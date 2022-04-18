佐春日美景 到公園野餐好Chill

【撰文｜陳小芳 攝影｜賴一銀、李智為 圖片提供｜台中市政府觀光旅遊局、台中市政府建設局】

天氣漸漸回暖，是時候體驗戶外休閒的美好。不妨相揪家人、小朋友在家附近的公園來場「野餐」趣。

市民廣場 藝文生活況味濃

春分過後，一抹春色換上了新妝，風和日麗的日常時光裡，綠意盎然，最適合盡情享受陽光放鬆身心。

假日時，市民廣場總是不乏出遊人潮，宛如一場嘉年華會，在廣場大草皮上野餐，或是帶小孩、寵物來跑跑跳跳，也算是草悟道一幅尋常又寫實的生活風景。

來到這片偌大平整的市民廣場草地上，鋪上野餐墊，三五好友放鬆聊天，開心吃三明治、披薩、零食、水果、飲料，不必大費周章、長途跋涉的遠行出遊，在都市叢林裡有這麼一片近在咫尺的休閒綠洲，讓忙碌的生活步調也能偷得浮生半日閒。

市民廣場位於草悟道中段，大片綠意盎然的草坪，是市民朋友外出散步、野餐的好去處。平日或假日，草地上都常見到家長帶著小朋友、毛小孩一同享受各種戶外活動的溫馨畫面。

毛小孩在一旁追逐嬉戲，廣場附近也有街頭藝人表演，偶爾還可以逛逛假日質感市集，春光正好，微風不燥，或坐或躺好自在。可別以為白天才有愜意的野餐情趣，市民廣場周邊在傍晚時，街燈逐漸亮起，一幢幢大樓圍塑成都市夜景，夜幕低垂不減遊興，入夜後的市民廣場上也不見野餐人潮散去，熱鬧卻不喧囂，甚至還能讓人享受深夜的靜謐時光。

簡單準備三明治、飲料，到公園享受野餐可以如此隨興又盡興！

大雅原住民生態公園 走進微森林美學

想更親近原住民文化嗎？大雅區原住民族生態公園（汝鎏公園）將老舊社區公園改造，轉型為「原住民族生態公園」，自啟用以來已成為都會區的原民新地標。

緊鄰台中市原住民族文化館的原住民生態公園，面積約0.88公頃，秉持公園減量設計的想法，把既有毀損的設施拆除後，不再放進任何新的、裝飾性的設施，當然也沒有公園常見的罐頭遊具，透過步道系統、透水鋪面、排水系統與植栽配置，讓人走進公園竟感覺猶如進入一座森林，來此野餐，除了享受優化後的公園環境外，還能用不一樣的方式貼近原民文化。

園區裡喬木高大茂盛，除了保留原有的地貌之外，同時也新植入與原住民生活相關民俗植物，如山蘇、密花苧麻、假酸漿等，以自然元素呼應原住民的生活意象，營造四季景觀特色。

園內大片綠地，讓民眾欣賞原民藝術同時，也能倘佯綠意盎然的城市森林。

相較於熱鬧的都市公園，這裡多了一份幽靜，也呈現當初設計上的「微」與「間」的美學，充分體現「少即是多」，人與人之間的距離強調與自然和諧一致的空間思考。

整座公園擁有大範圍的陽光草皮，高大的喬木提供自然的樹蔭，在樹下野餐更隨興也更愜意，孩子就像奔跑穿梭在山林大地之間，跟自然對話、跟動物賽跑，不時還可驚喜發現可愛小山豬造景，猶如山林地景的遊戲空間，原來校區公園就能帶來遠離塵囂的快意。

大雅原住民生態公園擁有大範圍的陽光草皮，在樹下野餐更隨興愜意。

水湳中央公園 暢遊都市綠洲

擁有「台中之肺」之稱的水湳中央公園，面積約67.34公頃，是一座大型的智慧生態公園。廣大的園區利用許多綠色植栽呈現不同風貌的地景，上萬棵喬木原生樹種即占8成以上，還有5座滯洪池，呈現具多樣化且適合生物棲息地的都市綠洲。

