超前達標 台中YouBike 2.0突破千站

【撰文｜勵心如 攝影｜賴一銀 圖片提供｜台中市政府交通局】

自行車已成為許多人在城市裡移動的代步工具，台中市政府啟動「iBike倍增計畫」，同時將系統全面升級為YouBike 2.0，原訂3年突破千站目標，只花15個月完成，提前達標。

台中市自2014年7月開始推動公共自行車（iBike）建置計畫，初期以台灣大道為主軸，由現有站點延伸至各區機關學校及觀光遊憩區，以群組方式向外拓展布點。為方便市民騎乘公共自行車作為轉乘運具，並縮小城鄉差距，市府自2020年底起推動「iBike倍增計畫」，新增1,000站全面升級系統為「YouBike 2.0」，設點於軌道運輸、大專院校高中職、公車熱點、商圈等熱門站位，2022年3月31日完成1,004站建置，成就台中「交通任意門」一環。

串接捷運 轉乘更便利

推動iBike倍增計畫，起因於各行政區設置條件不一，導致部分行政區站點密度不足，平均站距偏大。民眾吳先生說：「台中有些地方公車路線／班次較少，短程就會考慮騎YouBike。」交通局長葉昭甫表示，倍增計畫首先鎖定通勤族群，YouBike 2.0站點和其他大眾交通工具的轉乘串接尤其重要，iBike倍增計畫將其納入考量，第一波規劃於捷運綠線各站增設站點，再以車站為中心規劃起訖點位，擴大捷運使用範圍，提升轉乘大眾運輸便利性；此外，各大專院校高中職、公車熱點、商圈也都是規劃站點的重點區域。交通局亦持續在山海屯各行政區域規劃設站，目前已全面完成系統升級，讓民眾享受更友善的公共自行車租借服務。

優化介面 借還更輕鬆

搭乘大眾運輸交通工具和騎乘公共自行車，都是對環境友善的移動方式，可減少碳排量，民眾林小姐即贊同：「騎YouBike很讚，健康方便又環保，使用者付費很OK。」YouBike 2.0持續擴充站點，讓不少民眾相當有感，民眾王先生表示：「終於在我家附近拓點了！這附近什麼都有，便利商店、超市、麵包店、文具店、公車，就是沒有YouBike，現在完美了！」

另外，台中交通網App新功能於2021年6月24日上線更新，不但推出全新的「景點周邊停車場」功能，提供百貨商圈、休憩景點周邊停車場清單與即時剩餘車位查詢服務，同時優化公共自行車介面，讓查詢更方便。

公共自行車已成為民眾在都市通勤的優先選擇，也是健身休閒的好工具，市府致力提供大眾低碳運具，一同為環保貢獻心力。