萌寵童樂趣  小孩與毛孩友善餐廳精選

【撰文｜楊喻婷 攝影｜賴一銀、李智為 圖片提供｜HiONE啵比星球親子寵物友善樂園、綠朵休閒農場】

陽光普照、氣溫日益回暖，還在想該如何為全家人安排美好假期嗎？然而家中若是有小朋友、毛小孩，在外出用餐時碰壁。別擔心！台中有許多地點、景觀絕佳的寵物、親子友善餐廳，一塊來看看！

綠朵休閒農場｜生態友善絕佳景觀 萌寵童樂共遊

地址 台中市龍井區台灣大道六段85號

電話 04-2652-2125

營業時間 週一至週四11：30～21：00、週五至週日 11：30～22：30（週二公休）

綠朵休閒農場是台中市熱門的親子寵物友善景觀餐廳之一。地點在龍井交流道旁，從市區開車前往，不用30分鐘車程即可抵達，園區位於大肚山台地上，能夠俯瞰整個海岸線以及大肚溪口，擁有豐富的自然景觀，戶外用餐區設有生態池，傍晚時分的夕陽美景以及晚上的城市夜景完全盡收眼底！

綠朵休閒農場有著3層樓高的餐廳建築，從遠處看過去，有如一台白色巨型鋼琴矗立，餐廳內部樓梯同步漆成黑白琴鍵造型，入口處放有大Size熊熊布偶，吸引不少大朋友、小朋友爭相拍照打卡！

綠朵休閒農場餐廳好似一聳立於綠地上的白色鋼琴。

1樓腹地分成戶外用餐區及室內用餐區，戶外區放眼望去是偌大草地以及兒童遊戲區，內有小朋友最愛的沙坑，遊戲區設置於座位區不遠處，使家長能就近看顧、放心用餐讓孩童盡情玩耍。

親子一同觀賞生態池中的魚兒悠游，寓教於樂。

說到餐點，主廚簡俊平分享，自己相當認同「吃在地、食當季」的健康概念，「台灣本來就是食材的寶庫。」，因此常結合如油封、舒肥的多種料理手法，盡可能將食材本身的優點發揮到極致、減少不必要的調味料。例如「油封鴨腿起司燉飯」，將台灣櫻桃鴨，以花椒、八角等香料醃製12小時，再低溫烹調12小時；「舒肥美國牛板腱」將牛排以8小時舒肥，使肉質粉嫩鮮美，令人一嚐難忘。

綠朵選用當季食材，結合不同料理手法凸顯食材美味。

綠朵餐廳越夜越美麗！在戶外區飽覽城市夜景，傍晚四點過後為店家熱門時段，晚餐時間到了假日，若沒有預先訂位，就得耐心在現場候位了，走上3樓戶外觀景台，視野更加寬廣遼闊。

3樓觀景台是相當熱門的夜景勝地。

用餐空間旁的大片落地窗，可欣賞到美麗的園景。

園區裡不僅是親子、寵物友善餐廳，更與大自然、生態系共存共榮，綠朵休閒農場為了友善大地，堅持不使用農藥及除草劑等有毒物品，因此，全園區內生態非常豐富，聽見蟲鳴鳥叫、看見蝴蝶，皆是常態，致力為遊客提供一個安全無毒的寵物親子皆宜的休憩環境。

園內還豢養了山羊，因時常與遊客互動的關係，相當親人。

窩草的日子｜百坪綠地好放電 戶外聚會好所在

地址 台中市霧峰區四德路136巷23號

電話 04-2339-0125

營業時間 週二至週五11：30～20：30、週六至週日 11：00～21：00（週一公休）

窩草的日子位於霧峰，對比市區的熱鬧喧囂，一踏進裡頭就感受到一股恬靜。如其名，窩草的日子擁有一整片綠意盎然的草坪區，適合就地野餐、讓小孩與毛孩盡情奔跑玩耍，旁邊更設有多張躺椅提供家長們休憩，除此之外，店家也開放客人自行攜帶野餐墊來到園區，是戶外親子聚會的好所在！

毛孩在草地上也能盡情奔跑。

沿著草坪上的石板步道走去，一間白色復古風的日式房屋，是窩草的日子主要用餐區。餐廳提供兒童餐具以及餐桌椅，女廁裡設有尿布台。若是攜帶寵物，飼主需要自行準備推車或是寵物包，才可入內用用餐；若是大型寵物隨行，則需於戶外用餐。

餐廳的建築整體以純白色系為基調，店內燈座裝飾了許多綠色植栽，搭配木質桌椅，讓人感受到清新、舒適！餐廳裡提供的餐點也十分多樣化，義大利麵、中式套餐，以及小朋友非常喜歡的漢堡套餐、鬆餅、冰沙等，讓全家人都能吃得開心。