中央公園面積約67.34公頃，兼具智慧、生態、創新特質。

早晨可在高低起伏的地形之間跑步運動；午後可在陽光細撒的林蔭之間漫步；黃昏可以登上公園制高點的自我體驗區欣賞晚霞的日落；夜晚更可以在點點燈光中探尋神祕的森林生態。

偌大的公園可以挑一處喜歡的地方席地而坐，悠遊樹林下、滯洪池畔邊、兒童遊戲區，綠草如茵處處是野餐地，不必煩惱人擠人、沒空位，公園內的網路熱門景點「抺茶湖」，也絕對不要錯過。

清澈湖面倒映周遭的綠意，成為網路盛傳稱之為「抹茶湖」的美景。

園區設置了12大感官體驗區，其中最熱門的網美拍照打卡景點莫過於「視覺體驗區」，透過不同顏色的玻璃，創造猶如迷宮的休憩空間；「聽覺體驗區」由不同音階的風鈴所組成的，打造成一個戶外的音樂饗宴。位於景觀池上的「談論討論區」，流連湖光水色間，還能將科湳愛琴橋收入眼底；在「平衡體驗區」舒展筋骨，體驗大尺度的攀爬遊戲空間，可以感受漂浮在半空中的狀態；「動態體驗區」則可在最高的平台上一覽中央公園全景，還有嗅覺、味覺、思考、生活、溫度、自我體驗區等主題。

園內建物及造景藝術，在顏色和造型上做了許多設計規劃，讓民眾能有不同的感官體驗。

不只有各種體驗區能一整天玩得樂此不疲，園區還有4大樂活步道，無論是長達近3公里的休憩、運動步道，或是有上百株山櫻花點綴的學術綠廊，還是環繞整個中央公園外圍的自行車道，市民朋友在野餐之餘到處走走，滿眼綠意，玩累了可直接在草地上躺躺，不管是輕輕鬆鬆半日遊、一日遊，這裡都是老少咸宜的出遊好去處。

太平坪林森林公園 山光水色最自然

坪林森林公園是太平區第一座兼具生態滯洪及森林休憩的大型多功能公園。位處國軍台中總醫院對面，鄰近勤益科技大學。

結合森林生態、休閒的多功能，坪林森林公園面積約有11.7公頃，包含生態滯洪池、環湖步道、親水木棧道等設施，還有可容納觀眾1,200人的戶外展演廣場，占地遼闊之外，接近原始森林面貌，讓坪林森林公園擁有與其他野餐地不一樣的風景。

坪林森林公園是一座兼顧生態與滯洪的多功能公園，有鬧中取靜的絕佳環境。

坪林森林公園接近山區，是一處山坡地圍繞的盆地地形，雖是太平區的鬧區，卻擁有鬧中取靜的絕佳環境，就算臨時起意來野餐，赴市區採買也很方便。

園區保留多達695棵原生樹林，栽種緋寒櫻、落羽松、阿勃勒等樹種，樣貌隨著四季變化，此時正是黃花風鈴木盛開時節，成排林道成為最佳首選的野餐位置，假日時經常能看見許多市民朋友在樹下野餐。

森林步道沿著生態池與山坡地一路展開，大樹遮蔭之下，散步走走好愜意，環湖步道的生態池綠波蕩漾，春風吹柳，頗有一番詩情畫意，清澈見底的溪水看得見小魚悠游水中，連水鳥都發現了這處新天堂，難得可以郊外踏青，當然要好好度過良辰美景好時光。

春光無限好，一起去野餐，出門去透透氣吧！

市府以「水利小公園」為主題，在坪林森林公園內設置樹林探險體能區、水道互動合作區、流水聲音體感區等。