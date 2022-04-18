酷運動城 為孩子打造的運動新天地

【撰文｜黃士航 攝影｜林煒凱、賴一銀 圖片提供｜台中市政府運動局】

為營造友善的「酷運動、酷城市」，持續國民運動中心興建與優化，更進一步針對兒童的運動需求，推出「兒童版的國運中心」。

台中目前有6座國民運動中心與1座運動公園，包括朝馬、北區、南屯國民運動中心，以及長春、大里、潭子國民暨兒童運動中心與港區運動公園，提供全齡優質運動環境。

兒童體育學院 趣味中健體魄

最新落成營運的潭子國民暨兒童運動中心，歷經10年爭取興建，成為台中市第6座國運中心，特別建置兒童游泳池及兒童體適能區等專屬運動區域，也提供有氧、瑜伽與飛輪體驗課程、兒童體育學院課程、各式活動講座等多面向活動。

潭子國民暨兒童運動中心設有兒童體適能教室、兒童遊戲區，區隔兒童與成人的使用空間。

潭子國民暨兒童運動中心也是首座將「兒童體育學院」型式課程納入規劃設置的運動場館，規劃20週學院制課程，學員可依適性選擇喜愛的運動課程，甚至還有營隊活動。配合館內的兒童體適能教室等專屬場域，給孩子量身打造的學習運動環境。鄰近的居民沈小姐，每個週末都會帶著2歲多的兒子壯壯一同參與體適能課程。沈小姐分享：「孩子還小，有時還不受控制，他覺得課程好玩，才能持續來此上課，至今快1年。希望未來能持續讓壯壯在課程中發掘自己的興趣。」

潭子國民暨兒童運動中心特設「兒童體育學院」，提供20週水上、陸上和球類等多元課程，讓孩子從小愛上運動！

台中市首座結合運動公園的運動中心——大里國民暨兒童運動中心，連結大里區公所、纖維工藝博物館等周遭社區環境，是全方位的社區型運動中心。搭配館內的兒童遊戲區，讓孩子在充滿趣味的學習過程中，養成運動習慣。

大里國民暨兒童運動中心規劃有兒童課程。

國民暨兒童運動中心設有適合成人及兒童的運動相關設施。

運動生活藝術 豐富新生活圈

其他尚在增建中的，包含今年3月動工的北屯國民暨兒童運動中心，未來將成為北屯區第一座兒童運動中心，設置兒童運動、球類、泳池外，還有中部唯一的專業滑冰場；海線首座「清水國民暨兒童運動中心」已於今年1月5日開工，規劃有兒童運動中心、多功能運動中心、室內溫水游泳池、體適能中心、韻律教室及綜合球場，以及保留可彈性使用的競技及綜合活動場所。清水國民暨兒童運動中心預計於2024年完工，落實「運動、生活、藝術」相互結合的新生活圈型態。

北屯國民暨兒童運動中心已於2022年3月動工。