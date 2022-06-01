新鮮人世代 就業在台中(下)

【撰文｜楊喻婷、攝影｜賴一銀、圖片提供｜台中市政府勞工局、台中市政府勞工局就業安全科、台中市就業服務處、繪圖｜米承鶴】

適逢畢業季，莘莘學子們即將步入職場，台中市政府推出多元就業方案，如「青秀樂台中，就業成功」，從職業適性診斷到媒合就業職缺，全方位協助青年邁出職涯發展的第一步；在校生也可透過公部門暑期工讀、職場體驗等，及早培養就業競爭力。

從工讀到媒合職缺，台中市政府積極協助青年順利就業，成為新世代職場即戰力。

挺過挫折 就業金安薪

順利就業後，如何鍛造正向、積極的心態及抗壓性，是青年得以穩定就業的關鍵。

根據勞動部2020年10月至11月期間辦理的「15-29歲青年勞工就業狀況調查」，有將近半數的青年初次尋職曾遭遇困難，其中以「經歷不足」及「不知道自己適合做哪方面工作」比率最高，分占 25.4％、25.2％，其次是「技能不足」占15.8％，「求職面試技巧不足或不會寫履歷」占 15%，「工作內容要求不了解」占 13.3％。

為陪伴青年度過工作磨合期，就服員除了會在各階段關懷青年就業情形，勞工局也積極整合中央及台中市政府就業促進資源，推動「青年就業金安薪」方案，針對29歲以下未就業的青年，工作滿1、3、6個月，分別可請領就業獎勵金，幫助青年在職場上站穩腳步，面對挑戰更有信心。

台中市青年勞動力參與率。

關懷弱勢 新增獎勵金

盧市長表示：「幫助一個人就業，就是幫助一個家庭。」勞工局亦於疫情期間，推行實體活動與視訊徵才雙軌並行，持續提供工作媒合服務。

針對低收、中低收或背負學貸的青年族群，今年度全國首創、新增「弱勢青年就業獎勵金」，經就服員推薦介紹就業滿3、6個月，各加碼5千元，最高可請領3萬5千元就業獎勵金。

實境體驗 搶職場先機

人生只有一次！在校生也應時時自我省思，才能領先競爭者，精準明定志向。市府自2019年起推出職場體驗，提供青年體驗職場實境，至今已舉辦超過240場次，讓學生得以藉由活動，在進入職場前，及早針對自身能力加強，甚至在產業市場搶得就業先機。

中興大學管理學院的洪同學分享，因對長照產業有興趣，幸而參與「認識百業職場體驗」活動，親赴企業了解如何透過遊戲幫助延緩失智症、認識相關設備，及業界對人才的期望與條件要求。

為了幫助青年實際了解業務內容，市府辦理「認識百業職場體驗」，讓青年提早接觸職場、親手實作。

針對在青年之間相當熱門的公職，亦提供在校生申請「公部門暑期工讀計畫」。凡設籍於台中市4個月以上，現就讀國內各大學、四技、二技或二專、五專同學皆可申請，幫助同學深入了解政府部門運作、組織文化及公共政策制定流程等。

因應求職各階段的需求，「青秀樂台中，就業成功」提供多樣服務，力挺青年順利走出校門、邁向職場！為方便求職者搜尋，勞工局設置「就業服務一鍵Catch管理平台」網站，一站整合課程講座、職場體驗、徵才活動等相關資訊，幫助學生和青年朋友一鍵Catch職涯新舞台！

勞工局提供台中在學的大專青年，為期2個月的公部門工讀機會。