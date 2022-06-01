接地氣青年 入府熱血發聲

【撰文｜林雨、圖片提供｜台中市政府研究發展考核委員會】

立法院會三月底通過「十八歲公民權」修憲案，待交付公投通過後始能正式生效，明年民法成年年齡也將從二十歲下修至十八歲，這一連串的青年價值正在台灣形成浪潮。

負責推動青年事務諮詢委員會（下簡稱青諮會）的台中市政府研考會主委吳皇昇說，「每位青年，都是改變台中的關鍵人物」他深信青年絕對是城市發展的重要主力，也是進步的動力，因此市府提供自由發聲平台，讓青年不只能在網路議論時政，還能把想法化為行動。

市府重視青年聲音，透過青諮會與年輕世代對話。

成為青委 接觸多元議題

首屆青諮會於2019年成立，共招募委員100名，2年任期內共提出69件議案，其中高達9成4提案獲市政府完全或部分採納，激勵了青年朋友，第2屆青諮委員徵選時，報名人數竟成長3倍，吸引335位青年角逐，錄取率達29.85%。

第2屆青諮委員觸角，也從青年事務延伸到市政各層面，議題小組分為就業經濟組、社福文教組、都市發展組，討論範疇包括都市發展、交通建設、社福文教、衛生環保和治安防災等面向。

台中市政府青諮會委員各具所長，關注的市政議題涵蓋多領域。

在台中土生土長的27歲英文老師林筱雯，是錄取第2屆青諮委員的幸運兒。林筱雯說，原以為可輕鬆錄取，面試時看到數百人，確實很震撼，錄取後雖然很有成就感，但也暗想青年聲音真的會被重視嗎？市府官員的用心聆聽，翻轉了她的認知！

林筱雯舉例，開會時，官員會讓所有青諮委員把案子講完，給予充分發言機會、時間，更重要的是付諸執行，讓身為都市發展組成員的她，走在路上隨時張大眼找問題，提出改善行人通道的建議案也獲採納。

青諮會委員要的就是像林筱雯這樣熱血的青年，徵選年紀從15歲到35歲，本屆成員含括建築設計師、企業創辦人和助理教授等各界翹楚，還有許多青諮委員擁有國內外NGO參與經驗及跨國工作經驗，為台中市發展引領新氣象。

年齡層廣 面談建立信任

不過，「青年」涵蓋年齡層太廣，在學青年和社會青年關切的議題，勢必存在落差，市府和青年更可能有立場的不同。七年級的吳皇昇說，政府在民眾心中確實有某種難以親近的形象，他逐一和百位青諮委員用年輕人的語言和習慣面談，建立信任感並協助青諮委員認識政策推動機制。

開會時，市府透過專題報告，由局處簡報讓青諮委員提高議題的熟悉度，再由局處代表、專家學者與青諮委員共同交流溝通，促成「先了解、再討論」，更舉辦培力活動，安排實地參訪、議題講座，協助青諮委員從體驗中提升思辨能力及提案能力。

市府積極提供青年社會參與的管道。

青諮會評審團成員之一的靜宜大學社會工作與兒童少年福利系副教授王秀燕認為，進步的城市需要多元聲音，青年入府帶進全球視野、本身專業和生活經驗，讓施政更銜接新世代需求，深感青年愛台中的心及「想參與的渴望」，對市政推動「彌足珍貴」！

而第1屆的青諮委員也發想，青諮會角色應明確化，提議建立專屬平台，讓外界了解青諮會運作、會議紀錄及提案內容，因此在前年底架設專屬網站，讓青年議題被更多人關注。

青年投入 城市活力加倍

吳皇昇說，台中因地理位置適中、生活機能條件佳，加上近年公共設施及福利政策提升，成為年輕人首選的移居城市。一位青年從求學、就業、成家，感受與體驗到的一切，與市府政策的作為息息相關。

吳皇昇進一步分享，自己也是從南部落腳台中，也因為有這麼多年輕人聚集，我們的政策應該要更貼近年輕族群的需求。相信在市府和青委的努力下，台中將持續保持年輕與活力。

百位青諮委員跨產業的結合，也形成另一股青年力量的串接，他們經過書面初審、個人面試和團體討論海選而出，用行動展現專業及熱忱，代表這個世代的青年發聲並樹立典範，也為這個城市連結了更多未來的想望！

食農教育政策涵蓋面向廣泛，有青諮會委員參與，激盪出不一樣的火花。

台中市政府青年事務諮詢委員會參採率統計圖表