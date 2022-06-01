青春正好  未來職人溪泉Si Cyuan、Good Form

【撰文｜楊喻婷、攝影｜賴一銀、圖片提供｜郭佳琳、台中市政府勞工局】

台中市政府鼓勵青年創業家們勇敢逐夢，提供補助款與實體空間等多樣資源，讓更多夢想的種子在此萌芽。

溪泉SiCyuan 三代藺草手藝

店內琳瑯滿目的草帽工藝，有股特有的淡淡藺草香，「溪泉Si Cyuan」品牌創辦人郭佳琳，因入選市府辦理「摘星青年、築夢台中」創業基地進駐計畫，進駐審計青創基地已經第三年，實體店面的空間，成為創業最實在的起點。

「用1根草一上一下編織，稱作『壓一』，是最基本的工法。」郭佳琳熟練地編織著草帽，憶起兒時跟著阿公一起曬藺草的時光。創始店位於台中大甲，大多販賣草蓆、坐墊等生活類的藺草製品，然而，隨著現代人消費模式改變，人們對於藺草製品的需求不如往昔，為了傳承三代草香，原本在國外生活的郭佳琳，興起了扛起家業的念頭。

郭佳琳分享，旅居紐西蘭時，看到當地人把原住民——毛利族人的傳統圖騰作為刺青，體現對傳統文化的珍視，她深受感動，並開始思考如何為傳承家鄉的藺草文化盡一份心力，繼而興起回鄉傳承編織家業的決心，並且以阿公的名字「溪泉」作為品牌名稱。

溪泉 Si Cyuan創辦人郭佳琳發揮創意，接下家鄉大甲的編織家業，將藺草文化傳承下去。

品牌經營 傳產接軌文創

郭佳琳申請台中市政府勞工局摘星計畫，在審計新村裡開設實體店，創業初期不易，郭佳琳表示，進駐期間第一年租金減免以及營運輔導，對青年創業是最實際的幫助，尤其現在許多傳統產業力拚轉型，「品牌經營」成為顯學，她深知品牌行銷有利於開拓新市場，但自行摸索需耗費大量時間與金錢，勞工局能媒合相關業師，給予營運上的輔導與建議，讓品牌更上軌道。

郭佳琳將傳統的草蓆編織工藝加入創意與巧思，開發多款主打時尚穿搭的配件，並開設DIY編織課程。此外她也積極於網路上架設官網、開設電子商務平台，開發出實體與線上的多元通路，讓傳統工藝與數位趨勢接軌，推廣給更多人知道。

溪泉 Si Cyuan 審計新村店

地址 台中市西區民生路368巷4弄12號1樓

營業時間 13:00 - 18:00（週三公休）

郭佳琳開發手作吉祥小物，搭配祝福卡傳遞訊息更溫暖。

「Carry me 典雅窗花藺草編織手挽袋」榮獲2021台中原創工藝獎。

GoodForm 翻新磨石工藝

磨石子曾是在台灣建築業風靡一時的工法，來自台中霧峰區的工藝創作家陳雨蘭，創立「Good Form」，重新拾起磨石子這項傳統工藝，將技術改良，從大型的堅固地板，轉變成燈具飾品，使其成為一種全新的工藝作品。

磨石鐘有結合「時間」與「傳承」磨石子工藝的巧思。

「除了磨石子本身的石頭以外，可以融合貝殼，或其他海洋廢棄物，讓它有更多面貌。」陳雨蘭說明，即便只是一件六角形的小杯墊，製作程序也非常繁複，先用泥漿灌製後，還須不斷反覆打磨、以清水沖洗，才能讓表面的紋理滑順。除了杯墊、器皿，陳雨蘭還接獲不少客製化委託案件，因應客戶需求，設計出多款不同顏色、融合各種元素與字體的磨石子作品，深受廣大文青族群的喜愛。

陳雨蘭開發出使用廢棄貝殼為素材的磨石子杯墊。

陳雨蘭對工藝運用的創意信手拈來。

實體店鋪 製作銷售兼具

今年是Good Form進駐光復新村青創基地的第四年，陳雨蘭坦言，透過勞工局的摘星計畫，對終於能有一個實體店面最有感。尚未進駐基地前，工作地點就在自家房間，製作磨石子所產生的粉塵、殘屑，對居住環境非常不友善。勞工局提供實體店面以及第一年租金減免，省下創業者前期籌備的金錢與心力。

Good Form創辦人陳雨蘭表示擁有獨立作業空間是創業最有感的資源。

陳雨蘭推廣品牌有成，不僅榮獲2019年台灣文博會「文創精品獎」，更於2020年、2021年連續榮獲「台中市青年創業品牌特色標章」。為了讓一般大眾貼近磨石工法，陳雨蘭開設打磨體驗課程，也積極規劃產學合作，啟動實習生計畫，希望這項傳統工法，繼續以熱情與創意傳承下去。

Good Form

地址 台中市霧峰區新生路116號

營業時間 14:00 - 17:30（週一、四、六、日公休）

「磨石子，簡單來說就是讓水泥包覆各種媒材的工藝。」陳雨蘭分享。

摘星青年 一圓創業夢

市府推行「摘星青年、築夢台中」創業基地進駐計畫，提供青年創業初期的援助，如第一年50％租金減免、7項競爭型創業獎勵輔助等措施，目前已逾300位青年在青創基地展開創業的第一步。

為了鼓勵更多年輕人創業，台中市政府勞工局於2020年2月正式成立「青年一站式創業服務站」為創業者媒合資源。成立2年以來已提供超過565人次諮詢輔導，策辦20場創業培力講座課程及創業資源對接媒合會，目前參與人次超過267人次，協助更多有志創業的青年，在台中起步、發展。