉仁生以「花現幸福」為主題，用古老宮殿、愛神引導出極具浪漫與夢幻情境，加上羅馬花柱、仿真花園，讓人宛如穿越時空，進入凡爾賽宮後花園。靖婷開心的表示，「結婚牆是宮廷風格，拍起來很夢幻，豐原事務所的人員都是笑咪咪的，帶著結婚書約走進去，馬上有人員詢問是否辦理登記，親切祝賀我們；加上現場很多新人也在登記，氣氛非常溫馨，小小滿足沒有舉辦婚禮的遺憾。」

豐原戶政事務所表示，造景中2隻天鵝靠在一起成為愛心形狀，加上玫瑰花裝飾，讓新人充滿幸福感，現場更準備拍照手牌道具，場景除了吸引新人，也常有民眾留影紀念。

想要來個華麗歐洲宮廷風婚紗照，來到豐原戶政事務所就對了！

台中市潭子區戶政事務所

地 址 台中市潭子區豐興路一段512號

電 話 04-2536-6068

營業時間 週一至週五08：00 - 17：30

台中市豐原區戶政事務所

地 址 台中市豐原區市政路4號

電 話 04-2522-1044

營業時間 週一至週五 08：00 - 17：30

一德洋樓 中西融合成亮點

走出室內，隱身北屯區巷弄內的歷史建築「一德洋樓」，古色古香的特色是眾多新人首選的外拍景點。

一德洋樓近年由市府斥資4,500萬整修，以OT方式委由民間企業管理，目前由人文國際股份有限公司營運。企劃主任黃泳翰說，園區主要建築，融合歐式洋樓、日式、閩式等建築風格；戶外造景有大草皮、小溪流水，來一趟彷彿去了好多地方，最常聽到新人說：「好有出國的感覺。」

一德洋樓的建築獨具風格，深受新人喜愛。

陳姓新人說，疫情期間好友的婚宴都受影響，連自己拍婚紗的計畫也一延再延，最後攝影師建議到一德洋樓取景，「無論是中式禮服或西式婚紗，都能找到合適場景，一個場域就能拍出多種風格。」實際拍攝的婚紗照也具濃濃異國風，讓他非常滿意。

一德洋樓前堂為林懋陽故居的主廳，風格典雅，適合復古主題的婚紗取景。

市民鄭先生表示，來到一德洋樓，除了感受當代歷史風華再現，還可於園區餐廳享用料理，適合假日帶全家一同遊訪。

經市府整修、結合民營單位協助營運，使一德洋樓順利活化再生。

一德洋樓 （林懋陽故居）

地 址 台中市北屯區文昌東十一街14巷1號

電 話 04-2233-1165

營業時間 週一至週日 09：00 - 18：00

聚奎居 婚紗拍攝新寵兒

另一處深受新人喜愛的婚紗拍攝景點「聚奎居」，位在台中烏日區，歷經修復後，在2020年正式對外營運。

聚奎居是日治時代富商陳紹宗私人豪宅，採中西式結合仿巴洛克的建築，外廊設計了86個拱圈，精緻具當代特色。市府於2012年定為市定古蹟，並與地主共同出資於前年修復，重現當年仕紳出入榮景。

市定古蹟「聚奎居」經整修，於2020年對外開放。

一般遊客印象，聚奎居可能只是風格華麗的建築，不過今年在此拍完婚紗照的陳先生，對這處宅邸有更深入的認識，「修復程度近乎完美的聚奎居，從前庭的大水池、宮殿般的長廊到梁柱，都讓攝影師很好發揮，構圖氣勢磅礴、張張精采！」

喜愛研究建築美學的王先生表示，在聚奎居可看到近乎完整的巴洛克式建築呈現，獨具風格，令人陶醉，常常讓他流連忘返。

珍貴的文化資產得以透過這樣的方式，以嶄新的樣態，持續提供其價值。到台中拍張風格婚紗照，不管是想拍出西洋華麗風，或換上古裝禮服演繹「穿越戀」，都不是問題。享受浪漫，也可以如此簡單。

市定古蹟「聚奎居」中西結合仿巴洛克式建築，是熱門的婚紗景點。

聚奎居

地 址 台中市烏日區學田路405巷36號

電 話 04-2338-6139

營業時間 週一至週五 10：30 - 17：00、週六、日及國定假日10：00 - 18：00（每週二、四公休）