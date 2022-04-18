市政路成指標  打通台中經濟動脈

【撰文｜勵心如 攝影｜李智為 圖片提供｜台中市政府建設局、台中市養護工程處、台中市政府觀光旅遊局】

市政路貫穿台中七期市政中心，市府不僅進行「燙平專案」，還啟動延伸工程，藉以紓緩車流並帶動經濟發展。

交通網絡順暢，就等於打通了城市的任督二脈，不僅利民便民，也有助於吸引更多企業加碼投資。市政路貫穿七期市政中心，沿途辦公大樓與百貨公司林立，並設有台74線匝道，平日、假日車流量大，為台中重要的東西向道路。

市政路為重要道路，行車流量大，市府積極優化，確保用路安全。

最新工法 平整又耐用

有鑑於長年使用造成路面損壞不平，建設局2021年啟動西屯區市政路（河南路三段至環中路三段）整體優化工程，投入總經費3,208萬元，改善長約800公尺、寬60公尺道路，於今年2月16日完工。

「為維持良好用路環境，市府以『分年、分期』方式辦理市政路燙平作業；為將交通影響降至最低，採『分區、分段』方式，將路分街廓、路段進行道路鋪築工程，提供市民安全便捷的道路。」建設局長陳大田說明。

夜間施工降低交通影響。

陳大田進一步解釋，實施道路燙平前，市府特別協調管線單位整合多項工程，也全面檢視路段安全，增設西行方向快慢車道分隔島，更於施工期間增設庇護島及無障礙斜坡道。西屯區潮洋里長陳素貞說：「之前很多里民表示，有些車要進台74線會逼近機車，跟建設局反映後，建置了分隔島，大家都很高興，里民也說這樣很好。」

另外，為延長路面使用年限，本次作業特別採用顆粒徑較大的25mm顆粒鋪築，陳大田表示，加大顆粒徑雖增加施工困難度，但可提升路面承載力及使用耐久性；在施工工法部分，針對工程範圍內的市政路雙側快車道採「雙鋪裝熱接」方式執行，「相較於傳統『冷接合』方式容易產生縱向裂縫的缺點，雙鋪裝熱接方式能夠增加路面平整度及耐用性，讓用路人行車更安全。」

燙平專案讓不少民眾有感，紛紛到「燙平小英雄」粉絲專頁留言：「很多路都重鋪過，真的很平、很新、很漂亮，讚！辛苦了工程人員！」也有網友期許：「希望以後台中所有大小路都像市政路一樣平。」

使用「加大粒徑」、「雙鋪裝熱接」的方式，讓路更好行。

道路延伸 串接工業區

「市政路延伸開闢工程」今年開工，預計2024年底完工。此工程的道路路線，東起環中路三段，向西跨越筏子溪，再延伸至工業區一路，全長1,950公尺，路寬60公尺，總長度雖不及2公里，卻因其連結了七期與台中工業區，而扮演重要角色。

台灣大道通往台中交流道，與五權西路通往南屯交流道，是七期周遭最容易雍塞的路段，當市政路延伸開闢工程完工後，就能紓解朝馬路、台灣大道、五權西路與鄰近道路的車潮，還可以降低七期至其他縣市的交通壓力，往返台中工業區與市區的通勤族將從中直接受惠。

帶動發展 提升競爭力

過去10年，台中基礎建設及產業發展快速，如中部科學園區原本就擁有領先全球的精密機械產業聚落，加上近幾年台商回流，國內外大型企業陸續進駐台中，包括台積電等半導體產業也相繼落腳，提出擴廠計畫；此外，在七期商業圈的軟體開發、資訊科技等新型態產業發展，也都帶動台中經濟產值往上攀升。

「從市政路燙平專案到延伸工程開闢，再到科技產業聚落發展，市府會繼續努力讓台中市更加蓬勃。」陳大田說，希望藉由一條路面改善延伸到道路開闢，再推進到城鄉發展，以點線面建立起台中的企圖心和未來發展。

市政路延伸計畫，將串聯七期通往中部科學園區、台中國際機場、台中都會公園的幹道。