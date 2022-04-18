在台中 全家大小動起來

【撰文∣黃士航 攝影∣林煒凱、賴一銀 圖片提供∣台中市政府運動局、台中市政府觀光旅遊局】

運動好處多多，從幼兒時期開始培養運動習慣，更是一生受用無窮。台中市政府推動兒童運動，舉辦迷你系列的棒球、網球、足球、障礙路跑與滑步車賽等，將運動風氣向下扎根。

活力童年 強身健體好自信

現代人健康意識抬頭，台中市政府更落實「酷城市、酷運動」，致力打造全民友善運動環境，像是推廣足球運動。2020年起率先全國推動「足球深耕計畫」，提供幼兒足球教學及活動，使足球運動風氣向下扎根，並引進專業指導員與國際足球教材。足球指導員需符合「幼童足球指導員聘任及管理辦法」，並具備中華民國足球協會教練、草根教練或此計畫共識營研習資格，且課程引進由國際足球教材撰寫的幼童指導手冊，以系統化教學確保學習品質。

為推廣迷你足球，市府自2020年起，引進專業指導員進入國小及幼兒園巡迴教學。

深耕足球基礎 培植運動習慣

運動局局長李昱叡表示，今年市府辦理「2022社區足球深耕計畫—幼童足球指導員前進校園暨足球節計畫」，培訓足球指導員，進入基層國小及幼兒園巡迴全市80校教學，安排上、下學期各8週，每週1小時的教學課程，預期可帶領超過6,380位孩童認識足球運動，讓小朋友學習利用運動技巧統合身體機能，著重於遊戲的過程，體驗戶外運動的快樂。

運動局表示，市府重視兒童運動發展，台中市首度引進迷你足球運動、辦理多項活動，包括「國民小學迷你足球賽」「台中女子足球節」「台中市偏鄉校園社區足球扎根計畫」等，今年6月還有「台中市社區足球節」，活動一波接著一波。

市府今年辦理「2022社區足球深耕計畫—幼童足球指導員前進校園暨足球節計畫」，並培訓指導員。

考量城鄉平衡發展，去年市府選在台中海拔最高的和平區原鄉和平國小，舉辦迷你足球賽，讓原住民幼童體驗迷你足球的樂趣。參與活動的白冷國小校長林伶惠表示，小朋友非常高興，期望足球活動未來能持續在原鄉拓展；和平國小主任詹政宏也表示，感謝運動局把運動資源帶到和平區，讓孩子實際參賽、踢球。

不只舉辦賽事，在場域部分也積極打造足球相關建設。除北屯區太原足球場外，大里及西屯也相繼設置2座8人制足球運動場，目前持續於南屯區規劃建置全國首座足球運動園區。

今年2月在清水運四牛埔仔運動公園舉辦的「110學年度國民小學足球世界盃」，近600名小球員熱情參賽。

多樣體育項目 親子一同遊樂

除了迷你足球外，同時積極推廣其他兒童運動項目。例如開放報名後即秒殺額滿的「2021台中耶誕盃迷你網球嘉年華」，提供市民朋友免費體驗，吸引近800名市民與親子們同樂。迷你網球的場地不受室內外限制，不同年齡層的運動者，可選擇不同運動球具，作為網球學習入門，相對簡單、安全，適合全家一同參與。

迷你網球在室內、外都可進行，很適合作為親子同樂的運動。

此外，市府也曾在北屯多功能運動場舉辦「110年台中市市長盃U8棒球錦標賽」，賽事以T座打擊制進行，重視小小選手的打擊與守備。前職業棒球球星張泰山以市政顧問的身分到場，與小選手們互動教學，小選手看到球星張泰山都相當興奮，現場氣氛熱絡。張泰山也表示，對市府為台中的小朋友創造一個能互相交流的比賽機會，感到欣慰；從最基層的社區棒球開始，全面提升台中的運動風氣。

滑步車小騎士 學習互助合作

談到幼兒運動，滑步車儼然成為幼兒的新運動。去年在台中自由車場舉辦「2021台灣盃滑步車錦標賽」，吸引逾900名2至10歲的小小騎士參加。若喜歡突破極限的成就感，可選擇參加障礙跑競賽「Spartan Kids小勇士賽」，挑戰兒童版的滑坡、平衡木等障礙關卡。穿越障礙的過程中，小小騎士可發揮互助合作的精神，家長們也能一同陪跑，打造親子運動新風潮。

於台中清水鰲峰山自由車場舉辦的「2021台灣盃滑步車錦標賽」，吸引超過900位小騎士參賽。

透過滑步車，可訓練孩子的平衡感及專注力。

推廣全民運動，要讓不同族群、不同需求的市民朋友，都可找到友善的運動環境，以及能參與、投入的多種競賽，強化運動項目的活躍度與風氣。市府為兒童打造運動空間、規劃親子可同樂的運動項目。在台中，小小孩運動真的好酷！