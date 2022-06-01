新鮮人世代 就業在台中(上)

【撰文｜楊喻婷、攝影｜賴一銀、圖片提供｜台中市政府勞工局、台中市政府勞工局就業安全科、台中市就業服務處、繪圖｜米承鶴】

適逢畢業季，莘莘學子們即將步入職場，台中市政府推出多元就業方案，如「青秀樂台中，就業成功」，從職業適性診斷到媒合就業職缺，全方位協助青年邁出職涯發展的第一步；在校生也可透過公部門暑期工讀、職場體驗等，及早培養就業競爭力。

不同於校園生活，學生未來該如何在互競互擇的職場嶄露自我價值、發揮職場競爭力？台中市政府透過「青秀樂台中，就業成功」方案，邀請專家、顧問協助在校生，為接軌職場做足準備。

及早掌握自身職能、立定職涯發展志向，是青年得以投入就業市場的關鍵，市府推動「青秀樂台中」政策，將青年就業分為「職涯探索期」、「求職準備期」及「就業媒合期」3階段，精準依據不同求職階段的需求，提供對應的資源及協助。

勞工局推出職業適性診斷計畫提供職涯發展建議。

適性診斷 尋職涯方向

畢業在即，人生的下一步該怎麼走？就讀僑光科技大學國際貿易系四年級的林奕霖，跟許多應屆畢業生一樣，對畢業後的求職方向感到迷惑。預約了今年勞工局所推出的「職業適性診斷計畫」服務後，林奕霖分享：「職涯導師在進一步協助我完成人格特質測驗後，分析我的『柔軟性』和『指導性』分數較高，具領袖潛能，讓我增加不少自信。」

除了選擇進修或就業，勞工局就業服務處處長李美麗表示，許多青年求職未必會朝就讀科系的專業領域發展，或實際任職後才發現志不在此。在職涯探索期，勞工局除了邀請專業職涯導師與青年1對1諮詢，亦辦理「認識百業職場體驗」等活動，讓青年得以實際了解職務內容。更以時下青年熱愛的牌卡桌遊，依據美國職業指導專家約翰．霍蘭德（John Holland）6大類型的人格特質，開發了「職涯攻略卡」遊戲，幫助青年探索自我職能。

中市首推「職涯攻略卡」，運用團體牌卡遊戲，引導青年發掘興趣與職涯志向。

履歷健診 為面試加分

求職者如過江之鯽，如何在眾多履歷與各種面試中脫穎而出？勞工局為青年提供「履歷健診」與「面試技巧指導」服務，並安排1對1職涯導師給予輔導。24歲的黃玲雅分享，不久前曾為準備履歷傷透腦筋，透過學校的生涯發展中心，得知勞工局有履歷健診服務，她立刻申請，並帶著自製履歷請老師指導。「老師建議我將版面適度留白，並調整條列經歷的方式，讓面試官能一目了然。」帶著調整後的履歷，玲雅的求職路果然馬到成功，很快就錄取了心儀的工作。

市府辦理就業博覽會，求職青年可在現場了解相關方案。

工作媒合 一站式服務

社會新鮮人踏入職場前總會懷抱憧憬與想像，但由於沒有實務經驗，不清楚職務內容，工作越找越迷惘，就像25歲的王婷儀，從逢甲大學電機系碩班畢業，沒有工作實務經驗的她表示：「光看人力銀行網頁上的職缺，對業務內容的描述，完全無從想像。」也因此，婷儀初期尋職處處碰壁，不是投了履歷沒回應、就是面試後沒有下文。

市府除舉辦就業博覽會外，現場更貼心提供「履歷E化服務」。

勞工局在就業媒合期階段提供一對一專人、一站式客製化的一案到底服務。初期針對求職者的專長特質、工作志願評估，尚不清楚職涯方向也不要緊，就業服務員（下簡稱就服員）將進行深度諮詢，並分析就業動機與工作能力。李美麗說明，就業媒合期最關鍵，因此，該階段採單一窗口與固定專人的模式，青年求職者所接洽的第一位就服員便會「一案到底」，協助青年找到工作，就業後更會定期關懷，協助青年適應職場。婷儀主動尋求潭子就業服務台的一站式青年就業服務，服務她的就服員蘇若儀分享：「了解婷儀的學經歷後，我提供了一些能發揮她所學的職缺，並向她說明職務內容。」在得以解惑後，婷儀果然順利就職，目前擔任製程工程師，穩定就業已超過1年。

青年就業一站式服務人次。