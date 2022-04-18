突破自我 全國身障運選手追夢踏實

【撰文｜黃士航 攝影｜林煒凱、賴一銀 圖片提供｜台中市政府運動局】

國內身心障礙運動最高層次賽會「全國身心障礙國民運動會」於4月9日至12日在台中登場。這次訪問到體現「女力」的2位參賽選手——參與肢障女子組射箭的林亞璇，以及聽障女子組射擊的黃韻錡。

6度擔任帕運健力項目的國手林亞璇，現年45歲。苦練健力近23年，取得東京帕運參賽門票，終於獲得肯定。「去年參加東京帕運前，我向運動局長分享在練習上遇到的困難和需求，立即為我安排，讓我可以無後顧之憂的練習、備賽。」亞璇表示，感受到市府對帕運選手及奧運選手在報導、訪視或是奬金發放的慰問上一視同仁，相當感動。

接觸射箭 用力開創新人生

8年前，亞璇開始接觸射箭項目，「一開始只當拓展參賽運動項目。後來發現，考慮到自身狀況，射箭分級較健力對自己來說，更公平些。」「永不放棄」一直是亞璇投入訓練的核心精神，因此今年全國身障運，亞璇選擇射箭項目做為挑戰。在應對賽事的訓練過程，亞璇表示感謝，「因長期往返台中、彰化和美練習，運動局得知後，出面協調到離我最近的國運中心。」

林亞璇表示，以身為台中選手而感到驕傲，「我們的城市很溫暖很友善，也很有愛！還有非常重視運動的市長和局長，期許2022年的全國身障運可以讓來自不同城市的身障選手和我有相同感受。」

林亞璇以「永不放棄」的精神，踏上健力國手之路，相當鼓舞人心。

心態奠定 轉念能改變成敗

自2010年起參與聽障射擊賽事的黃韻錡，累積有1金3銀1銅的佳績。今年預計將出戰全國身心障礙國民運動會聽障女子組射擊賽事。她分享，過去多在桃園、台北場館往返、自主訓練。「身障選手在本身有工作的前提之下，要兼具生活與競技運動並行，能有固定訓練的場地、提供固定的裝備器材，還有開放更多的訓練時間是最重要的。目前我在國立台灣體育運動大學接受訓練。該靶場備有電子靶場，且台中市體育總會射擊委員會的李屏龍副總幹事及台體大李銓正教練能隨時提供資源，相較過去10年，自主前往桃園與台北練習，能夠在台中訓練真的覺得很幸福！」

韻錡進一步分享，自去年出席「台中市身心障礙射擊選手場域協調會議」，會後市府立刻進行場地及槍枝借用（台體大），還找了2位射擊教練幫忙她訓練。「充分感受到市府對推廣運動的積極，相信射擊運動會愈來愈好。」她在採訪尾聲，和《漾台中》讀者分享她的個人獲勝心法：「心態奠定了賽局，懂得轉念就能改變成敗。」

拿起射擊槍便英姿煥發的黃韻錡。