在窩草的日子，闔家享受白天、夜晚兩樣情、多種玩法，為假期畫下一個美好的句點！

人氣餐點「嫩煎雞肉沙拉」，若有需求，也可請店家協助將雞肉水煮給毛孩享用。

HiONE啵比星球親子寵物友善樂園｜食住育樂 一站式滿足

地址 台中市北屯區東山路二段151之2號

電話 04-2239-9520

營業時間 週一至週日10：00～18：30（週三公休）

HiONE啵比星球位於台中市大坑風景區內，是以親子、寵物為主題的樂園，一開幕便廣受遊客的好評與青睞。

樂園占地兩萬坪，內有大坑溪貫穿，形成自然山水美景，設置亞洲最大寵物水陸樂園，其中以「水世界」最為熱門，為了毛寶貝的安全，樂園貼心分別設有親子戲水池及寵物專屬戲水池，讓毛孩們盡情玩耍，不少孩童也會一起下水同樂，有髖關節問題的毛孩也可以在這裡水療做復健。樂園裡更首創寵物溫泉池及寵物專屬旅館，另外合掌泡茶屋、啵比雪山脈、溫泉魚池、戶外烤肉區也是許多家庭的人氣選擇，適合全家大小一起前來度假同樂、烤肉野餐。

HiONE啵比星球中還有七星級HiONE寵物旅館，外面的草皮區讓好動的毛孩盡情遊戲。

HiONE啵比星球貼心設有親子戲水池及寵物專屬戲水池。

若不想烤肉、野餐，可進到園區主建築——寵物皇宮裡的下午茶空間用餐，城堡外觀為顯眼大紅色，室內挑高，以紅、金色為主要顏色。牆上則掛創意畫作，除了狗狗的寫真畫像，還有以宮廷貴族為主題的作品，十分具有藝術氣息。

華麗的紅色城堡，是寵物專屬旅館。

走到城堡2樓，為HiONE寵物皇宮，狗狗與貓貓都有妥善分區，猶如特色風格民宿，毛寶貝們住的每間房都有不同主題彩繪，空間擺設更依照寵物性質來打造，狗狗房非常明亮也足夠寬敞，貓貓房則有貓砂盆、跳台。

園區裡設置別具特色的餐飲空間，新推出恐龍熔岩套餐，非常適合全家人一起品嚐，或可以前往「金剛蝦美式餐廳」，不少饕客都會來一道招牌「手抓海鮮」，有蝦子、蛤蜊、小扇貝，也有波士頓龍蝦、帝王蟹腳等，海鮮食材搭配多種香料烹調，美味佳餚上一桌，以美式豪邁手抓吃法，十分特別。毛孩則有專屬豪華套餐，金剛蝦餐廳提供牛肉漢堡、雞肉潛艇堡、牛排三種套餐，一律無糖、無油、無調味料，非常清淡，再搭配水煮蔬菜，毛寶貝大快朵頤更吃得更健康！

遊玩了一天，不妨到「合掌泡茶屋」休息，白天提供下午茶及野餐，建議事先預訂。提供毛孩、親子家庭從早玩到晚，食、住、育、樂皆可「一站式」滿足！

在合掌泡茶屋和毛孩來張偽出國合照吧！

森林小徑—健行店｜嚴選上等食材 小孩毛孩專屬套餐 美味又健康

地址 台中市北區健行路480號

電話 04-2207-3198

營業時間 週一至週日11：30～21：30

森林小徑主打親子寵物友善，店內提供早午餐、披薩、義大利麵等餐點，還有寵物專屬的餐點，適合親子、寵物共享悠閒時光。

森林小徑空間乾淨整潔，一走進店裡就能看見店家飼養的貓貓恣意的在櫃檯上迎賓。用餐空間寬敞明亮，與森林小徑一貫使用的木質地板搭配大地色桌椅，和牆上的森林造景相呼應，環境十分舒適。

一進門，貓咪就在櫃台迎賓。

店家注重食材安全，讓家裡有小朋友的客人吃得安心、健康。眾多品項中以「主廚精選」菜單的義大利麵、燉飯最具人氣。店家還推出專屬12歲以下小朋友的兒童餐以及寵物專屬豪華套餐！寵物餐有一份無調味的主食，五花牛、梅花豬、雞胸肉3選1，套餐搭配無鹽水煮紅蘿蔔、藜麥飯、綠花椰菜，讓家中毛孩吃得更健康。

寵物餐也相當豐盛。