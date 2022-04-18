快訊

信義區今試辦居家照護 明天中正大同區接力

全中運選手發燒確診 花蓮縣府宣布停賽3天

聽新聞
test
0:00 / 0:00

酷運動城 為孩子打造的運動新天地

聯合新聞網 / 漾台中
台中市政府積極推動酷運動、酷城市。
台中市政府積極推動酷運動、酷城市。

【撰文｜黃士航　攝影｜林煒凱、賴一銀　圖片提供｜台中市政府運動局】

為營造友善的「酷運動、酷城市」，持續國民運動中心興建與優化，更進一步針對兒童的運動需求，推出「兒童版的國運中心」。

台中目前有6座國民運動中心與1座運動公園，包括朝馬、北區、南屯國民運動中心，以及長春、大里、潭子國民暨兒童運動中心與港區運動公園，提供全齡優質運動環境。

兒童體育學院 趣味中健體魄

最新落成營運的潭子國民暨兒童運動中心，歷經10年爭取興建，成為台中市第6座國運中心，特別建置兒童游泳池及兒童體適能區等專屬運動區域，也提供有氧、瑜伽與飛輪體驗課程、兒童體育學院課程、各式活動講座等多面向活動。

潭子國民暨兒童運動中心設有兒童體適能教室、兒童遊戲區，區隔兒童與成人的使用空間。
潭子國民暨兒童運動中心設有兒童體適能教室、兒童遊戲區，區隔兒童與成人的使用空間。

潭子國民暨兒童運動中心也是首座將「兒童體育學院」型式課程納入規劃設置的運動場館，規劃20週學院制課程，學員可依適性選擇喜愛的運動課程，甚至還有營隊活動。配合館內的兒童體適能教室等專屬場域，給孩子量身打造的學習運動環境。鄰近的居民沈小姐，每個週末都會帶著2歲多的兒子壯壯一同參與體適能課程。沈小姐分享：「孩子還小，有時還不受控制，他覺得課程好玩，才能持續來此上課，至今快1年。希望未來能持續讓壯壯在課程中發掘自己的興趣。」

潭子國民暨兒童運動中心特設「兒童體育學院」，提供20週水上、陸上和球類等多元課程，讓孩子從小愛上運動！
潭子國民暨兒童運動中心特設「兒童體育學院」，提供20週水上、陸上和球類等多元課程，讓孩子從小愛上運動！

台中市首座結合運動公園的運動中心——大里國民暨兒童運動中心，連結大里區公所、纖維工藝博物館等周遭社區環境，是全方位的社區型運動中心。搭配館內的兒童遊戲區，讓孩子在充滿趣味的學習過程中，養成運動習慣。

大里國民暨兒童運動中心規劃有兒童課程。
大里國民暨兒童運動中心規劃有兒童課程。

國民暨兒童運動中心設有適合成人及兒童的運動相關設施。
國民暨兒童運動中心設有適合成人及兒童的運動相關設施。

運動生活藝術 豐富新生活圈

其他尚在增建中的，包含今年3月動工的北屯國民暨兒童運動中心，未來將成為北屯區第一座兒童運動中心，設置兒童運動、球類、泳池外，還有中部唯一的專業滑冰場；海線首座「清水國民暨兒童運動中心」已於今年1月5日開工，規劃有兒童運動中心、多功能運動中心、室內溫水游泳池、體適能中心、韻律教室及綜合球場，以及保留可彈性使用的競技及綜合活動場所。清水國民暨兒童運動中心預計於2024年完工，落實「運動、生活、藝術」相互結合的新生活圈型態。

北屯國民暨兒童運動中心已於2022年3月動工。
北屯國民暨兒童運動中心已於2022年3月動工。

《漾台中》2022年4月號NO.18
《漾台中》2022年4月號NO.18

相關新聞

佐春日美景 到公園野餐好Chill

天氣漸漸回暖，是時候體驗戶外休閒的美好。不妨相揪家人、小朋友在家附近的公園來場「野餐」趣。

台中真好「客」多元客語生活趣

在台中東勢、石岡、新社、豐原及和平等區保存了全台唯一的大埔腔客語，透過節慶活動、文化場館與教育政策等措施，致力傳承當地珍貴的客家文化。

超前達標 台中YouBike 2.0突破千站

自行車已成為許多人在城市裡移動的代步工具，台中市政府啟動「iBike倍增計畫」，同時將系統全面升級為YouBike 2.0，原訂3年突破千站目標，只花15個月完成，提前達標。

台中失智友善之都 照護資源多元化 讓關懷更即時

全球失智症人口快速成長，及早預防、確診並銜接後端長期照顧刻不容緩。透過團隊整合各局處資源，持續提升服務量能，營造失智友善城。

在台中 全家大小動起來

運動好處多多，從幼兒時期開始培養運動習慣，更是一生受用無窮。台中市政府推動兒童運動，舉辦迷你系列的棒球、網球、足球、障礙路跑與滑步車賽等，將運動風氣向下扎根。

市政路成指標  打通台中經濟動脈

市政路貫穿台中七期市政中心，市府不僅進行「燙平專案」，還啟動延伸工程，藉以紓緩車流並帶動經濟發展。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。